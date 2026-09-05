SudTirol-Catanzaro 2-0. Nel finale Burnete e Mixtur entrati da poco costringono i giallorossi alla terza sconfitta consecutiva.

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BOLZANO 05 SET. – Le solite distrazioni nel finale e per il Catanzaro, scoppiato fisicamente alla lunga, arriva la terza consecutiva sconfitta. Giallorossi mai così male in avvio in serie B, ora devono rivedere tante cose nonostante una condotta di gara che non faceva presagire il crollo finale.

Primo tempo al piccolo trotto su entrambi i fronti con poche occasioni e ritmi blandi. Al 5’ Koffi supera Stivanello, arriva alla conclusione da posizione decentrata e il destro termina sull’esterno della rete. Rispondono i padroni di casa al 12’ con un diagonale di Vasic che si perde sul fondo. Poi si arriva al 29’ con Pigliacelli costretto ad uscire fuori area su una palla sulla quale stava per avventarsi Lopes. Qualche briviso nel final, prima su una conclusione di Dorval ribattuta e al 45’ sullo spunto di Lopes che recupera palla e arriva alla conclusione con Pigliacelli che para. Immediatamente dopo lo stesso portiere giallorosso neutralizza sotto la traversa un tiro centrale di Rispoli concedendo un corner poi senza esito.

Ripresa col Catanzaro subito in avanti e Mosti che dopo soli 26’’ viene anticipato miracolosamente in scivolata da Stivanello. I cambi non aggiungono pepe alla partita che scorre tranquillamente senza avere sbocchi offensivi. Unico sussulto è la traversa piena di Alesi, sul destro a giro, al 20’ su assist di Mosti dopo una bella difesa del pallone ad opera di Koffi. Una conclusione di Candela al 31’ termina alta. Il mancino di Iemmello (39’) è debole dopo un bel pallone servito da Koffi verso Pecorino. Poi 2 capitomboli per i giallorossi sotto i colpi venuti dalle sostituzioni operate da Davide Possanzini. La rete che spariglia i giochi, infatti, arriva a 4’ da termine con Burnete partito sul filo del fuorigioco che entra in area e sistema il pallone sul sinistro fulminando Pigliacelli sul primo palo. Catanzaro ko per la seconda volta poco dopo con una ripartenza di Zeroli per Mixtur che salta Ruggero e trova il secondo palo con un diagonale preciso. Recupero con un colpo di testa di Pecorino e niente più, Catanzaro sempre a quota zero. Dalla finale play off all’ultimo posto è un attimo.

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Carlo Talarico

Il tabellino:

SUDTIROL-CATANZARO 2-0

MARCATORI: 41’ st Burnete (S), 43’ st Mixtur (S).

SUDTIROL (3-5-2): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Veroli (43’ st F. Davì); Molina, Rispoli, Tronchin, Lopes (15’ st Burnete), Bjarkason (32’ st S. Davì); Okoro (32’ st Mixtur), Vasic (15’ st Zeroli). A disp.: Vadjunec, Pellini, Tait, Iuliano, Brik, Schrott, Anghelè. All.: Possanzini.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini (14’ st Candela), Verrengia (27’ st Imperiale); Dorval (27’ st Pecorino), Giovane (38’ st Garnica), Petriccione (38’ st Tchaouna Franky), Alesi; Mosti, Iemmello, Koffi. A disp.: Marietta, Postiglione, Di Francesco, Reita, Arditi, Cassa, Buso. All.: Gorgone.

ARBITRO: Mazzoni di Prato.

Assistenti arbitrali: Ricci e Scarpa.

Quarto uomo: Zanotti.

Var: Gariglio. Avar: Pezzuto.

AMMONITI: Petriccione (C), Mixtur (S).

NOTE: spettatori 3.317 di cui 419 ospiti, incasso non comunicato. Angoli: 5-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 5’.