Calcio Serie B, terza giornata tra conferme e riscatto: fari puntati sui fratelli Shpendi

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Il nuovo turno si apre con Südtirol Catanzaro e si conclude al Barbera con Palermo Sampdoria. Modena Mantova e rosanero difendono il primato mentre diverse big cercano la prima vittoria

La terza giornata di Serie BKT rappresenta già un passaggio importante per comprendere ambizioni e difficoltà delle squadre impegnate nel campionato cadetto. Dopo i primi 180 minuti, Modena, Mantova e Palermo guidano il gruppo a punteggio pieno, mentre altre formazioni devono accelerare per non perdere terreno.

Il programma si svilupperà da sabato a lunedì e proporrà incontri interessanti sia per la classifica sia per i numerosi spunti statistici. Tra i protagonisti più attesi ci sono i fratelli Cristian e Stiven Shpendi, punti di riferimento rispettivamente di Cesena ed Empoli.

Südtirol Catanzaro apre il programma della terza giornata

La terza giornata di Serie B comincerà sabato alle 15 con Südtirol Catanzaro allo stadio Druso. Gli altoatesini proveranno a prolungare l’imbattibilità, mentre i giallorossi sono chiamati a reagire dopo una partenza senza punti.

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Il Südtirol ha perso soltanto uno dei sei precedenti contro il Catanzaro nel campionato cadetto. La sconfitta è però arrivata proprio nell’incontro più recente, terminato 2-1 per i calabresi il 31 gennaio.

Il momento del Catanzaro richiede una risposta immediata. Considerando anche la parte conclusiva dello scorso torneo, la squadra calabrese ha perso quattro partite consecutive. Una serie peggiore in Serie B non si verifica dalle sette sconfitte registrate tra aprile e maggio 2006.

La trasferta di Bolzano assume quindi un peso particolare. Oltre ai punti, i giallorossi devono ritrovare solidità, fiducia e continuità, evitando che il difficile avvio di stagione si trasformi in un problema più profondo.

Ascoli Benevento tra tradizione favorevole e necessità di punti

Alle 17.15 sarà il momento di Ascoli Benevento. I marchigiani sono rimasti imbattuti negli ultimi tre confronti con i campani, dopo aver perso i tre precedenti.

Il Benevento può comunque affidarsi a una statistica positiva: nei cinque incontri esterni disputati contro l’Ascoli in Serie B ha ottenuto due vittorie e tre pareggi. Il Del Duca è dunque lo stadio nel quale la formazione sannita ha giocato più volte contro una singola avversaria senza mai perdere.

La classifica, tuttavia, impone alla Strega di cambiare passo. Dopo il solo punto conquistato nelle prime due giornate, il Benevento rischia di iniziare una stagione cadetta senza vittorie nelle prime tre partite per la prima volta nella propria storia.

Carrarese Empoli e il momento di Stiven Shpendi

Il sabato si concluderà alle 19.30 con il derby toscano Carrarese Empoli. Gli azzurri vogliono riscattare il pesante 0-3 subito nell’ultimo incrocio, risultato che aveva interrotto una serie di dodici derby regionali consecutivi senza sconfitte in Serie B.

La Carrarese attraversa invece una fase delicata. Dopo tre vittorie consecutive, la squadra apuana non ha più ottenuto successi nelle successive sette partite di campionato, chiuse con tre pareggi e quattro sconfitte. Un eventuale nuovo passo falso potrebbe lasciare la formazione toscana senza vittorie nelle prime tre giornate per la prima volta nella sua storia in cadetteria.

Grande attenzione sarà riservata a Stiven Shpendi, autore di 16 reti con l’Empoli dal suo arrivo. Nello stesso periodo, soltanto Andrea Adorante con 17 gol e Joel Pohjanpalo con 25 hanno realizzato più reti nel campionato cadetto.

Cesena Mantova promette gol e spettacolo

La domenica di Serie B si aprirà alle 15 con quattro incontri. Uno dei più interessanti è Cesena Mantova, confronto che nelle ultime stagioni ha spesso regalato reti ed emozioni.

Nei quattro precedenti disputati negli ultimi due campionati sono stati segnati complessivamente 17 gol, con una media di oltre quattro reti a partita. Il Mantova ha inoltre ottenuto nove vittorie in 22 incontri contro il Cesena, record eguagliato soltanto nei confronti del Piacenza.

I romagnoli arrivano però con entusiasmo dopo il successo sulla Virtus Entella e cercano due vittorie consecutive per la prima volta dalla serie di tre affermazioni ottenuta nell’ottobre 2025.

Tra gli uomini più attesi figura Cristian Shpendi, andato a segno nelle ultime tre giornate. Con un altro gol raggiungerebbe la migliore striscia realizzativa della sua carriera in Serie B, stabilita tra novembre e dicembre 2024 con quattro partite consecutive a segno.

Juve Stabia Pisa e il peso della produzione offensiva

Sempre alle 15 si giocherà Juve Stabia Pisa. Le Vespe vogliono dare continuità alla vittoria conquistata contro la Sampdoria, ma i precedenti favoriscono nettamente i toscani.

La Juve Stabia ha infatti vinto soltanto uno dei sei confronti disputati contro il Pisa in Serie B, perdendone quattro, compreso il più recente.

I nerazzurri torneranno a giocare in trasferta nella competizione per la prima volta dal 4 maggio 2025. Il Pisa ha già mostrato una notevole capacità di costruire occasioni, grazie soprattutto a Mattéo Tramoni e Andrea Petagna.

Tramoni ha totalizzato 14 partecipazioni ai tiri, dato che comprende conclusioni personali e occasioni create, ed è primo insieme a Mohammed Chakir dell’Ascoli. Petagna segue immediatamente con 13.

Modena a caccia di una partenza storica

Il Modena ospiterà l’Avellino con la possibilità di aggiungere un nuovo capitolo alla propria storia. I Canarini hanno vinto entrambe le partite iniziali, realizzando complessivamente cinque gol.

Un successo contro gli irpini permetterebbe al Modena di ottenere tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie B per la quarta volta, dopo le partenze perfette del 1934-1935, 2001-2002 e 2023-2024.

L’Avellino proverà a frenare l’entusiasmo emiliano facendo leva sulla propria organizzazione difensiva. La formazione campana ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite di campionato, eguagliando il numero di clean sheet ottenuti nelle precedenti 29 gare.

Si confronteranno quindi la brillantezza offensiva del Modena e la ritrovata compattezza degli irpini.

Virtus Entella LR Vicenza per interrompere il momento negativo

La quarta partita delle 15 sarà Virtus Entella LR Vicenza. Entrambe le squadre devono riscattare un avvio complicato.

La Virtus Entella ha perso le prime due giornate per la prima volta nella propria storia in Serie B. La squadra ligure rischia inoltre la terza serie di almeno tre sconfitte consecutive sotto la guida di Andrea Chiappella, dopo quelle registrate tra novembre e dicembre 2025 e nel febbraio 2026.

Il Vicenza arriva invece dal pesante 0-3 contro l’Avellino e potrebbe incassare due sconfitte consecutive nella categoria per la prima volta dall’aprile 2022.

Le statistiche mostrano anche una notevole differenza nella produzione offensiva. Il LR Vicenza ha effettuato 41 tiri, miglior dato del campionato insieme al Pisa. La Virtus Entella ha invece trasformato in gol appena il 3,5 per cento delle proprie conclusioni, rendimento superiore soltanto a quello della Cremonese, ancora senza reti.

Hellas Verona Arezzo e la minaccia Harroui

Alle 17.15 il Bentegodi ospiterà Hellas Verona Arezzo. Gli ospiti si presentano con una tradizione recente particolarmente favorevole, avendo vinto gli ultimi tre confronti diretti in Serie B.

Il Verona è ancora alla ricerca del primo successo. In caso di mancata vittoria, gli scaligeri inizierebbero un campionato cadetto senza affermazioni nelle prime tre giornate per la prima volta dalla stagione 2004-2005, quando persero tutte le gare iniziali.

Uno dei calciatori da seguire sarà Abdou Harroui. Il centrocampista del Verona figura tra i migliori del torneo per tiri effettuati, dribbling tentati e palloni giocati all’interno dell’area avversaria. La sua capacità di trovare spazio tra le linee potrebbe rappresentare un problema per la difesa amaranto.

Cremonese Padova tra crisi offensiva e continuità

Alle 19.30 si disputerà Cremonese Padova allo stadio Zini. La formazione allenata da Fabio Pecchia deve reagire dopo un inizio sorprendentemente negativo.

Per la prima volta nella propria storia in Serie B, la Cremonese ha perso entrambe le giornate iniziali senza riuscire a segnare. La sfida contro il Padova sarà quindi importante soprattutto per ritrovare efficacia nella metà campo avversaria.

I biancoscudati sono invece imbattuti da quattro partite, con tre vittorie e un pareggio. Un risultato positivo a Cremona permetterebbe loro di raggiungere cinque gare consecutive senza sconfitte, traguardo che manca dall’aprile-maggio 2019.

Palermo Sampdoria chiude la terza giornata

Il programma terminerà lunedì 7 settembre alle 20.30 con Palermo Sampdoria, uno degli incontri più attesi del turno.

Le due squadre vivono momenti opposti. Il Palermo ha conquistato sei punti nelle prime due giornate e può ottenere tre vittorie iniziali per la terza volta nella propria storia. L’ultima partenza simile risale alla stagione 1964-1965.

Il rendimento casalingo dei rosanero rafforza ulteriormente le ambizioni della squadra. Dall’inizio del 2026 il Palermo ha vinto dieci delle undici partite disputate davanti al proprio pubblico tra stagione regolare e post season, pareggiando l’altra.

La Sampdoria ha invece raccolto meno di quanto prodotto. Con 15 conclusioni nello specchio, i blucerchiati sono secondi soltanto al Pisa, arrivato a quota 16. La percentuale realizzativa della squadra ligure si ferma però al 5,3 per cento, uno dei valori più bassi del campionato.

Anche i precedenti rappresentano un ostacolo per la Sampdoria. Il Palermo è rimasto imbattuto negli ultimi cinque confronti diretti di Serie B e potrebbe raggiungere per la prima volta una serie di sei partite consecutive senza sconfitte contro i blucerchiati.

Una giornata che può già cambiare gli equilibri

Il terzo turno offrirà indicazioni più precise sui valori del campionato. Modena, Mantova e Palermo proveranno a confermare l’ottima partenza, mentre Catanzaro, Benevento, Cremonese, Sampdoria e Virtus Entella cercheranno una svolta per evitare di accumulare ulteriore ritardo.

Il rendimento dei fratelli Cristian e Stiven Shpendi, la solidità delle capoliste e la reazione delle squadre ancora in difficoltà saranno alcuni dei principali temi di una giornata distribuita su tre giorni e potenzialmente importante per i primi equilibri della Serie BKT.