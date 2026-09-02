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Giudice sportivo Serie B dopo la seconda giornata quattro club sanzionati e un allenatore fermato

Arezzo Empoli LR Vicenza e Hellas Verona ricevono un’ammenda mentre Flavio Giampieretti dovrà scontare una giornata di squalifica Nessun calciatore fermato dopo le gare del 28 29 e 30 agosto 2026

Il Giudice sportivo della Serie B, avvocato Emilio Battaglia, ha reso note le decisioni disciplinari relative alla seconda giornata del campionato di Serie BKT 2026 2027. I provvedimenti sono stati adottati nella riunione del primo settembre 2026 e pubblicati attraverso il Comunicato ufficiale numero 16 della Lega Serie B.

Il bilancio comprende quattro società multate, un allenatore squalificato, diverse ammonizioni e un’ammenda personale inflitta a un calciatore. Non risultano, invece, giocatori espulsi o squalificati per il prossimo turno.

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Quattro società multate dopo la seconda giornata

Le sanzioni economiche hanno interessato Arezzo, Empoli, LR Vicenza e Hellas Verona, per un totale complessivo di 7.000 euro.

L’Arezzo è stato multato di 2.000 euro perché i suoi sostenitori, al 44° minuto del primo tempo, hanno lanciato due bottigliette nel recinto di gioco. La sanzione è stata attenuata in applicazione dell’articolo 29, comma 1, lettera b del Codice di giustizia sportiva.

Ammenda di 2.000 euro anche per l’Empoli, chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per avere provocato, senza una motivazione ritenuta giustificata, un ritardo di circa due minuti nell’inizio della partita disputata sul campo del Mantova.

La stessa cifra, 2.000 euro, è stata comminata all’LR Vicenza. Durante il primo tempo della gara di Avellino, alcuni sostenitori biancorossi hanno lanciato due fumogeni nel recinto di gioco. Anche in questo caso la sanzione è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29 del Codice di giustizia sportiva.

L’Hellas Verona, infine, dovrà pagare un’ammenda di 1.000 euro per il lancio di una bottiglietta nel recinto di gioco al 22° minuto del secondo tempo della trasferta di Padova. Il Giudice sportivo ha applicato l’attenuante prevista dalla normativa federale.

Nessuna sanzione per l’impiego di materiale pirotecnico nei rispettivi settori

Nel comunicato viene affrontato anche il comportamento dei sostenitori di Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Hellas Verona, LR Vicenza, Padova, Pisa, Sampdoria e Virtus Entella.

Nel corso delle partite, le rispettive tifoserie hanno introdotto e utilizzato esclusivamente all’interno dei propri settori materiale pirotecnico di vario genere, tra cui petardi, fumogeni e bengala, in violazione dell’articolo 25, comma 3 del Codice di giustizia sportiva.

Il Giudice sportivo ha però riconosciuto la presenza congiunta delle circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a, b e d. Per questo motivo, salvo le specifiche condotte già sanzionate, non sono stati adottati ulteriori provvedimenti nei confronti delle dieci società.

Ionita ammonito e multato per proteste

Tra i calciatori, il provvedimento economicamente più rilevante riguarda Artur Ionita dell’Arezzo. Il centrocampista ha ricevuto la prima ammonizione stagionale per proteste nei confronti degli ufficiali di gara ed è stato multato di 1.000 euro.

La sanzione è stata aggravata perché Ionita ricopriva il ruolo di capitano della squadra.

Per proteste sono stati ammoniti anche altri tre giocatori. Giovanni Corradini dell’Ascoli ha raggiunto la seconda sanzione stagionale, mentre Francesco Bardi del Mantova, Pietro Fusi del Padova e Armando Izzo dell’Avellino hanno ricevuto la prima ammonizione.

Le ammonizioni per comportamento scorretto

Sono nove i calciatori arrivati alla seconda ammonizione stagionale per comportamento scorretto nei confronti di un avversario:

Michele Besaggio dell’Avellino

Manuel Cicconi della Sampdoria

Simone D’Uffizi dell’Ascoli

Giovanni Giunti del Padova

Abdoul Razak Guiebre dell’Ascoli

Silvio Merkaj del Südtirol

Jacopo Petriccione del Catanzaro

Cristian Shpendi del Cesena

Isak Vural del Pisa

Altri 29 giocatori hanno invece ricevuto la loro prima sanzione stagionale per la medesima motivazione:

Fabio Abiuso della Carrarese

Matias Antonini Lui del Catanzaro

Luca Belardinelli dell’Empoli

Davide Bettella della Juve Stabia

Arturo Calabresi del Pisa

Alessandro Juli Capelli del Padova

Marco Curto dell’Empoli

Lapo Deli dell’Empoli

Francesco Di Mariano del Padova

Nahuel Estevez Alvarez del Palermo

Giacomo Faticanti dell’Avellino

Fabio Gerli della Cremonese

Matteo Guidi del Cesena

Luca Magnino dell’Empoli

Gabriele Moncini dell’LR Vicenza

Giacomo Olzer del Modena

Luca Parodi della Virtus Entella

Christian Diego Pastina del Padova

Simone Pontisso della Cremonese

Fabio Andrea Ruggeri della Carrarese

Lorenco Simic dell’Avellino

Tobias Lahrmann Slotsager dell’Hellas Verona

Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato del Palermo

Simone Trimboli del Mantova

Marco Tumminello del Benevento

Gerard Yepes Laut dell’Empoli

Simone Zanon del Pisa

Karim Zedadka dell’Empoli

Loris Zonta dell’LR Vicenza

Per quanto riguarda il Catanzaro, dunque, il referto della gara persa 2 a 1 sul campo del Pisa ha determinato la seconda ammonizione per Jacopo Petriccione e la prima per Matias Antonini Lui. Nessuno dei due calciatori è stato squalificato.

I provvedimenti per comportamento non regolamentare

Cinque giocatori sono stati ammoniti per comportamento non regolamentare in campo. Per tutti si tratta della prima sanzione nel campionato 2026 2027:

Davide Buglio della Juve Stabia

Gabriele Gori dell’Ascoli

Antoine Makoumbou della Sampdoria

Nicola Rauti dell’LR Vicenza

Nicolas Adrian Schiavi della Carrarese

Giampieretti squalificato per una giornata

L’unica squalifica disposta dopo il secondo turno riguarda Flavio Giampieretti dell’Arezzo. L’allenatore è stato fermato per una giornata effettiva di gara dopo l’espulsione ricevuta al 45° minuto del primo tempo.

Secondo quanto riportato negli atti ufficiali, Giampieretti ha contestato con veemenza una decisione arbitrale. L’infrazione è stata rilevata dal quarto ufficiale.

Tra gli allenatori ammoniti figura Guido Pagliuca dell’Empoli, arrivato alla seconda sanzione stagionale. Prima ammonizione, invece, per Cristian Bucchi dell’Arezzo, Alessandro Diamanti del Cesena e Antonio Floro Flores del Benevento.

Tutti i risultati della seconda giornata di Serie B

Il Giudice sportivo ha preso in esame le dieci gare disputate tra il 28 e il 30 agosto 2026. Questi i risultati ufficialmente riportati nel comunicato:

Arezzo Palermo 2 a 3

Ascoli Carrarese 1 a 1

Avellino LR Vicenza 3 a 0

Benevento Südtirol 1 a 1

Cremonese Modena 0 a 3

Mantova Empoli 3 a 1

Padova Hellas Verona 1 a 1

Pisa Catanzaro 2 a 1

Sampdoria Juve Stabia 1 a 2

Virtus Entella Cesena 1 a 2

Le decisioni sono state assunte sulla base degli atti ufficiali, con riserva di eventuali ulteriori provvedimenti legati all’esame della posizione dei calciatori e alla ricezione completa degli elenchi di gara. Gli importi delle ammende inflitte alle società e ai tesserati saranno addebitati sui rispettivi conti campionato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B.