Giudice sportivo Serie B dopo la seconda giornata quattro club sanzionati e un allenatore fermato
Giudice sportivo Serie B dopo la seconda giornata quattro club sanzionati e un allenatore fermato
Arezzo Empoli LR Vicenza e Hellas Verona ricevono un’ammenda mentre Flavio Giampieretti dovrà scontare una giornata di squalifica Nessun calciatore fermato dopo le gare del 28 29 e 30 agosto 2026
Il Giudice sportivo della Serie B, avvocato Emilio Battaglia, ha reso note le decisioni disciplinari relative alla seconda giornata del campionato di Serie BKT 2026 2027. I provvedimenti sono stati adottati nella riunione del primo settembre 2026 e pubblicati attraverso il Comunicato ufficiale numero 16 della Lega Serie B.
Il bilancio comprende quattro società multate, un allenatore squalificato, diverse ammonizioni e un’ammenda personale inflitta a un calciatore. Non risultano, invece, giocatori espulsi o squalificati per il prossimo turno.
Quattro società multate dopo la seconda giornata
Le sanzioni economiche hanno interessato Arezzo, Empoli, LR Vicenza e Hellas Verona, per un totale complessivo di 7.000 euro.
L’Arezzo è stato multato di 2.000 euro perché i suoi sostenitori, al 44° minuto del primo tempo, hanno lanciato due bottigliette nel recinto di gioco. La sanzione è stata attenuata in applicazione dell’articolo 29, comma 1, lettera b del Codice di giustizia sportiva.
Ammenda di 2.000 euro anche per l’Empoli, chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per avere provocato, senza una motivazione ritenuta giustificata, un ritardo di circa due minuti nell’inizio della partita disputata sul campo del Mantova.
La stessa cifra, 2.000 euro, è stata comminata all’LR Vicenza. Durante il primo tempo della gara di Avellino, alcuni sostenitori biancorossi hanno lanciato due fumogeni nel recinto di gioco. Anche in questo caso la sanzione è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29 del Codice di giustizia sportiva.
L’Hellas Verona, infine, dovrà pagare un’ammenda di 1.000 euro per il lancio di una bottiglietta nel recinto di gioco al 22° minuto del secondo tempo della trasferta di Padova. Il Giudice sportivo ha applicato l’attenuante prevista dalla normativa federale.
Nessuna sanzione per l’impiego di materiale pirotecnico nei rispettivi settori
Nel comunicato viene affrontato anche il comportamento dei sostenitori di Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Hellas Verona, LR Vicenza, Padova, Pisa, Sampdoria e Virtus Entella.
Nel corso delle partite, le rispettive tifoserie hanno introdotto e utilizzato esclusivamente all’interno dei propri settori materiale pirotecnico di vario genere, tra cui petardi, fumogeni e bengala, in violazione dell’articolo 25, comma 3 del Codice di giustizia sportiva.
Il Giudice sportivo ha però riconosciuto la presenza congiunta delle circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a, b e d. Per questo motivo, salvo le specifiche condotte già sanzionate, non sono stati adottati ulteriori provvedimenti nei confronti delle dieci società.
Ionita ammonito e multato per proteste
Tra i calciatori, il provvedimento economicamente più rilevante riguarda Artur Ionita dell’Arezzo. Il centrocampista ha ricevuto la prima ammonizione stagionale per proteste nei confronti degli ufficiali di gara ed è stato multato di 1.000 euro.
La sanzione è stata aggravata perché Ionita ricopriva il ruolo di capitano della squadra.
Per proteste sono stati ammoniti anche altri tre giocatori. Giovanni Corradini dell’Ascoli ha raggiunto la seconda sanzione stagionale, mentre Francesco Bardi del Mantova, Pietro Fusi del Padova e Armando Izzo dell’Avellino hanno ricevuto la prima ammonizione.
Le ammonizioni per comportamento scorretto
Sono nove i calciatori arrivati alla seconda ammonizione stagionale per comportamento scorretto nei confronti di un avversario:
- Michele Besaggio dell’Avellino
- Manuel Cicconi della Sampdoria
- Simone D’Uffizi dell’Ascoli
- Giovanni Giunti del Padova
- Abdoul Razak Guiebre dell’Ascoli
- Silvio Merkaj del Südtirol
- Jacopo Petriccione del Catanzaro
- Cristian Shpendi del Cesena
- Isak Vural del Pisa
Altri 29 giocatori hanno invece ricevuto la loro prima sanzione stagionale per la medesima motivazione:
- Fabio Abiuso della Carrarese
- Matias Antonini Lui del Catanzaro
- Luca Belardinelli dell’Empoli
- Davide Bettella della Juve Stabia
- Arturo Calabresi del Pisa
- Alessandro Juli Capelli del Padova
- Marco Curto dell’Empoli
- Lapo Deli dell’Empoli
- Francesco Di Mariano del Padova
- Nahuel Estevez Alvarez del Palermo
- Giacomo Faticanti dell’Avellino
- Fabio Gerli della Cremonese
- Matteo Guidi del Cesena
- Luca Magnino dell’Empoli
- Gabriele Moncini dell’LR Vicenza
- Giacomo Olzer del Modena
- Luca Parodi della Virtus Entella
- Christian Diego Pastina del Padova
- Simone Pontisso della Cremonese
- Fabio Andrea Ruggeri della Carrarese
- Lorenco Simic dell’Avellino
- Tobias Lahrmann Slotsager dell’Hellas Verona
- Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato del Palermo
- Simone Trimboli del Mantova
- Marco Tumminello del Benevento
- Gerard Yepes Laut dell’Empoli
- Simone Zanon del Pisa
- Karim Zedadka dell’Empoli
- Loris Zonta dell’LR Vicenza
Per quanto riguarda il Catanzaro, dunque, il referto della gara persa 2 a 1 sul campo del Pisa ha determinato la seconda ammonizione per Jacopo Petriccione e la prima per Matias Antonini Lui. Nessuno dei due calciatori è stato squalificato.
I provvedimenti per comportamento non regolamentare
Cinque giocatori sono stati ammoniti per comportamento non regolamentare in campo. Per tutti si tratta della prima sanzione nel campionato 2026 2027:
- Davide Buglio della Juve Stabia
- Gabriele Gori dell’Ascoli
- Antoine Makoumbou della Sampdoria
- Nicola Rauti dell’LR Vicenza
- Nicolas Adrian Schiavi della Carrarese
Giampieretti squalificato per una giornata
L’unica squalifica disposta dopo il secondo turno riguarda Flavio Giampieretti dell’Arezzo. L’allenatore è stato fermato per una giornata effettiva di gara dopo l’espulsione ricevuta al 45° minuto del primo tempo.
Secondo quanto riportato negli atti ufficiali, Giampieretti ha contestato con veemenza una decisione arbitrale. L’infrazione è stata rilevata dal quarto ufficiale.
Tra gli allenatori ammoniti figura Guido Pagliuca dell’Empoli, arrivato alla seconda sanzione stagionale. Prima ammonizione, invece, per Cristian Bucchi dell’Arezzo, Alessandro Diamanti del Cesena e Antonio Floro Flores del Benevento.
Tutti i risultati della seconda giornata di Serie B
Il Giudice sportivo ha preso in esame le dieci gare disputate tra il 28 e il 30 agosto 2026. Questi i risultati ufficialmente riportati nel comunicato:
- Arezzo Palermo 2 a 3
- Ascoli Carrarese 1 a 1
- Avellino LR Vicenza 3 a 0
- Benevento Südtirol 1 a 1
- Cremonese Modena 0 a 3
- Mantova Empoli 3 a 1
- Padova Hellas Verona 1 a 1
- Pisa Catanzaro 2 a 1
- Sampdoria Juve Stabia 1 a 2
- Virtus Entella Cesena 1 a 2
Le decisioni sono state assunte sulla base degli atti ufficiali, con riserva di eventuali ulteriori provvedimenti legati all’esame della posizione dei calciatori e alla ricezione completa degli elenchi di gara. Gli importi delle ammende inflitte alle società e ai tesserati saranno addebitati sui rispettivi conti campionato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B.
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