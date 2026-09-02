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Catanzaro, ufficiali i numeri di maglia 2026 2027: Iemmello conferma il 9, Pogačar sceglie l’8

Il club giallorosso ha definito le numerazioni della nuova rosa. Petriccione mantiene il 10, mentre Pecorino indosserà la 31 e Loubao avrà la 44

L’US Catanzaro 1929 ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2026 2027. La nuova numerazione fotografa una rosa profondamente rinnovata, nella quale convivono le conferme dei calciatori già presenti e le scelte dei nuovi arrivati.

Tra i riferimenti della squadra, Pietro Iemmello continuerà a indossare la maglia numero 9, mentre Jacopo Petriccione conserverà la 10. Il nuovo centrocampista sloveno Andrej Pogačar ha scelto invece il numero 8.

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I numeri dei nuovi acquisti del Catanzaro

Diverse le numerazioni assegnate ai calciatori arrivati nel corso della sessione di mercato. Federico Cassa vestirà la maglia numero 21, mentre Emanuele Pecorino avrà la 31. Per Loubao è stata scelta la 44, mentre Giovane indosserà il numero 14.

In difesa, Marco Imperiale ha ricevuto la maglia numero 3. Completano il quadro dei nuovi innesti Koffi con la 19, Frosinini con la 62 e Arditi con la 91.

Iemmello resta il numero 9 giallorosso

La scelta più simbolica riguarda ancora una volta Pietro Iemmello. Il capitano mantiene il numero 9, ormai strettamente legato al suo percorso con la squadra della propria città.

Restano confermate anche alcune numerazioni già riconoscibili dal pubblico del Ceravolo. Pigliacelli indosserà la 22, Antonini la 4, Buso la 7, Pafundi la 20, D’Alessandro la 77, Dorval la 93 e Mosti la 98.

La numerazione ufficiale del Catanzaro 2026 2027

Di seguito l’elenco completo dei numeri di maglia del Catanzaro:

1 Marietta

3 Imperiale

4 Antonini

6 Postiglione

7 Buso

8 Pogačar

9 Iemmello

10 Petriccione

14 Giovane

18 Garnica

19 Koffi

20 Pafundi

21 Cassa

22 Pigliacelli

24 Ruggero

25 Franck Tchaouna

26 Verrengia

27 Candela

28 Franky Tchaouna

29 Di Francesco

30 Alesi

31 Pecorino

44 Loubao

62 Frosinini

77 D’Alessandro

80 Reita

91 Arditi

93 Dorval

98 Mosti

99 Borrelli

Due Tchaouna nella rosa giallorossa

Un dettaglio particolare riguarda i due calciatori con lo stesso cognome. Franck Tchaouna indosserà il numero 25, mentre Franky Tchaouna avrà la maglia numero 28. Una distinzione importante anche per evitare equivoci nelle formazioni ufficiali e nelle cronache delle partite.

Con l’assegnazione delle numerazioni, il Catanzaro 2026 2027 completa un altro passaggio formale verso la nuova stagione. Adesso saranno il campo e le prestazioni dei singoli calciatori a dare un’identità precisa alle nuove maglie giallorosse.