Calciomercato Catanzaro, ufficiale Andrej Pogačar dal Radomlje

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Il Catanzaro rinforza il centrocampo con l’arrivo del playmaker sloveno classe 2002. Pogačar approda in giallorosso in prestito con diritto di riscatto e, in caso di conferma, potrà legarsi al club fino al 2030

Andrej Pogačar è un nuovo centrocampista del Catanzaro

Nuovo innesto per il centrocampo del Catanzaro nell’ultima fase del mercato. La società giallorossa ha ufficializzato l’acquisizione dal NK Radomlje del diritto alle prestazioni sportive di Andrej Pogačar, trequartista sloveno nato a Lubiana il 20 agosto 2002.

Il calciatore arriva a Catanzaro attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Qualora il club decidesse di esercitare l’opzione prevista nell’accordo, Pogačar si legherebbe alla società giallorossa con un contratto fino al 2030.

Si tratta di un investimento che guarda non soltanto alle esigenze immediate della squadra, ma anche alla costruzione di un progetto tecnico a medio e lungo termine.

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Chi è Andrej Pogačar

Cresciuto calcisticamente in Slovenia, Andrej Pogačar ha maturato una significativa esperienza con il Radomlje, formazione impegnata nella massima serie nazionale. Nonostante la giovane età, il centrocampista ha già raggiunto quota 130 presenze, accompagnate da 7 gol e 8 assist.

Numeri che raccontano un giocatore abituato alla continuità e alle responsabilità. Nel corso della sua esperienza al Radomlje ha infatti indossato anche la fascia di capitano, un dettaglio che ne evidenzia la personalità e la centralità all’interno della precedente squadra.

Pogačar ha inoltre fatto parte del percorso delle selezioni giovanili slovene, arrivando a vestire la maglia della Slovenia Under 21.

Caratteristiche tecniche del nuovo acquisto

Alto 1,69 metri e dotato di un baricentro basso, Pogačar è un centrocampista offensivo destro naturale. Il suo ruolo principale è quello di trequartista, ma le sue qualità tecniche gli consentono di partecipare alla costruzione della manovra anche in altre zone del centrocampo.

La capacità di muoversi tra le linee, dialogare con i compagni e servire l’ultimo passaggio può offrire nuove soluzioni alla formazione allenata da Giorgio Gorgone. Il nuovo arrivato potrà contribuire ad aumentare la qualità della fase di possesso e la varietà delle giocate negli ultimi metri.

Nelle prime cinque presenze della stagione 2026 2027 con il Radomlje ha totalizzato 426 minuti e un assist, partendo sempre titolare e ricoprendo il ruolo di capitano. Un avvio che conferma la considerazione conquistata nel club sloveno prima del trasferimento in Italia.

Un profilo giovane ma già esperto

L’arrivo di Pogačar al Catanzaro segue una strategia orientata verso calciatori giovani, con margini di crescita e un’esperienza già consolidata tra i professionisti. Il passaggio dalla Prva Liga slovena alla Serie B rappresenterà per il classe 2002 una sfida importante, soprattutto dal punto di vista tattico e dell’intensità.

Il periodo iniziale sarà utile per conoscere i nuovi compagni e assimilare i meccanismi richiesti dallo staff tecnico. Le oltre cento presenze accumulate in patria, tuttavia, possono aiutarlo ad affrontare con maggiore consapevolezza il processo di adattamento al calcio italiano.

La scheda di Andrej Pogačar

Nome completo: Andrej Pogačar

Data di nascita: 20 agosto 2002

Età: 24 anni

Luogo di nascita: Lubiana, Slovenia

Nazionalità: slovena

Altezza: 1,69 metri

Ruolo: trequartista

Piede preferito: destro

Ultima squadra: NK Radomlje

Presenze con il Radomlje: 130

Gol: 7

Assist: 8

Formula del trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Durata del contratto in caso di riscatto: fino al 2030

Esperienze in nazionale: Slovenia Under 21