Calciomercato Catanzaro, Salomon Loubao arriva in prestito dal Monza

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Il giovane centravanti francese approda in giallorosso dopo l’esperienza maturata con il Sochaux

Il Catanzaro rinforza il proprio reparto offensivo con l’arrivo di Salomon Takeacaba Loubao. L’attaccante classe 2005 si trasferisce in giallorosso dal Monza con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027.

Il nuovo innesto offre a Giorgio Gorgone un’ulteriore soluzione per l’attacco. Loubao è un profilo giovane e ancora in fase di crescita, ma dispone di caratteristiche fisiche e tecniche interessanti sulle quali lo staff del Catanzaro potrà lavorare nel corso della stagione.

Chi è Salomon Loubao

Nato il 3 dicembre 2005 a Bagnolet, in Francia, Loubao è un attaccante di origini ivoriane. Alto 1,81 metri e dotato di un buon potenziale atletico, gioca prevalentemente come punta centrale ed è di piede destro.

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La sua formazione calcistica è legata al Sochaux-Montbéliard, società con la quale ha completato il percorso nel settore giovanile prima di essere inserito nella prima squadra. Il passaggio tra i professionisti gli ha consentito di confrontarsi con un calcio più fisico e competitivo, accelerandone il processo di maturazione.

Il trasferimento al Monza e il ritorno in Francia

Il Monza ha acquistato Loubao dal Sochaux nel gennaio 2026, investendo su un calciatore considerato di prospettiva. Contestualmente, il club brianzolo lo ha lasciato in prestito alla società francese fino al termine della stagione, permettendogli di proseguire il proprio percorso in un ambiente già conosciuto.

Conclusa l’esperienza in Ligue 3 francese, l’attaccante è rientrato al Monza prima del nuovo trasferimento temporaneo al Catanzaro. Il suo contratto con la società brianzola è valido fino al 30 giugno 2030, un dettaglio che conferma la fiducia riposta nel giovane centravanti.

Le caratteristiche del nuovo attaccante giallorosso

Loubao può agire come riferimento centrale del reparto avanzato. La struttura fisica gli permette di proteggere il pallone, attaccare la profondità e confrontarsi con i difensori avversari nei duelli individuali.

Al Catanzaro troverà un contesto nel quale potrà crescere gradualmente, migliorando soprattutto nei movimenti senza palla, nella continuità e nella capacità di incidere negli ultimi metri. Il passaggio in Serie B rappresenta una tappa importante della sua carriera e una prima occasione per misurarsi stabilmente con il calcio professionistico italiano.

Un investimento in prospettiva per il Catanzaro

Con l’arrivo di Salomon Loubao, il Catanzaro aggiunge alla rosa un attaccante giovane, fisico e con margini di miglioramento. L’operazione risponde alla volontà della società giallorossa di ampliare le alternative offensive e, contemporaneamente, valorizzare un talento internazionale.

Il prestito dal Monza consentirà allo staff tecnico di valutarne l’adattamento alla categoria e di accompagnarlo in un percorso di crescita durante la stagione 2026 2027.

La scheda di Salomon Loubao

Nome completo: Salomon Takeacaba Loubao

Data di nascita: 3 dicembre 2005

Luogo di nascita: Bagnolet, Francia

Nazionalità: francese e ivoriana

Altezza: 1,81 metri

Ruolo: punta centrale

Piede preferito: destro

Società di provenienza: Monza

Formula del trasferimento: prestito

Scadenza del prestito: 30 giugno 2027

Contratto con il Monza: fino al 30 giugno 2030

Nota redazionale: nei dati forniti il nome corretto risulta Salomon Loubao, mentre nel comunicato iniziale compare “Samuel”. Prima della pubblicazione è consigliabile uniformare titolo e testo alla denominazione ufficiale riportata dal Catanzaro.