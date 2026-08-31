Südtirol-Catanzaro, al via la vendita dei biglietti per i tifosi giallorossi
Aperta la prevendita per il Settore Ospiti dello Stadio Druso in vista della sfida di Serie B in programma sabato 5 settembre alle ore 15
Al via la prevendita per Südtirol Catanzaro
È iniziata oggi, lunedì 31 agosto, la vendita dei biglietti riservati ai sostenitori giallorossi per Südtirol-Catanzaro, incontro in programma sabato 5 settembre alle ore 15 allo Stadio Druso di Bolzano.
La società altoatesina ha comunicato tutte le informazioni necessarie per consentire alla tifoseria del Catanzaro di organizzare la trasferta e acquistare il proprio tagliando.
Disponibili 625 posti nel Settore Ospiti
I sostenitori delle Aquile saranno sistemati nel Settore Ospiti 6 A-B, area dell’impianto che dispone complessivamente di 625 posti.
La disponibilità limitata rende consigliabile procedere con l’acquisto in anticipo, soprattutto in considerazione dell’interesse che accompagna abitualmente le trasferte del Catanzaro in Serie B.
Prezzo dei biglietti per i tifosi del Catanzaro
Il costo del biglietto per assistere a Südtirol-Catanzaro dal settore riservato agli ospiti è di 19 euro. Alla tariffa indicata dovranno essere aggiunti i relativi diritti di prevendita applicati dal circuito di vendita.
Prima di completare l’operazione è opportuno verificare con attenzione i dati inseriti e controllare il prezzo complessivo riportato nella schermata di riepilogo.
Acquisto esclusivamente tramite Vivaticket
I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente attraverso il circuito Vivaticket. La società FC Südtirol non ha indicato modalità alternative per la vendita dei tagliandi destinati alla tifoseria giallorossa.
Per procedere con l’acquisto è possibile utilizzare il collegamento ufficiale:
Acquista il biglietto per Südtirol Catanzaro su Vivaticket
Le informazioni sulla partita
La gara tra Südtirol e Catanzaro si disputerà sabato 5 settembre con calcio d’inizio fissato alle ore 15. L’appuntamento allo Stadio Druso rappresenta una nuova trasferta impegnativa per la formazione giallorossa, chiamata a confrontarsi con una squadra tradizionalmente organizzata e particolarmente competitiva sul proprio campo.
I tifosi intenzionati a seguire le Aquile a Bolzano sono invitati a consultare anche le eventuali successive comunicazioni relative alle modalità di accesso allo stadio e alle indicazioni organizzative per il settore ospiti.
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