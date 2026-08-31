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Serie B, Modena al comando: Palermo e Mantova volano, il Pisa supera il Catanzaro

Il Modena travolge la Cremonese e resta a punteggio pieno insieme a Palermo e Mantova. Successi esterni per Cesena e Juve Stabia, mentre l’Avellino si riscatta e il Pisa conquista la prima vittoria stagionale contro il Catanzaro

La seconda giornata di Serie B regala gol, rimonte e risultati importanti per la parte alta della classifica. Il segnale più forte arriva dal Modena, capace di imporsi per 3-0 sul campo della Cremonese grazie alla doppietta di Olzer e alla rete di Caso.

A punteggio pieno restano anche Mantova e Palermo. I virgiliani superano l’Empoli con una prestazione di carattere, mentre i rosanero espugnano Arezzo nei minuti di recupero. Primo successo stagionale per il Pisa, vittorioso in rimonta contro il Catanzaro.

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Il Modena domina a Cremona e resta in vetta

La copertina della giornata spetta al Modena, che conquista la seconda vittoria consecutiva e conferma un avvio di campionato particolarmente convincente. La squadra emiliana passa per 3-0 allo stadio Zini, mettendo in mostra organizzazione, concretezza e qualità nelle ripartenze.

Dopo una prima fase equilibrata, la partita si sblocca con un lancio preciso di Brugman per Olzer. Il centrocampista controlla il pallone, supera Agazzi in uscita e deposita in rete. Poco prima dell’intervallo è ancora Olzer a colpire, questa volta con un sinistro imprendibile dal limite dell’area.

Nella ripresa la Cremonese prova ad alzare il baricentro, ma il possesso dei grigiorossi non produce occasioni realmente pericolose. Il Modena aspetta e riparte con efficacia: Ambrosino guida il contropiede e serve Caso, che realizza il definitivo 3-0 con un diagonale preciso.

Per il Modena si tratta di una conferma importante, mentre la Cremonese resta ferma a zero punti dopo due giornate. A preoccupare non è soltanto il numero delle reti subite, ma anche la difficoltà della squadra nel costruire occasioni da gol.

La Juve Stabia rimonta la Sampdoria

La Juve Stabia conquista una vittoria pesante al Ferraris, superando la Sampdoria per 2-1. I blucerchiati sbloccano la gara nel recupero del primo tempo con Tutino, servito dal neoentrato Verschaeren.

Nella ripresa, però, la formazione campana cambia passo. Bellich firma il pareggio con un preciso colpo di testa, mentre Di Nardo completa la rimonta con una conclusione sul primo palo che sorprende il portiere della Sampdoria.

Per la Juve Stabia sono tre punti preziosi anche sul piano della fiducia. La Sampdoria, invece, dovrà lavorare sulla gestione dei momenti decisivi della partita dopo aver sprecato il vantaggio maturato nel primo tempo.

Il Cesena passa sul campo della Virtus Entella

Vittoria esterna anche per il Cesena, che batte la Virtus Entella per 2-1. I romagnoli indirizzano la sfida nel primo tempo grazie alle reti di Fiori e Shpendi.

Il vantaggio arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: dopo una respinta corta della difesa, Fiori trova il colpo di testa vincente. Il raddoppio nasce invece da una rapida ripartenza conclusa da Shpendi con una girata precisa.

La Virtus Entella accorcia le distanze prima dell’intervallo con una conclusione dalla distanza di Tiritiello. Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione, ma il Cesena difende con ordine e porta a casa un risultato importante.

L’Avellino reagisce e travolge il Vicenza

Dopo la sconfitta della prima giornata, l’Avellino risponde con un netto 3-0 contro il LR Vicenza. La squadra irpina costruisce la vittoria attraverso intensità, aggressività e grande efficacia negli ultimi metri.

Il protagonista della partita è Favilli, decisivo nella preparazione delle tre reti. Besaggio apre le marcature con un diagonale rasoterra, mentre Russo firma il raddoppio sfruttando un’altra giocata dell’attaccante.

Nella ripresa il Vicenza prova a cambiare assetto con alcune sostituzioni, ma dopo pochi secondi arriva il terzo gol. Favilli libera di tacco Moruzzi, che trova l’incrocio dei pali con una conclusione potente.

Ascoli e Carrarese si dividono la posta

Finisce 1-1 tra Ascoli e Carrarese. Gli ospiti passano in vantaggio all’inizio della ripresa con Abiuso, bravo a finalizzare un contropiede nato da un recupero di Rouhi.

L’Ascoli reagisce e aumenta la pressione, riuscendo a pareggiare nel finale con Gori. L’attaccante, entrato dalla panchina, sfrutta l’assist di De Pieri e supera Garofani.

Il risultato premia la solidità della Carrarese, ma conferma anche la capacità dell’Ascoli di restare dentro la partita fino agli ultimi minuti.

Padova e Verona chiudono in parità

Il derby tra Padova e Hellas Verona termina 1-1. I biancoscudati disputano un ottimo primo tempo e passano in vantaggio al 25’, quando il cross di Cocchi provoca l’autorete di Edmundsson.

Il Padova sfiora anche il raddoppio, ma non riesce a chiudere la gara. Nella ripresa il Verona cresce e trova il pareggio su calcio di rigore. Il fallo di Cocchi su Compagnon porta al penalty trasformato da Sarr.

Nel recupero gli ospiti vanno vicini alla rimonta completa, ma la conclusione di Livramento si stampa sulla traversa. Il Padova sale così a quattro punti, mentre il Verona conquista il primo risultato utile della stagione.

Il Palermo vince ad Arezzo nel recupero

Spettacolo ed emozioni nella sfida tra Arezzo e Palermo, terminata 3-2 per i rosanero. La squadra siciliana passa con Johnsen e raddoppia nella ripresa grazie a una giocata di qualità di Ranocchia.

L’Arezzo, però, non si arrende. Le reti di Cianci e Tavernelli riportano la partita in equilibrio, premiando la determinazione della formazione amaranto.

Quando il pareggio sembra ormai acquisito, al 94’ Augello trova il gol decisivo con una conclusione dalla distanza. Il Palermo conquista così la seconda vittoria consecutiva e resta nelle prime posizioni della classifica.

Il Mantova ribalta l’Empoli

Il Mantova supera l’Empoli per 3-1 e conferma il suo eccellente inizio di stagione. Dopo un primo tempo equilibrato, sono i toscani a passare in vantaggio con Saporiti.

La risposta dei padroni di casa è immediata. Ruocco pareggia con un tiro dalla distanza, poi Vlahovic completa la rimonta al termine di una pregevole azione personale. Nel finale Benassia realizza la rete che chiude definitivamente la partita.

Il Mantova sale a sei punti e dimostra di avere già trovato equilibrio tra organizzazione tattica e capacità realizzativa.

Il Benevento trova il primo punto

Il Benevento pareggia 1-1 contro il Südtirol, raccogliendo meno di quanto prodotto sul piano del gioco. I sanniti mantengono a lungo l’iniziativa e costruiscono diverse situazioni offensive, ma non riescono a concretizzare.

A passare in vantaggio sono gli ospiti con Merkaj, che supera il portiere con un pallonetto. Il Benevento continua ad attaccare e raggiunge il pareggio al 90’, quando Salvemini trasforma un calcio di rigore.

Per i campani arriva il primo punto stagionale, mentre il Südtirol mantiene l’imbattibilità e sale a quota quattro.

Il Pisa rimonta il Catanzaro

Prima vittoria in campionato per il Pisa, che supera il Catanzaro per 2-1. La squadra toscana parte con maggiore aggressività, ma sono i giallorossi a sbloccare la gara al 22’.

Il vantaggio porta la firma di Pietro Iemmello, che devia di testa il cross di Candela e realizza la sua rete numero 76 con la maglia del Catanzaro.

La reazione del Pisa è immediata. Al 28’ Canestrelli pareggia con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre tre minuti più tardi Leone completa la rimonta sfruttando l’assist di Correia.

Nel secondo tempo il Catanzaro prova ad aumentare la pressione e trova anche la rete del possibile 2-2 con Mosti. Il gol viene però annullato dopo il controllo del VAR per una posizione di fuorigioco.

Il Pisa conquista così i primi tre punti della stagione. Il Catanzaro resta invece fermo a quota zero dopo due sconfitte, pur avendo mostrato una reazione e una maggiore pericolosità nella ripresa.

Classifica Serie B

Modena 6 punti Mantova 6 punti Palermo 6 punti Ascoli 4 punti Cesena 4 punti Padova 4 punti Südtirol 4 punti Avellino 3 punti Arezzo 3 punti Pisa 3 punti Empoli 3 punti LR Vicenza 3 punti Juve Stabia 3 punti Carrarese 1 punto Hellas Verona 1 punto Sampdoria 1 punto Benevento 1 punto Catanzaro 0 punti Virtus Entella 0 punti Cremonese 0 punti