Ultimi colpi di calciomercato Serie B 2026-27, acquisti e cessioni ufficiali squadra per squadra

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Tutte le operazioni concluse dalle venti società del campionato cadetto con l’analisi del mercato realizzato da ogni squadra

Gli ultimi colpi di calciomercato della Serie B 2026 2027 stanno completando le rose in vista della chiusura della sessione estiva. Le società continuano a intervenire per correggere le carenze emerse nelle prime giornate e consegnare agli allenatori organici competitivi in ogni reparto.

Tra le operazioni più importanti figurano Gabriel Strefezza al Palermo, Lorenzo Insigne alla Sampdoria, Tommaso Berti alla Cremonese e Walid Cheddira all’Avellino. Trasferimenti che aumentano il livello tecnico e confermano le ambizioni delle principali candidate alla promozione.

In questo approfondimento sono raccolti gli acquisti e le cessioni ufficiali della Serie B, compresi trasferimenti definitivi, prestiti, riscatti e arrivi di calciatori svincolati. Non vengono considerate le indiscrezioni e le trattative prive di un annuncio ufficiale.

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Ultimo aggiornamento 30 agosto 2026

Legenda: p portiere, d difensore, c centrocampista, a attaccante. D trasferimento definitivo o riscatto, P prestito, S giocatore svincolato o arrivato a parametro zero.

Ultimi colpi di calciomercato Serie B squadra per squadra

Arezzo

Acquisti: Arena (a, Pisa, P); Nunziante (p, Udinese, P); Seculin (p, svincolato, S); Illanes (d, Carrarese, D); Marlon Mena Martínez (d, Parma, P); Cipriani (d, Aranova, D); Cerri (a, Cesena, D); Sala (c, svincolato, S); Cagnano (d, Avellino, D); Kevin Leone (c, Sassuolo, P); Iaccarino (c, Napoli, D).

Cessioni: Di Chiara (d, svincolato, S); Venturi (d, svincolato, S); Guccione (c, Pescara, D).

Analisi: l’Arezzo ha privilegiato una linea orientata sui giovani, sfruttando soprattutto la formula del prestito. Arena, Cerri e Kevin Leone ampliano le soluzioni offensive, mentre Illanes e Cagnano aggiungono solidità alla difesa.

Ascoli

Acquisti: De Pieri (c, Inter, P); Perciun (c, Torino, P); Acampora (c, svincolato, S); Oliveri (d, Atalanta, P); Gattoni (d, Siviglia, D); Crespi (p, Athens Kallithea, D); Bolsius (a, Perugia, D); Matteo Ricci (c, svincolato, S); Matteo Brunori (a, Palermo, P).

Cessioni: Forte (a, Virtus Entella, D); Cozzoli (d, Savoia, D); Tavcar (d, Giulianova, D); Corazza (a, svincolato, S); Ndoj (c, svincolato, S); Galuppini (a, Ospitaletto, P); Pagliai (d, Catania, P); Oviszach (c, Foggia, P); Zagari (a, Lanciano, P); Palazzino (c, Cosenza, D).

Analisi: l’Ascoli ha costruito una rosa che unisce esperienza e prospettiva. Acampora, Matteo Ricci e Brunori possono garantire personalità e qualità, mentre i giovani provenienti da Inter, Torino e Atalanta rappresentano innesti funzionali al nuovo progetto.

Avellino

Acquisti: Sassi (p, Atalanta, P); Spadoni (d, Torino, P); Faticanti (c, Juventus, P); Moruzzi (d, Juventus, P); Martinelli (d, Fiorentina, P); Di Maggio (c, Inter, D); Fila (a, Venezia, P); Venturi (d, Venezia, P); Sebastiano Di Paolo (a, Cagliari, P); Walid Cheddira (a, Napoli, D).

Cessioni: Lescano (a, Salernitana, D); Crespi (a, Union Brescia, D); D’Ausilio (c, Iraklis, D); De Cristofaro (c, Latina, P); Marchisano (d, Giugliano, P); Cagnano (d, Arezzo, D).

Analisi: l’arrivo di Walid Cheddira è il principale segnale delle ambizioni dell’Avellino. Il club ha rinforzato anche difesa e centrocampo con giovani provenienti da società di Serie A, costruendo un organico profondo e competitivo.

Benevento

Acquisti: Logan Gaspar (a, America-RJ, D); Siatounis (c, Potenza, D); Schimmenti (a, Potenza, D); Sylla (a, svincolato, S); Beruatto (d, Pisa, D); Sernicola (d, Cremonese, D); Dalle Mura (d, Juve Stabia, D); Verdi (c, svincolato, S); Okereke (a, svincolato, S); Cherubini (c, Roma, P).

Cessioni: Nardi (c, svincolato, S); Perlingeri (a, Audace Cerignola, P); Caldirola (d, svincolato, S).

Analisi: il Benevento ha scelto profili esperti come Verdi, Okereke e Sernicola, affiancandoli a giovani di prospettiva. La squadra appare rinforzata soprattutto in difesa e nel reparto offensivo.

Carrarese

Acquisti: Khafi (c, Paris Saint-Germain, D); Guercio (d, Slask Wroclaw, P); Rubino (c, Fiorentina, P); Pinelli (c, Lazio, P); Romani (d, Fiorentina, P); Marconi (a, Parma, P); Cissé (c, Atalanta, P); Rouhi (d, Juventus, P); Vujevic (d, Zurigo, D); Reale (d, Roma, P); Luka Topalovic (c, Inter, P); Jacopo Martini (c, Südtirol, D); Semuel Pizzignacco (p, Monza, P).

Cessioni: Cicconi (d, Sampdoria, D); Bouah (d, svincolato, S); Illanes (d, Arezzo, D); Accornero (c, Trento, P); Scheffer (d, Pineto, P); Zuelli (c, Padova, D); Zanon (d, Pisa, P); Imperiale (d, Catanzaro, D).

Analisi: la Carrarese ha privilegiato giovani provenienti da società importanti. Rubino, Pinelli, Cissé, Rouhi e Topalovic aumentano il potenziale tecnico, ma sarà fondamentale trovare rapidamente equilibrio e continuità.

Catanzaro

Acquisti: Di Francesco (a, Palermo, D); Postiglione (d, Pineto, D); Francesco Reita (d, Monza, D); Franck Tchaouna (c, svincolato, S); Franky Tchaouna (a, svincolato, S); Alejo Garnica (a, svincolato, S); Candela (d, Spezia, P); Pafundi (c, Udinese, P); Ruggero (d, Spezia, P); Mosti (c, Juve Stabia, D); Dorval (d, Bari, D); Pecorino (a, Juventus, D); Samuel Giovane (c, Atalanta, D); Marco Imperiale (d, Carrarese, D).

Cessioni: Oudin (c, svincolato, S); Brighenti (d, Vicenza, D); Liberali (c, Como, D); Pontisso (c, Cremonese, D); Pompetti (c, Padova, D); Favasuli (d, Napoli, D).

Analisi: il Catanzaro ha profondamente rinnovato la rosa con giocatori giovani e funzionali alle idee di Giorgio Gorgone. Pafundi, Mosti e Giovane aumentano la qualità del centrocampo, Pecorino offre una nuova soluzione offensiva, mentre Marco Imperiale, Dorval e Ruggero completano la difesa. La sfida sarà trasformare rapidamente i numerosi innesti in un gruppo equilibrato.

Cesena

Acquisti: Caprini (a, Fiorentina, P); Natta (d, Newcastle Jets, D); Druiventak (a, svincolato, S); Pagano (c, Roma, D); Debenedetti (a, Genoa, P); Ilic (c, Bologna, P); Fiori (c, Mantova, P); Gelli (c, Frosinone, P); D’Andrea (a, Sassuolo, P); Marco Dalla Vecchia (c, Torino, P).

Cessioni: Calò (c, Frosinone, D); Berti (c, Cremonese, D); Bastoni (c, svincolato, S); Castrovilli (c, svincolato, S); Cerri (a, Arezzo, D); Zaro (d, Ravenna, D); Vrioni (a, Wolfsberger, S).

Analisi: il Cesena ha compensato partenze importanti come quelle di Berti e Calò con numerosi innesti in prestito. Caprini, Pagano, D’Andrea e Debenedetti possono rendere il reparto offensivo più imprevedibile.

Cremonese

Acquisti: Berti (c, Cesena, D); Lickunas (d, Perugia, D); Gerli (c, Modena, D); Fellipe Jack (d, Como, P); Festa (p, Mantova, D); Pontisso (c, Catanzaro, D); Vogliacco (d, Genoa, D); Elia (d, Empoli, D).

Cessioni: Silvestri (p, Fatih Karagümrük, D); Ceccherini (d, svincolato, S); Okereke (a, svincolato, S); Vardy (a, svincolato, S); Zanimacchia (c, Padova, D); Nava (p, Alcione, D); Tsadjout (a, Vicenza, D); Pavesi (d, Pergolettese, D); Sernicola (d, Benevento, D); Afena-Gyan (a, Igdir, D); Sanabria (a, Internacional, D).

Analisi: la Cremonese ha costruito un centrocampo di alto livello con Berti, Gerli e Pontisso. Gli arrivi di Vogliacco ed Elia aumentano esperienza e affidabilità, confermando le ambizioni della società.

Empoli

Acquisti: Di Stefano (a, Fiorentina, D); Lapo Deli (c, Fiorentina, P); Cauz (d, svincolato, S); Zedadka (d, Südtirol, P); Niccolò Corrado (d, Frosinone, P).

Cessioni: Anjorin (c, Torino, D); Konaté (a, Juventus, D); Versari (d, Piacenza, P); Ignacchiti (c, Mantova, D); Zanaga (p, Milan, D); Elia (d, Cremonese, D); Guarino (d, Samsunspor, D); Lovato (d, Padova, S).

Analisi: l’Empoli ha affrontato diverse partenze intervenendo con operazioni mirate e orientate soprattutto sui giovani. Di Stefano è un innesto interessante per l’attacco, mentre Corrado e Zedadka offrono nuove alternative difensive.

Virtus Entella

Acquisti: Previtali (c, Giana Erminio, D); Forte (a, Ascoli, D); Corona (a, Palermo, P); Motolese (d, Bologna, P); Lucas Felippe (c, Potenza, P); Luca Vignali (d, Spezia, D).

Cessioni: Lipani (c, Latina, D); Karic (c, Juve Stabia, D).

Analisi: la Virtus Entella ha realizzato un mercato essenziale senza rivoluzionare l’organico. Forte e Corona aumentano il peso dell’attacco, mentre Vignali porta esperienza e affidabilità.

Juve Stabia

Acquisti: Giorgini (d, Südtirol, D); Ricciardi (d, Cosenza, D); Carissoni (d, Cittadella, D); Patanè (c, Verona, D); Caccavo (a, Bologna, P); Scuderi (d, Fiorentina, P); Gallea (d, Cagliari, P); Kumi (c, Sassuolo, P); Artioli (c, Mantova, D); Saná Fernandes (a, Lazio, P); Bettella (d, Pescara, D); Sandrucci (d, Torino, P); Pietrangeli (d, Südtirol, D); Vukovic (a, Pisa, P); Nermin Karic (c, Virtus Entella, D); Maggioni (d, Mantova, D); Antonio Di Nardo (a, Pescara, D).

Cessioni: Varnier (d, Südtirol, D); Maistro (c, svincolato, S); Morachioli (a, svincolato, S); Giuseppe Leone (c, Pisa, D); Dalle Mura (d, Benevento, D); Carissoni (d, Padova, D); Mosti (c, Catanzaro, D); Giorgini (d, Südtirol, D); Confente (p, Pisa, D); Correia (c, Pisa, D); Luz Dos Santos (a, Potenza, D).

Analisi: la Juve Stabia è stata una delle società più attive, modificando tutti i reparti. Karic, Bettella, Di Nardo e Saná Fernandes offrono nuove soluzioni, ma i numerosi cambiamenti richiederanno tempo per costruire automatismi.

Mantova

Acquisti: Benaissa (c, Casa Pia, P); Castellini (d, Catania, D); Jonathan Silva (d, Torino, P); Meroni (d, Bari, D); Tomasevic (d, Bologna, P); Gemello (p, Perugia, D); Gliozzi (a, Modena, D); Chinetti (c, Como, P); Spinaccè (a, Inter, P); Vesentini (a, Union Brescia, D); Ignacchiti (c, Empoli, D); Cajazzo (a, Casarano, D); Rareș Ilie (c, Nizza, D); Bardi (p, Palermo, P); Rachid Kouda (c, Parma, P).

Cessioni: Marras (c, Pisa, D); Festa (p, Cremonese, D); Artioli (c, Juve Stabia, D); Fiori (c, Cesena, P); Maggioni (d, Juve Stabia, D); Falletti (c, Ternana, D).

Analisi: il Mantova ha rinforzato soprattutto centrocampo e attacco. Gliozzi può diventare il riferimento offensivo, mentre Rareș Ilie, Ignacchiti e Kouda aumentano tecnica, dinamismo e capacità di inserimento.

Modena

Acquisti: Manquant (d, Stade Nyonnais, D); Sersanti (c, Juventus, D); Ronco (d, Monopoli, D); Bacchin (a, Perugia, D); Montevago (a, Perugia, D); Consiglio (p, Genoa, D); Odero (d, Genoa, D); Olzer (c, Pescara, D); Azzi (d, Monza, D); Brugman (c, svincolato, S); Zanetti (d, Karpaty Lviv, D); Bianco (c, Fiorentina, D); Ambrosino (a, Napoli, P); Acquah (c, Torino, P).

Cessioni: Cauz (d, svincolato, S); Cotali (d, svincolato, S); Defrel (a, svincolato, S); Strizzolo (a, svincolato, S); Gliozzi (a, Mantova, D); Wiafe (c, Genoa, D); Gerli (c, Cremonese, D); Ghillani (d, Lumezzane, D).

Analisi: il Modena ha condotto un mercato ricco e ambizioso. Sersanti, Bianco, Brugman e Acquah rendono il centrocampo completo, mentre Ambrosino e Montevago assicurano nuove possibilità offensive.

Padova

Acquisti: Sorrentino (p, Monza, D); Bordoni (c, Lazio, D); Penta (c, Lentigione, D); Castegnaro (c, Arzignano, D); Zanimacchia (c, Cremonese, D); Lovato (d, svincolato, S); Cocchi (d, Inter, P); Zuelli (c, Carrarese, D); Carissoni (d, Juve Stabia, D); Dellavalle (d, Torino, D); Pompetti (c, Catanzaro, D); Scaglia (d, svincolato, S); Moro (a, Sassuolo, D); Gabriele Artistico (a, Lazio, D).

Cessioni: Penta (c, Arzignano, P); Castegnaro (c, Arzignano, P); Tumiatti (c, Mestre, P).

Analisi: il Padova ha inserito giocatori già abituati a campionati competitivi. Zanimacchia, Pompetti e Moro aumentano il livello tecnico, mentre Lovato, Dellavalle e Carissoni rendono più solida la difesa.

Palermo

Acquisti: Estévez (c, svincolato, S); Gyasi (a, Empoli, D); Cassandro (d, Como, D); Hernani (c, Monza, D); Fortin (p, Lens, P); Bozzolan (d, Reggiana, P); Barba (d, svincolato, S); Vavassori (a, Atalanta, P); Strefezza (a, Olympiacos, D); Mattia Perin (p, Juventus, D); Alessandro Gabrielloni (a, Como, P).

Cessioni: Bardi (p, Mantova, P); Saric (c, Antalyaspor, D); Di Francesco (a, Catanzaro, D); Bereszynski (d, Motor Lublin, D); Corona (a, Virtus Entella, P); Di Bartolo (p, Team Altamura, P); Desplanches (p, Frosinone, P); Nikolaou (d, OFI Creta, D); Vasic (c, Südtirol, P); Lund (d, Birmingham City, D); Diakité (d, Zulte Waregem, D); Matteo Brunori (a, Ascoli, P).

Analisi: il Palermo ha realizzato uno dei mercati più importanti della Serie B. Strefezza, Perin, Hernani, Gyasi e Gabrielloni aumentano esperienza e qualità, consegnando all’allenatore una rosa costruita per puntare alla promozione.

Pisa

Acquisti: Loyola (d, Independiente, D); Aebischer (c, Bologna, D); Denoon (d, Zurigo, D); Marras (c, Mantova, D); Giuseppe Leone (c, Juve Stabia, D); Zanon (d, Carrarese, P); Rao (a, Napoli, P); Ferrah (c, Lilla, D); Petagna (a, Monza, D); Confente (p, Juve Stabia, D); Correia (c, Juve Stabia, D).

Cessioni: Arena (a, Arezzo, P); Raychev (a, Levski Sofia, D); Lind (a, Nordsjaelland, D); Marin (c, Al-Nasr, D); Mlakar (a, Maribor, D); Jevsenak (c, Maribor, D); Beruatto (d, Benevento, D); Aebischer (c, Union Berlino, D); Touré (c, Monza, D); Vukovic (a, Juve Stabia, P).

Analisi: il Pisa ha rinforzato la squadra con giocatori esperti e profili internazionali. Petagna rappresenta il principale riferimento offensivo, mentre Ferrah, Marras, Correia e Leone offrono nuove soluzioni a centrocampo.

Sampdoria

Acquisti: Insigne (a, svincolato, S); Sebastiano Esposito (a, Spezia, D); Begic (c, Parma, D); Cicconi (d, Carrarese, D); Gartenmann (d, Ferencváros, D); Sinani (c, svincolato, S); Ravanelli (d, Monza, D); Lauritsen (d, svincolato, S); Viti (d, Nizza, D); Meijer (d, Club Brugge, D); Verschaeren (c, Anderlecht, D); Vindahl (p, Sparta Praga, P); Antoine Makoumbou (c, Samsunspor, P).

Cessioni: Coubis (d, CFR Cluj, D).

Analisi: la Sampdoria ha scelto giocatori tecnicamente importanti per rilanciare le proprie ambizioni. Lorenzo Insigne, Sebastiano Esposito e Verschaeren possono rendere l’attacco molto competitivo, mentre Viti, Ravanelli e Meijer aumentano l’affidabilità difensiva.

Südtirol

Acquisti: Varnier (d, Juve Stabia, D); Stabile (d, Inter, P); Mixtur (c, Villefranche, D); Plizzari (p, Venezia, P); Lopes (d, Radomiak Radom, D); Stivanello (d, Bologna, P); Pyyhtiä (c, Bologna, P); Vasic (c, Palermo, P); Veroli (d, Cagliari, P); Vadjunec (d, Treviso, D); Bjarkason (c, Venezia, D); Giorgini (d, Juve Stabia, D); Rispoli (a, Como, P).

Cessioni: Mallamo (c, Union Brescia, D); Kofler (d, Cagliari, P); Zedadka (d, Empoli, P); Pietrangeli (d, Juve Stabia, D); Jacopo Martini (c, Carrarese, D).

Analisi: il Südtirol ha puntato prevalentemente sui prestiti. Pyyhtiä e Vasic possono aumentare la qualità del centrocampo, mentre Plizzari, Stabile e Veroli offrono nuove garanzie al reparto arretrato.

Verona

Acquisti: Bega (d, svincolato, S); Leali (p, svincolato, S); Korac (d, Venezia, P); Cerbone (d, Casarano, D); Compagnon (c, Venezia, P); Mulattieri (a, Sassuolo, P); Sezonienko (a, Lechia Danzica, D); Le Borgne (c, Como, P); Dawidowicz (d, svincolato, S); Lella (c, Venezia, D); Gabriele Zappa (d, Cagliari, P).

Cessioni: Ghilardi (d, Roma, D); Mitrovic (c, Vojvodina, D); Lambourde (a, Servette, D); Bella-Kotchap (d, Venezia, D); Gagliardini (c, svincolato, S); Lirola (d, svincolato, S); Akpa Akpro (c, svincolato, S); Pavanati (a, Lumezzane, P); Nwachukwu (d, Lumezzane, P); Cazzadori (a, Spezia, D); Patanè (c, Juve Stabia, D); Bowie (a, Sassuolo, P); Montipò (p, Venezia, D).

Analisi: il Verona ha cambiato diversi elementi dopo alcune partenze importanti. Mulattieri può diventare il riferimento offensivo, mentre Zappa, Dawidowicz e Korac dovranno garantire solidità a una difesa profondamente rinnovata.

Vicenza

Acquisti: Rauti (a, Torino, P); Corazza (c, Bologna, P); Moncini (a, svincolato, S); Pietrelli (c, Juventus, D); Marchizza (d, svincolato, S); Brighenti (d, Catanzaro, D); Tsadjout (a, Cremonese, D); Valoti (c, svincolato, S).

Cessioni: Zamparo (a, Alcione, D); Romio (d, Arzignano, P).

Analisi: il Vicenza ha costruito una squadra esperta e fisicamente strutturata. Moncini e Tsadjout aumentano il peso offensivo, Brighenti e Marchizza assicurano esperienza alla difesa, mentre Valoti può diventare determinante nella costruzione del gioco.

Gli ultimi colpi che cambiano gli equilibri della Serie B

Il Palermo e la Sampdoria sono le società che hanno realizzato le operazioni più appariscenti. Strefezza e Insigne rappresentano innesti capaci di spostare gli equilibri, ma entrambi i club hanno lavorato anche sugli altri reparti.

La Cremonese ha costruito un centrocampo completo con Berti, Gerli e Pontisso, mentre l’Avellino ha affidato a Cheddira il compito di aumentare il peso del proprio attacco.

Il Catanzaro ha seguito una strategia differente, puntando su un profondo rinnovamento e su giocatori giovani. L’obiettivo è costruire una squadra dinamica, tecnica e adatta alle idee di Giorgio Gorgone.

Anche Modena, Padova e Juve Stabia hanno effettuato numerose operazioni. Le ultime ore del calciomercato estivo potranno modificare ulteriormente gli equilibri del campionato.

Quando termina il calciomercato estivo 2026

La sessione estiva del calciomercato di Serie B 2026 si è aperta il 1° luglio. Le società potranno concludere e depositare le operazioni relative ai calciatori professionisti fino a martedì 1° settembre 2026 alle ore 20.

Gli ultimi giorni saranno decisivi per completare i trasferimenti già impostati e trovare una sistemazione ai calciatori che non rientrano nei rispettivi progetti tecnici.

Quando inizierà il calciomercato invernale 2027

La sessione invernale del calciomercato di Serie B inizierà il 2 gennaio 2027 e terminerà il 1° febbraio 2027 alle ore 20.

Questa finestra permetterà alle società di intervenire dopo la prima parte della stagione, sostituire eventuali giocatori ceduti e rinforzare i reparti che avranno mostrato maggiori difficoltà.

Come funziona il calciomercato

Il calciomercato professionistico comprende i periodi stabiliti dalla FIGC durante i quali le società possono depositare trasferimenti, prestiti e cessioni dei contratti dei calciatori.

Trasferimento definitivo: il calciatore viene acquistato stabilmente dal nuovo club.

Prestito: il giocatore si trasferisce per un periodo determinato, ma il cartellino resta di proprietà della società di provenienza.

Prestito con diritto di riscatto: il club che riceve il calciatore può acquistarlo definitivamente alle condizioni stabilite nell’accordo.

Prestito con obbligo di riscatto: l’operazione diventa definitiva quando si verificano le condizioni previste dal contratto.

Parametro zero: un calciatore senza contratto può firmare per una nuova società rispettando i termini federali previsti per il tesseramento.

Le differenze tra mercato estivo e mercato invernale

Il mercato estivo rappresenta la fase principale per la costruzione delle rose. Le società possono modificare in maniera significativa l’organico e adattarlo alle idee dell’allenatore e agli obiettivi stabiliti per la stagione.

Il mercato invernale è più breve e viene utilizzato soprattutto per correggere le carenze emerse durante il campionato, sostituire i calciatori infortunati o ceduti e trovare una nuova sistemazione agli elementi utilizzati con minore continuità.