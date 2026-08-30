Pisa Catanzaro, Gorgone indica la strada: ripartire dalle certezze e correggere gli errori

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Il tecnico giallorosso presenta la seconda giornata di campionato e invita la squadra a reagire dopo la sconfitta di Vicenza. Fiducia per Pecorino e primo viaggio con il gruppo per Imperiale

Il Catanzaro è pronto ad affrontare il Pisa nella seconda giornata di campionato. Per la formazione allenata da Giorgio Gorgone si tratta della seconda trasferta consecutiva, dopo l’amaro esordio sul campo del Vicenza.

Allo stadio Romeo Menti le Aquile erano riuscite a portarsi in vantaggio per due volte, ma non hanno saputo difendere il risultato fino al termine. La sconfitta maturata nelle battute finali ha lasciato inevitabilmente qualche rimpianto, senza però cancellare le indicazioni positive emerse durante la gara.

Gorgone chiede al Catanzaro di ripartire dalle cose positive

Alla vigilia di Pisa Catanzaro, il tecnico giallorosso ha spiegato quale dovrà essere l’atteggiamento della squadra. Il punto di partenza sarà proprio la prestazione offerta a Vicenza, analizzata nei suoi aspetti migliori e negli errori che hanno condizionato il risultato.

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«Ripartire dalle cose buone fatte e dagli errori, ma ripartire. Questo conta», ha sottolineato Giorgio Gorgone.

Il Catanzaro dovrà quindi conservare la capacità di costruire occasioni e di rendersi pericoloso, migliorando allo stesso tempo la gestione dei momenti decisivi. In un campionato equilibrato come la Serie B, attenzione, continuità e concretezza possono fare la differenza soprattutto nelle partite contro avversari di livello.

Pisa inserito tra le squadre più competitive del campionato

Gorgone non ha nascosto le difficoltà della sfida. Secondo l’allenatore, il Pisa appartiene alla fascia più alta del torneo ed è una delle formazioni maggiormente attrezzate per disputare un campionato importante.

«Sicuramente nella prima fascia», ha dichiarato il tecnico, aggiungendo però che i valori espressi sulla carta devono sempre essere confermati sul terreno di gioco: «Poi i campionati vanno giocati e non è mai facile e scontato per nessuno».

Il Catanzaro arriva dunque a questo appuntamento consapevole della forza dell’avversario, ma anche determinato a conquistare il primo risultato utile della stagione. Servirà una prestazione ordinata, intensa e attenta per limitare le qualità dei nerazzurri e sfruttare gli spazi che potrebbero presentarsi.

La carica dei settecento tifosi giallorossi

La squadra è stata accompagnata verso la trasferta in Toscana dal grande entusiasmo del popolo giallorosso. Circa 700 tifosi del Catanzaro hanno assistito all’allenamento, facendo sentire il proprio sostegno ai calciatori prima della partenza.

Una dimostrazione di vicinanza che ha colpito soprattutto i nuovi arrivati, entrati da poco in contatto con una tifoseria profondamente legata alla squadra e ai suoi colori.

«È stato molto bello. Per i vecchi una conferma, per i ragazzi nuovi una bella spinta, una dimostrazione concreta della passione che hanno per il Catanzaro», ha raccontato Gorgone.

Il sostegno dei tifosi rappresenta un elemento importante in una fase in cui la squadra sta ancora completando il proprio percorso di crescita e inserendo gli ultimi rinforzi arrivati dal calciomercato.

Pecorino cresce e lavora con il gruppo

Tra le indicazioni più interessanti fornite dall’allenatore ci sono quelle relative a Emanuele Pecorino. L’attaccante ha svolto l’intera settimana insieme ai compagni, anche se lo staff tecnico ha gestito con attenzione i carichi di lavoro.

«Ha fatto tutta la settimana in squadra, gestendolo un po’, dato che finora aveva lavorato pochissimo con la palla», ha spiegato il tecnico.

L’obiettivo è consentire al centravanti di raggiungere progressivamente la migliore condizione, evitando problemi fisici che potrebbero rallentarne l’inserimento. Gorgone ha ribadito l’importanza della continuità negli allenamenti: «L’importante è che in questo momento non si fermino per problemini. Poi la condizione, allenandosi in gruppo, salirà sicuramente».

La disponibilità di Pecorino amplia le alternative nel reparto offensivo e offre al Catanzaro caratteristiche differenti nella costruzione delle proprie soluzioni d’attacco.

Imperiale aumenta le alternative sulla fascia sinistra

La gara di Pisa rappresenta anche la prima convocazione per Marco Imperiale, tornato a vestire la maglia giallorossa dopo l’esperienza maturata con la Carrarese.

Il difensore, mancino naturale, garantisce dinamismo e nuove possibilità tattiche. Potrà essere utilizzato sia nel reparto arretrato sia lungo la corsia sinistra, aumentando le opzioni a disposizione dell’allenatore.

«È un mancino, è dinamico, un giocatore che darà una mano al gruppo», ha affermato Gorgone.

Il suo inserimento dovrà avvenire gradualmente, ma la conoscenza dell’ambiente e il legame con il Catanzaro potrebbero favorire un adattamento più rapido.

Pisa Catanzaro una prova importante per la crescita delle Aquile

La trasferta contro il Pisa sarà un esame significativo per comprendere la capacità di reazione del Catanzaro di Gorgone. Dopo una prima giornata ricca di emozioni ma conclusa senza punti, i giallorossi sono chiamati a offrire una prestazione più continua e matura.

Il risultato avrà naturalmente la sua importanza, ma il tecnico si aspetta soprattutto una squadra capace di trasformare gli errori commessi a Vicenza in esperienza. Il campionato è appena iniziato e il gruppo dispone ancora di ampi margini di crescita, anche grazie all’inserimento dei nuovi acquisti.

I convocati del Catanzaro per la trasferta di Pisa

Per la partita Pisa Catanzaro, Giorgio Gorgone ha convocato 25 calciatori.

Portieri

Mirko Pigliacelli

Eduardo Borrelli

Christian Marietta

Difensori

Matias Antonini

Antonio Candela

Mehdi Dorval

Ruggero Frosinini

Marco Imperiale

Niccolò Postiglione

Marco Ruggero

Bruno Verrengia

Centrocampisti

Marco D’Alessandro

Federico Di Francesco

Alejo Garnica

Samuel Giovane

Nicola Mosti

Jacopo Petriccione

Franky Tchaouna

Gabriele Alesi

Attaccanti

Gabriel Arditi

Nicolò Buso

Pietro Iemmello

N’Dri Koffi

Emanuele Pecorino

Francesco Reita