Pisa Catanzaro, Bianco avverte i nerazzurri: serviranno coraggio e maggiore cinismo. Video

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Il tecnico del Pisa presenta la sfida contro i giallorossi, elogia Iemmello e conferma l’assenza di Pittarello

Alla vigilia di Pisa Catanzaro, Paolo Bianco chiede una risposta immediata alla sua squadra dopo la sconfitta contro il Padova. Il tecnico nerazzurro riconosce il valore della formazione allenata da Giorgio Gorgone e prevede una partita equilibrata tra due squadre intenzionate a riscattare il passo falso della prima giornata.

Durante la conferenza stampa, Bianco ha affrontato diversi temi: dalla condizione della squadra al mercato, passando per le possibili scelte offensive e per le qualità di Pietro Iemmello, indicato come uno dei calciatori più intelligenti dell’intera Serie B.

Il Pisa cerca il riscatto dopo la sconfitta con il Padova

Il risultato della prima giornata non ha cancellato le sensazioni positive dell’allenatore. Secondo Bianco, il Pisa avrebbe meritato di raccogliere di più contro il Padova, soprattutto per quanto prodotto nel corso del primo tempo.

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La priorità, però, è trasformare le occasioni create in gol. I nerazzurri dovranno mostrare maggiore lucidità negli ultimi metri ed evitare quegli errori che possono compromettere una partita anche quando l’avversario concede pochi spazi.

Bianco ha spiegato che la squadra arriva alla sfida con la volontà di recuperare immediatamente i punti persi, pur essendo consapevole della difficoltà dell’impegno:

“Vogliamo riprenderci quello che non siamo riusciti a ottenere contro il Padova, sapendo di affrontare una squadra forte”.

Bianco non vede un crollo psicologico del Pisa

Nel corso della conferenza è stato affrontato anche il tema della reazione successiva al gol subito contro il Padova. Bianco non condivide l’idea di un crollo psicologico della squadra.

A suo giudizio, il Pisa ha continuato a controllare la partita, concedendo poco e creando le condizioni per arrivare al pareggio. Il problema principale è stato piuttosto la mancanza di concretezza nei pressi dell’area avversaria.

Per il tecnico, una squadra realmente in difficoltà è quella che, dopo aver subito un gol, continua a essere dominata e a concedere occasioni. Una situazione che, secondo la sua analisi, non si è verificata nella gara precedente.

Il mercato aperto complica la preparazione della partita

La sfida arriva negli ultimi giorni del calciomercato, una fase che può incidere sulla gestione quotidiana del gruppo. Bianco ha riconosciuto le difficoltà affrontate dagli allenatori quando trattative, arrivi e possibili cessioni si sovrappongono agli impegni ufficiali.

Il tecnico ha comunque elogiato il lavoro della società, sottolineando come il Pisa sia riuscito ad anticipare diverse operazioni in entrata. Alcuni calciatori sono arrivati rapidamente, mentre per altri è stato necessario attendere a causa delle richieste dei club di appartenenza.

La rosa viene considerata competitiva, anche se gli ultimi movimenti potrebbero ancora modificare gli equilibri del gruppo.

Pittarello verso il Pisa ma non giocherà contro il Catanzaro

Uno dei temi principali della conferenza è stato il possibile arrivo di Filippo Pittarello dal Catanzaro. Bianco ha confermato che l’attaccante dovrebbe firmare a breve, ma ha escluso una sua presenza nella partita contro la sua attuale squadra.

Pittarello, infatti, non ha ancora sostenuto alcun allenamento con il Pisa. Per questo motivo, anche nel caso in cui il trasferimento venisse formalizzato prima della gara, non sarebbe utilizzato.

“Pittarello dovrebbe firmare a breve, ma non si è mai allenato con noi e non sarà della partita”.

La conferma chiarisce uno degli aspetti più discussi alla vigilia del confronto, considerando che l’operazione di mercato coinvolge direttamente i due club che si affronteranno sul terreno di gioco.

Petagna guida l’attacco nerazzurro

In assenza di Pittarello e con Moreo indisponibile, il peso dell’attacco dovrebbe ricadere ancora su Andrea Petagna. L’attaccante ha disputato l’intera gara precedente nonostante non fosse abituato a giocare novanta minuti da diversi mesi.

Bianco ha comunque rassicurato sulle sue condizioni fisiche. Il tecnico deciderà durante la partita se e quando effettuare eventuali sostituzioni, evitando di programmare in anticipo una staffetta.

Tra le alternative offensive figurano anche Matteo Tramoni, Lamine Fofana Rao, Franco Ferrari e Nicholas Bonfanti, regolarmente convocato. La scelta definitiva dipenderà dall’assetto tattico individuato per affrontare il Catanzaro.

Il Catanzaro conserva una precisa identità di gioco

Bianco ha dedicato particolare attenzione all’analisi del Catanzaro di Giorgio Gorgone. Nonostante i cambiamenti avvenuti in panchina nelle ultime stagioni, i giallorossi conservano un’identità riconoscibile e possono contare su diversi giocatori che si conoscono da tempo.

Il tecnico del Pisa ha evidenziato alcune similitudini con il Catanzaro della passata stagione. La continuità del gruppo permette alla squadra calabrese di mantenere automatismi e principi di gioco consolidati anche dopo l’arrivo di un nuovo allenatore.

Bianco ha inoltre ricordato che, nella prima giornata contro il Vicenza, il Catanzaro ha vissuto momenti di evidente superiorità. La sconfitta maturata nel finale non deve quindi trarre in inganno sulla qualità della prestazione offerta.

L’elogio di Bianco a Pietro Iemmello

Tra i principali pericoli per la difesa del Pisa c’è Pietro Iemmello. Il capitano giallorosso è stato definito da Bianco uno dei giocatori più intelligenti della categoria.

Secondo l’allenatore, Iemmello possiede una conoscenza del gioco superiore alla media ed è capace di fare la differenza non soltanto nel Catanzaro, ma in qualsiasi squadra di Serie B.

“Iemmello è uno dei calciatori più intelligenti della categoria. Quando sta bene può fare la differenza ovunque”.

Il Pisa dovrà limitarne la capacità di muoversi tra le linee, creare spazi per i compagni e rendersi pericoloso in zona gol. Bianco ha comunque precisato che il Catanzaro non dipende esclusivamente dal proprio capitano, potendo contare su diversi elementi di qualità.

Maggiore concretezza e meno errori per battere il Catanzaro

Per conquistare i primi punti della stagione, il Pisa dovrà migliorare soprattutto sotto porta. La squadra ha prodotto diverse opportunità nelle precedenti uscite, ma non è riuscita a trasformarle con sufficiente continuità.

Bianco vuole vedere un gruppo capace di continuare a costruire occasioni, diventando però più efficace nella conclusione. Allo stesso tempo, sarà necessario limitare gli errori individuali nelle fasi delicate della partita.

Il tecnico ha difeso il principio della costruzione dal basso, assumendosi la responsabilità delle indicazioni fornite ai giocatori. Ha però ricordato che ogni momento della gara richiede valutazioni differenti e che le emozioni vissute in campo possono influire sulle decisioni.

Coraggio e competizione interna alla base del progetto

Bianco ha ribadito un concetto centrale nella sua filosofia: nel calcio moderno è indispensabile avere coraggio. Questo vale per i portieri, chiamati a partecipare alla costruzione del gioco e a difendere lo spazio alle spalle della linea, ma anche per tutti gli altri ruoli.

Il tecnico considera fondamentale anche la competizione interna. Ogni calciatore deve essere disposto a mettersi quotidianamente in discussione, indipendentemente da quanto ottenuto nella stagione precedente.

Il messaggio alla squadra è chiaro: il passato non garantisce il posto e ogni giocatore deve dimostrare attraverso il lavoro di meritare la fiducia dell’allenatore.

Pisa Catanzaro si annuncia una sfida aperta

La partita mette di fronte due formazioni reduci da una sconfitta e accomunate dalla necessità di reagire. Il Pisa proverà a sfruttare il fattore campo e a migliorare la propria efficacia offensiva, mentre il Catanzaro cercherà di confermare la qualità di gioco mostrata a tratti nella gara d’esordio.

Bianco non si aspetta una sfida scontata. La Serie B resta un campionato caratterizzato da grande equilibrio, nel quale anche le squadre considerate favorite possono incontrare difficoltà nelle prime giornate. Per il Pisa serviranno attenzione, concretezza e coraggio contro un Catanzaro organizzato e desideroso di riscatto.

VIdeo integralePisa-Catanzaro: le parole di Mister Bianco prima del match!