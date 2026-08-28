Calciomercato Catanzaro, Marco Imperiale torna alle origini: ufficiale l’arrivo dalla Carrarese. Video

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il difensore cresciuto nel vivaio delle Aquile arriva a titolo definitivo e firma un contratto triennale scegliendo la maglia numero 3

Marco Imperiale è un nuovo giocatore del Catanzaro

Il Catanzaro ha ufficializzato il ritorno di Marco Imperiale. Il difensore classe 1999 arriva a titolo definitivo dalla Carrarese e si lega alla società giallorossa con un contratto triennale.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Per Imperiale si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Il calciatore è infatti cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro e proprio con la maglia delle Aquile ha compiuto i primi passi nel calcio professionistico. Nella sua nuova esperienza in Calabria indosserà la maglia numero 3.

L’operazione aggiunge al reparto arretrato un giocatore nel pieno della maturità calcistica, con una lunga esperienza maturata tra Serie C e Serie B.

Dal vivaio giallorosso all’esordio tra i professionisti

La storia tra Marco Imperiale e il Catanzaro comincia nel settore giovanile. Il 19 novembre 2016, a soli 17 anni, il difensore fa il suo esordio tra i professionisti con la prima squadra giallorossa, mostrando subito qualità e personalità.

Nel gennaio 2018 viene acquistato dall’Empoli, club con il quale prosegue il proprio percorso di crescita. Negli anni successivi vive diverse esperienze in prestito, vestendo le maglie di Robur Siena, Piacenza e Carrarese.

Ogni tappa contribuisce alla sua maturazione tecnica e caratteriale, permettendogli di accumulare presenze e continuità nel calcio professionistico.

Le sei stagioni con la Carrarese

Imperiale arriva alla Carrarese Calcio nel settembre 2020 con la formula del prestito. Al termine della stagione rientra formalmente all’Empoli, prima di trasferirsi definitivamente al club toscano nel luglio 2021.

In Toscana trova stabilità e diventa un elemento importante della squadra. Nel corso delle sei stagioni trascorse a Carrara consolida la propria esperienza, vivendo da protagonista anche la crescita della società fino alla promozione in Serie B.

Il lungo percorso con la Carrarese gli consente di sviluppare una conoscenza approfondita del campionato e delle difficoltà legate a una stagione particolarmente competitiva.

Cosa può offrire Imperiale alla difesa giallorossa

Il ritorno di Marco Imperiale al Catanzaro rappresenta una scelta che unisce identità, esperienza e affidabilità. Il difensore conosce già l’ambiente giallorosso, pur ritrovandolo dopo un percorso professionale che lo ha reso un calciatore più completo e maturo.

La sua duttilità può offrire diverse soluzioni a Giorgio Gorgone. Imperiale può essere utilizzato sul centrosinistra di una difesa a tre e, quando necessario, anche in una posizione più esterna. Alla capacità di lettura delle situazioni difensive aggiunge una buona familiarità con la costruzione del gioco dalla retroguardia.

Il suo arrivo permette inoltre al Catanzaro di inserire in rosa un giocatore abituato alle pressioni del campionato e capace di portare equilibrio nel reparto arretrato.

Il percorso di Marco Imperiale

Le principali tappe della carriera del nuovo difensore giallorosso sono:

2016 esordio professionistico con il Catanzaro 2018 trasferimento a titolo definitivo all’Empoli 2018 2019 esperienza in prestito alla Robur Siena 2019 2020 stagione in prestito al Piacenza 2020 2021 primo anno alla Carrarese in prestito 2021 trasferimento definitivo alla Carrarese 2026 ritorno al Catanzaro a titolo definitivo

Un ritorno che guarda anche al futuro

La durata triennale del contratto dimostra come il calciomercato del Catanzaro punti su Imperiale non soltanto per il presente, ma anche per costruire continuità nel reparto difensivo.

Dopo essere partito giovanissimo dalla Calabria, Marco Imperiale torna così nel club che lo ha formato e gli ha permesso di debuttare tra i professionisti. Un ritorno alle origini carico di significato, ma soprattutto l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia giallorossa.











