Serie B 2026/27, la classifica degli abbonamenti: Sampdoria davanti a tutti, Catanzaro frenato dai lavori al Ceravolo

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La corsa agli abbonamenti accende il campionato cadetto con numeri importanti in diverse piazze. I giallorossi restano nelle retrovie della graduatoria, ma il dato di 748 tessere va letto alla luce della campagna parziale legata ai lavori allo stadio Nicola Ceravolo

A pochi giorni dall'avvio della nuova stagione, la Serie B 2026/2027 misura la passione delle proprie tifoserie anche attraverso un dato particolarmente significativo: quello degli abbonamenti.

Se il calciomercato catalizza inevitabilmente l'attenzione durante l'estate, parallelamente le società devono fare i conti con la risposta del pubblico. E in diverse città i numeri raggiunti confermano ancora una volta quanto il campionato cadetto possa contare su piazze dal grande seguito.

Come riportato da PianetaSerieB, la graduatoria provvisoria vede la Sampdoria davanti a tutti con oltre 20 mila abbonamenti, seguita dal Palermo, che ha raggiunto il sold out con 17.004 tessere.

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Sampdoria e Palermo guidano la classifica degli abbonamenti

Il dato della Sampdoria, che ha già superato quota 20.000 abbonati, rappresenta al momento il riferimento dell'intera Serie B. Alle spalle dei blucerchiati c'è il Palermo, arrivato a 17.004 abbonamenti e al tutto esaurito per la propria campagna.

Numeri importanti anche per il Verona, che ha superato quota 11 mila, e per l'Ascoli, oltre i 9 mila.

Subito dietro troviamo il Vicenza con 8.474 tessere, mentre Avellino, Cesena e Pisa sono racchiuse in appena 23 abbonamenti: rispettivamente 7.119, 7.114 e 7.096.

La graduatoria fotografa quindi un campionato nel quale il sostegno del pubblico potrebbe rappresentare ancora una volta un elemento importante, soprattutto nelle piazze tradizionalmente caratterizzate da un forte legame tra squadra e territorio.

Catanzaro a quota 748 ma il dato è condizionato dai lavori al Ceravolo

Una lettura differente merita la situazione dell'US Catanzaro 1929. I 748 abbonamenti del Catanzaro riportati nella graduatoria non possono essere confrontati direttamente con quelli delle altre società.

La campagna abbonamenti del Catanzaro, infatti, è stata avviata soltanto in maniera parziale a causa dei lavori allo stadio Nicola Ceravolo. Gli interventi sull'impianto hanno inevitabilmente condizionato la programmazione della società e la disponibilità complessiva dei posti.

La campagna dovrà quindi essere ripresa dopo l'avanzamento dei lavori al Ceravolo, quando sarà possibile avere un quadro più definito dei settori e dei posti effettivamente disponibili.

Per questo motivo la diciassettesima posizione occupata attualmente dal Catanzaro nella classifica degli abbonamenti non fotografa realmente il potenziale della tifoseria giallorossa.

Il vero dato del Catanzaro arriverà con la riapertura della campagna

Il confronto con le altre società deve tenere conto proprio di questa anomalia. Mentre numerosi club hanno potuto sviluppare normalmente tutte le fasi della propria campagna, il Catanzaro ha dovuto interrompere il percorso a causa degli interventi che interessano il proprio stadio.

I 748 abbonati rappresentano dunque un dato provvisorio e soprattutto parziale.

Sarà molto più significativo valutare la risposta del pubblico quando la società potrà riaprire la sottoscrizione delle tessere. Solo allora sarà possibile comprendere quale sarà il numero effettivo degli abbonati del Catanzaro per la stagione 2026/27.

La questione assume ancora maggiore rilevanza considerando il rapporto che negli ultimi anni si è consolidato tra la squadra e il pubblico del Ceravolo. Il sostegno casalingo rappresenta infatti uno degli elementi caratteristici della piazza giallorossa e rende poco indicativo, almeno in questa fase, un semplice confronto numerico con le altre tifoserie.

La classifica provvisoria degli abbonamenti della Serie B 2026/27

Come riportato da PianetaSerieB, questa è la situazione provvisoria delle campagne abbonamenti:

Sampdoria – oltre 20.000 Palermo – 17.004, sold out Verona – oltre 11.000 Ascoli – oltre 9.000 Vicenza – 8.474 Avellino – 7.119 Cesena – 7.114 Pisa – 7.096 Padova – 6.324 Cremonese – 6.005 Mantova – 5.705 Arezzo – 5.371 Modena – 5.350 Benevento – 4.845 Empoli – 3.513 Carrarese – 1.543 Catanzaro – 748, campagna condizionata e sospesa per i lavori al Ceravolo Virtus Entella – 620, dato relativo alla prima fase di prelazione Juve Stabia – dato non indicato Südtirol – dato non indicato

Una Serie B sostenuta da piazze importanti

La classifica degli abbonamenti della Serie B 2026/2027 conferma il peso delle tifoserie in un torneo che riunisce città con tradizioni calcistiche e bacini di pubblico molto importanti.

Il dato più evidente è quello della Sampdoria, ma anche Palermo, Verona, Ascoli e Vicenza stanno facendo registrare numeri considerevoli. Interessante anche l'equilibrio tra Avellino, Cesena e Pisa, tutte sopra quota 7 mila.

Per il Catanzaro, invece, ogni valutazione definitiva è rimandata. La posizione attuale è inevitabilmente falsata dalla particolare situazione dello stadio Nicola Ceravolo e dalla conseguente impossibilità di portare avanti normalmente la campagna.

Quando le sottoscrizioni potranno ripartire, sarà possibile misurare realmente la risposta della tifoseria giallorossa e capire dove il Catanzaro potrà collocarsi nella speciale classifica del pubblico della Serie B. Fonte PianetaSerieB