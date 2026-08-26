Serie B, arbitri della seconda giornata: Arena dirige Pisa-Catanzaro

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Definite le designazioni arbitrali della seconda giornata di Serie B in programma tra venerdì 28 e domenica 30 agosto 2026. Il turno si aprirà con Cremonese-Modena e si concluderà domenica sera con Benevento-Südtirol e Pisa-Catanzaro. Per la sfida dei giallorossi alla Cetilar Arena è stato designato Alberto Ruben Arena, con Mazzoleni al VAR e Ghersini nel ruolo di AVAR.

Serie B, le designazioni arbitrali del secondo turno

La seconda giornata del campionato propone dieci incontri distribuiti nell'arco di tre giorni. Oltre agli arbitri, sono stati indicati assistenti, quarto ufficiale, VAR e AVAR.

In tre partite, Ascoli-Carrarese, Arezzo-Palermo e Benevento-Südtirol, VAR e AVAR opereranno direttamente on site negli stadi che ospitano gli incontri.

Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali della Serie B.

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Cremonese-Modena

Venerdì 28 agosto 2026 ore 20.30

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Pistarelli e Santarossa

IV ufficiale: Ramondino

VAR: Piccinini

AVAR: Meraviglia

Sampdoria-Juve Stabia

Sabato 29 agosto 2026 ore 19.00

Arbitro: Mucera

Assistenti: Garzelli e Zezza

IV ufficiale: Tremolada

VAR: Baroni

AVAR: Paganessi

Virtus Entella-Cesena

Sabato 29 agosto 2026 ore 19.00

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Giuggioli e Djurdjevic

IV ufficiale: Di Mario

VAR: Cosso

AVAR: Camplone

Ascoli-Carrarese

Sabato 29 agosto 2026 ore 21.00

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Cortese e Rinaldi

IV ufficiale: Sacchi J. L.

VAR: Volpi, on site allo Stadio Del Duca

AVAR: Del Giovane, on site allo Stadio Del Duca

Avellino-Vicenza

Sabato 29 agosto 2026 ore 21.00

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Ricci e Lauri

IV ufficiale: Mazzoni

VAR: Maggioni

AVAR: Gariglio

Padova-Hellas Verona

Sabato 29 agosto 2026 ore 21.00

Arbitro: Maresca

Assistenti: Fontemurato e Bianchini

IV ufficiale: Drigo

VAR: Giua

AVAR: Aureliano

Arezzo-Palermo

Domenica 30 agosto 2026 ore 19.00

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Galimberti e Zanellati

IV ufficiale: Di Loreto

VAR: Massimi, on site allo Stadio Città di Arezzo

AVAR: Galipò, on site allo Stadio Città di Arezzo

Mantova-Empoli

Domenica 30 agosto 2026 ore 19.00

Arbitro: Colombo

Assistenti: Colaianni e Chiavaroli

IV ufficiale: Manzo

VAR: Marini

AVAR: Giua

Benevento-Südtirol

Domenica 30 agosto 2026 ore 21.00

Arbitro: Perri

Assistenti: Ceolin e Di Giacinto

IV ufficiale: Totaro

VAR: Santoro, on site allo Stadio Vigorito

AVAR: Di Vuolo, on site allo Stadio Vigorito

Pisa-Catanzaro, arbitra Arena

Domenica 30 agosto 2026 ore 21.00

Per Pisa-Catanzaro, uno degli incontri che chiuderanno il programma domenicale, la direzione di gara è stata affidata ad Alberto Ruben Arena.

Arbitro: Arena

Assistenti: Miniutti e Gentile

IV ufficiale: Silvestri

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ghersini

Per il Catanzaro sarà la seconda trasferta consecutiva dopo l'esordio sul campo del Vicenza. La formazione giallorossa sarà dunque impegnata nuovamente lontano dal Ceravolo, questa volta contro il Pisa, in una gara che rappresenta già un passaggio interessante di questo avvio di campionato.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sala VAR: a supportare Arena ci saranno infatti Paolo Silvio Mazzoleni al VAR e Davide Ghersini all'AVAR, mentre Silvestri ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale.

Seconda giornata di Serie B tra VAR e designazioni on site

Il quadro arbitrale conferma l'importanza della componente tecnologica nella gestione delle partite di Serie B 2026 2027. Ogni incontro sarà seguito dalla coppia VAR-AVAR, chiamata a intervenire nei casi previsti dal protocollo.

La presenza degli ufficiali VAR direttamente allo stadio per alcune gare rappresenta inoltre uno degli elementi da evidenziare nel programma del turno: accadrà al Del Duca per Ascoli-Carrarese, allo Stadio Città di Arezzo per Arezzo-Palermo e al Vigorito per Benevento-Südtirol.

Con le designazioni arbitrali ufficializzate, è quindi completo anche il quadro degli ufficiali di gara per un secondo turno che accompagnerà la Serie B dall'anticipo di venerdì sera fino alle due sfide delle 21 di domenica.