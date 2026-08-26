Serie B, arbitri della seconda giornata: Arena dirige Pisa-Catanzaro
Definite le designazioni arbitrali della seconda giornata di Serie B in programma tra venerdì 28 e domenica 30 agosto 2026. Il turno si aprirà con Cremonese-Modena e si concluderà domenica sera con Benevento-Südtirol e Pisa-Catanzaro. Per la sfida dei giallorossi alla Cetilar Arena è stato designato Alberto Ruben Arena, con Mazzoleni al VAR e Ghersini nel ruolo di AVAR.
Serie B, le designazioni arbitrali del secondo turno
La seconda giornata del campionato propone dieci incontri distribuiti nell'arco di tre giorni. Oltre agli arbitri, sono stati indicati assistenti, quarto ufficiale, VAR e AVAR.
In tre partite, Ascoli-Carrarese, Arezzo-Palermo e Benevento-Südtirol, VAR e AVAR opereranno direttamente on site negli stadi che ospitano gli incontri.
Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali della Serie B.
Cremonese-Modena
Venerdì 28 agosto 2026 ore 20.30
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Pistarelli e Santarossa
IV ufficiale: Ramondino
VAR: Piccinini
AVAR: Meraviglia
Sampdoria-Juve Stabia
Sabato 29 agosto 2026 ore 19.00
Arbitro: Mucera
Assistenti: Garzelli e Zezza
IV ufficiale: Tremolada
VAR: Baroni
AVAR: Paganessi
Virtus Entella-Cesena
Sabato 29 agosto 2026 ore 19.00
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Giuggioli e Djurdjevic
IV ufficiale: Di Mario
VAR: Cosso
AVAR: Camplone
Ascoli-Carrarese
Sabato 29 agosto 2026 ore 21.00
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Cortese e Rinaldi
IV ufficiale: Sacchi J. L.
VAR: Volpi, on site allo Stadio Del Duca
AVAR: Del Giovane, on site allo Stadio Del Duca
Avellino-Vicenza
Sabato 29 agosto 2026 ore 21.00
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Ricci e Lauri
IV ufficiale: Mazzoni
VAR: Maggioni
AVAR: Gariglio
Padova-Hellas Verona
Sabato 29 agosto 2026 ore 21.00
Arbitro: Maresca
Assistenti: Fontemurato e Bianchini
IV ufficiale: Drigo
VAR: Giua
AVAR: Aureliano
Arezzo-Palermo
Domenica 30 agosto 2026 ore 19.00
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Galimberti e Zanellati
IV ufficiale: Di Loreto
VAR: Massimi, on site allo Stadio Città di Arezzo
AVAR: Galipò, on site allo Stadio Città di Arezzo
Mantova-Empoli
Domenica 30 agosto 2026 ore 19.00
Arbitro: Colombo
Assistenti: Colaianni e Chiavaroli
IV ufficiale: Manzo
VAR: Marini
AVAR: Giua
Benevento-Südtirol
Domenica 30 agosto 2026 ore 21.00
Arbitro: Perri
Assistenti: Ceolin e Di Giacinto
IV ufficiale: Totaro
VAR: Santoro, on site allo Stadio Vigorito
AVAR: Di Vuolo, on site allo Stadio Vigorito
Pisa-Catanzaro, arbitra Arena
Domenica 30 agosto 2026 ore 21.00
Per Pisa-Catanzaro, uno degli incontri che chiuderanno il programma domenicale, la direzione di gara è stata affidata ad Alberto Ruben Arena.
Arbitro: Arena
Assistenti: Miniutti e Gentile
IV ufficiale: Silvestri
VAR: Mazzoleni
AVAR: Ghersini
Per il Catanzaro sarà la seconda trasferta consecutiva dopo l'esordio sul campo del Vicenza. La formazione giallorossa sarà dunque impegnata nuovamente lontano dal Ceravolo, questa volta contro il Pisa, in una gara che rappresenta già un passaggio interessante di questo avvio di campionato.
Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sala VAR: a supportare Arena ci saranno infatti Paolo Silvio Mazzoleni al VAR e Davide Ghersini all'AVAR, mentre Silvestri ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale.
Seconda giornata di Serie B tra VAR e designazioni on site
Il quadro arbitrale conferma l'importanza della componente tecnologica nella gestione delle partite di Serie B 2026 2027. Ogni incontro sarà seguito dalla coppia VAR-AVAR, chiamata a intervenire nei casi previsti dal protocollo.
La presenza degli ufficiali VAR direttamente allo stadio per alcune gare rappresenta inoltre uno degli elementi da evidenziare nel programma del turno: accadrà al Del Duca per Ascoli-Carrarese, allo Stadio Città di Arezzo per Arezzo-Palermo e al Vigorito per Benevento-Südtirol.
Con le designazioni arbitrali ufficializzate, è quindi completo anche il quadro degli ufficiali di gara per un secondo turno che accompagnerà la Serie B dall'anticipo di venerdì sera fino alle due sfide delle 21 di domenica.
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