Catanzaro, Pittarello al Pisa per 2 milioni: affare fatto, visite mediche e contratto biennale

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La lunga trattativa arriva alla svolta decisiva con l’attaccante pronto a diventare nerazzurro proprio alla vigilia della sfida di campionato tra Pisa e Catanzaro mentre Polito continua a lavorare su Topalovic Imperiale Esteves e sulle uscite

La telenovela dell’estate può considerarsi conclusa. Filippo Pittarello è pronto a lasciare il Catanzaro per trasferirsi al Pisa, al termine di una trattativa lunga e complessa che nelle ultime settimane aveva registrato momenti di forte distanza tra le due società.

A sbloccare definitivamente l’operazione è stato il nuovo rilancio del club toscano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare è stato definito sulla base di circa 2 milioni di euro e le visite mediche del centravanti sono attese nella giornata di giovedì 27 agosto.

Per Pittarello sarebbe pronto un contratto biennale con opzione per una terza stagione. L’ufficialità dovrebbe arrivare dopo il completamento degli ultimi passaggi burocratici.

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Una cessione particolarmente significativa anche per una curiosa coincidenza di calendario: il Pisa sarà il prossimo avversario del Catanzaro in Serie B, con la sfida in programma domenica 30 agosto.

Pittarello al Pisa la trattativa è arrivata alla conclusione

Il trasferimento di Pittarello al Pisa è stato uno dei dossier più lunghi del mercato estivo del Catanzaro.

L’interesse dei nerazzurri era concreto da tempo e anche il calciatore aveva manifestato la disponibilità al trasferimento. A frenare l’operazione era soprattutto la distanza tra la valutazione fatta dal Catanzaro e le prime proposte provenienti dalla Toscana.

La società giallorossa non aveva intenzione di svendere l’attaccante e aveva mantenuto una posizione ferma sulla cifra necessaria per autorizzarne la partenza.

Il nuovo rilancio del Pisa ha modificato lo scenario. L’intesa sarebbe stata raggiunta per una cifra complessiva vicina ai 2 milioni di euro, consentendo così alle parti di arrivare alla stretta di mano finale.

Il saluto al Catanzaro e la partenza verso Pisa

Gli ultimi segnali erano arrivati già nella giornata di mercoledì. Pittarello ha salutato l’ambiente giallorosso prima della seduta pomeridiana e non si è allenato a Giovino con il resto della squadra.

L’attaccante si è quindi messo in viaggio verso la Toscana per completare l'iter necessario al trasferimento.

Le visite mediche con il Pisa sono previste per giovedì 27 agosto e, una volta superati i controlli, si potrà procedere con la firma e con l'annuncio ufficiale.

Il passaggio sarà a titolo definitivo, chiudendo dunque il rapporto sportivo tra Pittarello e il Catanzaro.

Il Pisa trova il centravanti per il suo attacco

Con Pittarello il Pisa aggiunge al proprio reparto offensivo un attaccante strutturato fisicamente e abituato alla categoria.

Classe 1996, Pittarello è una punta capace di lavorare spalle alla porta, proteggere il pallone e favorire gli inserimenti dei compagni. Caratteristiche che possono offrire nuove soluzioni alla formazione allenata da Paolo Bianco.

Non si tratta esclusivamente di un centravanti da area di rigore. Durante la sua esperienza in giallorosso ha mostrato di poter essere utile anche nella costruzione della manovra offensiva grazie al gioco di sponda e alla capacità di attaccare gli spazi.

Il Pisa punta quindi su un giocatore già rodato in Serie B e reduce da un percorso di crescita importante.

Pittarello lascia Catanzaro dopo due stagioni

L'avventura di Filippo Pittarello al Catanzaro era iniziata il 10 agosto 2024, quando aveva debuttato nella gara di Coppa Italia disputata al Castellani di Empoli.

Da quel momento l'attaccante ha attraversato due stagioni in giallorosso, lavorando prima con Fabio Caserta e successivamente con Alberto Aquilani.

Considerando le diverse competizioni, il suo percorso con le Aquile ha superato quota 70 presenze complessive, con 14 reti e 7 assist.

Un rendimento accompagnato da un contributo tattico spesso importante, soprattutto per la capacità di far salire la squadra, lavorare sui difensori avversari e creare spazi per gli altri interpreti offensivi.

Prima dell'esperienza calabrese, Pittarello aveva già conosciuto la Serie B con il Cittadella, realizzando 6 reti in 35 presenze nel campionato 2023 2024.

I momenti più importanti con la maglia giallorossa

Tra le prestazioni rimaste maggiormente impresse nella parentesi catanzarese c'è il gol realizzato sul campo del Modena in un delicato scontro diretto per la zona alta della classifica.

Particolarmente significative anche le doppiette realizzate contro Spezia e Palermo nella parte conclusiva del campionato, due prove nelle quali Pittarello aveva mostrato concretezza e capacità di incidere negli ultimi metri.

Il Catanzaro avrebbe potuto continuare a puntare sull'attaccante anche nella nuova stagione. A modificare lo scenario è stata però la volontà dello stesso calciatore di valutare una nuova esperienza.

Dopo il ritiro di Livigno, Pittarello aveva infatti manifestato la propria intenzione di lasciare Catanzaro.

La società non si era opposta in maniera assoluta alla cessione, ma aveva fissato una condizione precisa: sarebbe arrivato il via libera soltanto davanti a una proposta ritenuta congrua.

Il Pisa alla fine ha soddisfatto le richieste.

Una cessione da circa 2 milioni che cambia il mercato del Catanzaro

Dal punto di vista del mercato del Catanzaro, l'operazione assume un peso rilevante.

La società dovrebbe incassare circa 2 milioni di euro, considerando anche la componente legata ai bonus. Una somma che può aumentare il margine operativo del direttore sportivo Ciro Polito nella parte conclusiva della sessione.

La cessione libera inoltre spazio nella rosa e modifica le gerarchie offensive a disposizione di Giorgio Gorgone.

A questo punto sarà importante capire se il Catanzaro deciderà di intervenire con un altro attaccante oppure se le risorse saranno utilizzate per completare altri reparti.

Il paradosso del calendario Pisa sarà subito avversario del Catanzaro

La tempistica dell'operazione aggiunge un elemento particolare alla vicenda.

Il Pisa è infatti il prossimo avversario del Catanzaro in campionato, con la partita prevista domenica 30 agosto alle ore 21.

Pittarello passa quindi dalla preparazione della gara con la maglia giallorossa all'ingresso nella rosa della squadra che il Catanzaro affronterà nel secondo turno di Serie B.

Resterà naturalmente da verificare se il completamento del tesseramento e le scelte tecniche consentiranno al nuovo attaccante nerazzurro di essere già coinvolto nella sfida contro la sua ex squadra.

Topalovic si complica per l'inserimento della Carrarese

Definita la questione Pittarello, l'attenzione si sposta sugli altri dossier aperti.

Uno dei nomi seguiti dal Catanzaro è quello di Luka Topalovic, giovane centrocampista di proprietà dell'Inter.

L'interesse giallorosso è concreto, ma nelle ultime ore si è registrato il forte inserimento della Carrarese.

Il club toscano potrebbe avere un argomento importante da spendere nella trattativa: la possibilità di garantire al giovane maggiore continuità e un minutaggio elevato.

Per un calciatore di prospettiva che l'Inter vuole valorizzare attraverso un prestito, la possibilità di giocare con regolarità può incidere in maniera significativa sulla scelta della destinazione.

La Carrarese avrebbe così guadagnato terreno, complicando i piani di Polito.

Imperiale ed Esteves restano due situazioni da seguire

Rimane da monitorare anche l'intreccio riguardante Marco Imperiale e Tomas Esteves.

L'operazione per Imperiale con la Carrarese risulta al momento in una situazione di attesa e, parallelamente, resta collegata alla possibilità di un trasferimento temporaneo di Esteves in Toscana.

Le due operazioni potrebbero dunque influenzarsi reciprocamente.

Il mercato è però entrato nella sua fase decisiva e situazioni apparentemente bloccate possono cambiare rapidamente nel giro di poche ore.

Seha al Perugia mentre Bashi e Volpe sono in uscita

Più definita la situazione di Seha, pronto a proseguire la propria stagione con il Perugia attraverso la formula del prestito.

Per il giovane si tratta dell'opportunità di trovare maggiore continuità e minuti, elementi fondamentali per proseguire il percorso di crescita.

Sul fronte delle partenze restano inoltre da seguire Bashi e Volpe, entrambi indirizzati verso possibili soluzioni in Serie C.

Il Catanzaro sta quindi portando avanti un lavoro parallelo: ridurre gli elementi meno centrali nel progetto tecnico e, contemporaneamente, individuare le opportunità migliori per completare la rosa.

Dopo Pittarello parte la seconda fase del mercato giallorosso

La definizione dell'affare Pittarello Pisa elimina uno dei principali punti interrogativi dell'estate del Catanzaro.

Dopo settimane di trattative, rilanci e momenti di tensione, le parti hanno trovato un'intesa che permette al calciatore di iniziare una nuova esperienza e al club giallorosso di ottenere un ritorno economico importante.

Adesso la pressione si sposta inevitabilmente sulle prossime mosse.

Topalovic si è complicato, Imperiale ed Esteves restano situazioni aperte, Seha è diretto al Perugia e Bashi e Volpe sono in uscita. Con la cessione di Pittarello ormai definita, Polito dispone però di maggiore chiarezza e di nuove risorse per affrontare gli ultimi giorni di mercato.

E sullo sfondo c'è subito il campo: domenica sera sarà Pisa Catanzaro. Un incrocio che, dopo la conclusione di questa lunga trattativa, assume inevitabilmente un significato ancora più particolare.