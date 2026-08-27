Catanzaro, grande festa con i tifosi il 7 settembre al Parco della Biodiversità

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La formazione giallorossa sarà presentata ufficialmente alla città durante una serata di festa con intrattenimento musica e area food

L’U.S. Catanzaro 1929 si prepara a incontrare i propri sostenitori in uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio della nuova stagione. Lunedì 7 settembre 2026, il Parco della Biodiversità di Catanzaro ospiterà la presentazione ufficiale della squadra giallorossa.

L’iniziativa, annunciata dalla società attraverso i propri canali ufficiali, rappresenterà un momento di incontro tra il club, i calciatori e la tifoseria. Una serata pensata per rafforzare il legame con la città e condividere l’entusiasmo per il nuovo percorso sportivo.

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Presentazione del Catanzaro alle ore 21

Il momento centrale della manifestazione è previsto alle ore 21, quando la squadra del Catanzaro sarà presentata ufficialmente al pubblico. I tifosi potranno così accogliere i protagonisti della nuova stagione e far sentire il proprio sostegno in una cornice particolarmente suggestiva.

La scelta del Parco della Biodiversità consente di portare la presentazione fuori dallo stadio e di trasformarla in un evento capace di coinvolgere non soltanto gli appassionati di calcio, ma anche famiglie e cittadini.

Il messaggio scelto dal club, “Il primo passo di una nuova stagione. Tutti uniti, tutti insieme”, sottolinea la volontà di iniziare il nuovo cammino nel segno della partecipazione e dell’unità dell’ambiente giallorosso.

La serata inizierà alle ore 19

L’evento prenderà il via già alle ore 19 con una serie di attività di intrattenimento. Il programma prevede un DJ set e la presenza di un’area food dedicata, pensati per accompagnare il pubblico fino all’inizio della presentazione ufficiale.

Non sarà quindi soltanto un appuntamento sportivo, ma una vera serata di aggregazione nel cuore della città. I sostenitori avranno la possibilità di ritrovarsi, condividere la passione per i colori giallorossi e vivere l’attesa prima dell’arrivo della squadra.

Un nuovo abbraccio tra il Catanzaro e la città

La presentazione della squadra del Catanzaro costituisce uno dei primi momenti simbolici della stagione. È l’occasione in cui volti nuovi e calciatori già conosciuti ricevono l’abbraccio della tifoseria, mentre il club rinnova il proprio legame con il territorio.

L’appuntamento del 7 settembre al Parco della Biodiversità punta dunque a riunire tutto il popolo giallorosso in una serata di sport, musica e condivisione. La presentazione inizierà alle ore 21, mentre l’intrattenimento sarà attivo a partire dalle ore 19.