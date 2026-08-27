Calciomercato Serie B 2026, rush finale tra colpi e trattative

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Calciomercato Serie B 2026 2027 , rush finale: ultimi grandi colpi prima dello stop

Le società accelerano nelle battute decisive della sessione estiva tra nuovi acquisti cessioni e trattative ancora da chiudere

Il calciomercato Serie B 2026 2027 entra nella fase più calda. Con la chiusura della sessione estiva sempre più vicina, le società accelerano per completare gli organici, trovare una sistemazione ai giocatori in uscita e provare a mettere a segno gli ultimi grandi colpi di mercato.

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Il quadro è particolarmente movimentato. Alcuni club hanno cambiato profondamente volto, altri devono ancora completare uno o due reparti. Proprio nelle battute finali possono aprirsi opportunità importanti attraverso prestiti, svincolati e calciatori in uscita da società di categoria superiore.

Di seguito il punto sul mercato della Serie B, con particolare attenzione alle operazioni più significative e, nella seconda parte, il riepilogo completo in colonna di acquisti, cessioni e trattative squadra per squadra, sulla base dei dati di mercato forniti.

Serie B mercato ancora aperto e ultimi giorni decisivi

La costruzione di una rosa non riguarda soltanto l’arrivo dei potenziali titolari. Nelle ultime giornate di mercato i direttori sportivi lavorano soprattutto per completare le alternative, coprire eventuali ruoli scoperti e raggiungere il giusto equilibrio numerico.

Alcune società hanno puntato sulla continuità, altre hanno avviato una vera e propria rivoluzione. Palermo, Modena, Juve Stabia, Catanzaro, Pisa, Sampdoria e Südtirol figurano tra le squadre protagoniste di numerosi movimenti.

Particolare attenzione meritano le operazioni non ancora ufficializzate. Una trattativa avanzata non può essere considerata conclusa fino alla comunicazione definitiva dei club interessati.

Catanzaro molto attivo tra entrate uscite e ultimi affari

Tra le società particolarmente attive c’è il Catanzaro, protagonista di numerosi cambiamenti all’interno della rosa.

Tra gli innesti riportati figurano Di Francesco, Postiglione, Candela, Pafundi, Mosti, Dorval e Pecorino, oltre ai Tchaouna presenti nel quadro di mercato.

A questi movimenti si aggiunge una situazione da seguire con attenzione: quella relativa a Marco Imperiale.

Imperiale dalla Carrarese al Catanzaro in attesa di ufficialità

Marco Imperiale è indicato in arrivo dalla Carrarese, ma l’operazione è in attesa di ufficialità.

Il suo nome va quindi tenuto distinto dagli acquisti già formalmente conclusi. Se l’operazione verrà ufficializzata, il Catanzaro aggiungerà un ulteriore elemento al proprio reparto arretrato.

Imperiale conosce la categoria e il suo eventuale arrivo aumenterebbe le possibilità di scelta nella linea difensiva. Al momento, tuttavia, il trasferimento viene riportato esclusivamente come operazione in attesa di ufficialità.

Parallelamente sono state numerose anche le partenze. Brighenti è passato al Vicenza, Liberali al Como, Pontisso alla Cremonese e Favasuli al Napoli, mentre diversi giocatori hanno concluso il rispettivo prestito.

Pittarello verso Pisa ma manca ancora l’ufficialità

Un’altra situazione particolarmente importante riguarda Filippo Pittarello.

Nel quadro disponibile l’attaccante viene indicato in uscita dal Catanzaro verso il Pisa, ma anche in questo caso il trasferimento risulta in attesa di ufficialità.

Pittarello non viene quindi considerato un trasferimento definitivamente concluso fino alla comunicazione ufficiale.

Tra le altre trattative attribuite al Catanzaro figurano Topalovic, Reita e Garnica.

Pisa tra Petagna e la situazione Pittarello

Anche il Pisa è tra le società più attive sul mercato. Nel quadro delle entrate compaiono, tra gli altri, Petagna, Marras, Zanon, Ferrah, Confente e Correia.

A questi potrebbe aggiungersi Pittarello dal Catanzaro, con l’operazione indicata come in attesa di ufficialità.

Il Pisa ha contemporaneamente lavorato sulle uscite, modificando diversi reparti. Tra le partenze riportate figurano Arena, Marin, Mlakar, Jevsenak, Touré e Vukovic.

Palermo mercato ricco di operazioni

Molto rilevante anche la campagna trasferimenti del Palermo, protagonista di numerosi movimenti.

Nel quadro compaiono Estevez, Gyasi, Cassandro, Hernani, Fortin, Bozzolan, Barba, Vavassori, Strefezza e Perin, oltre alle altre operazioni indicate.

La quantità di entrate e uscite rende il Palermo una delle società maggiormente coinvolte in questa sessione estiva.

Modena tra le società più attive

Anche il Modena ha effettuato un numero considerevole di operazioni.

Tra gli innesti vengono riportati Sersanti, Montevago, Olzer, Azzi, Brugman, Bianco e Acquah, insieme ad altri profili.

Restano inoltre indicate le piste Harder e Barbini, situazioni da seguire durante le battute conclusive della sessione.

Sampdoria numerosi innesti per la nuova stagione

La Sampdoria ha lavorato inserendo diversi giocatori e aumentando le alternative a disposizione.

Tra i nomi presenti figurano Insigne, S. Esposito, Begic, Cicconi, Gartenmann, Sinani, Ravanelli, Lauritsen, Viti e Vindahl.

Un mercato caratterizzato da numerosi interventi e da una rosa che presenta diversi elementi nuovi rispetto al passato.

Padova attenzione alle trattative finali

Il Padova è un’altra squadra da tenere sotto osservazione nel rush finale.

Agli acquisti già riportati, tra cui Zanimacchia, Lovato, Cocchi, Zuelli, Carissoni e Moro, si aggiunge una lista importante di possibili operazioni.

Tra i profili indicati nelle trattative figurano Giorgini, De Luca, Artistico, Harder, Kamate e Cheddira.

Gli ultimi colpi possono cambiare gli equilibri

Il calciomercato della Serie B 2026 2027 conferma quanto sia difficile stabilire gerarchie definitive prima della chiusura della sessione.

Un singolo innesto può modificare il peso di un reparto, soprattutto quando riguarda un centravanti, un regista, un portiere o un difensore destinato a giocare con continuità.

Allo stesso modo, una cessione nelle ultime ore può costringere una società a tornare immediatamente sul mercato. Per questo le trattative ancora aperte dovranno essere seguite fino allo stop definitivo.

Calciomercato Serie B squadra per squadra

Di seguito il riepilogo in colonna, senza griglie, con acquisti, cessioni e trattative delle squadre.

Arezzo

Acquisti

Arena dal Pisa

Nunziante dall’Udinese

Seculin svincolato

Illanes dalla Carrarese

Martinez dal Parma

Cipriani dall’Aranova

Cerri dal Como

Sala svincolato

Cagnano dall’Avellino

Leone dal Sassuolo

Iaccarino dal Napoli

Cessioni

Di Chiara fine contratto

Venturi fine contratto

Guccione al Pescara

Trattative

Ceccherini dalla Cremonese

Conde dal Venezia

Ascoli

Acquisti

De Pieri dall’Inter Under 20

Perciun dal Torino

Acampora svincolato

Oliveri dall’Atalanta

Gattoni dal Siviglia

Brunori

Cessioni

Forte all’Entella

Rizzo Pinna al Cosenza fine prestito

Cozzoli al Savoia

Tavcar al Giulianova

Corazza svincolato

Ndoj svincolato

Trattative

Nessuna indicata

Avellino

Acquisti

Sassi dall’Atalanta

Spadoni dal Torino

Faticanti dalla Juventus

Moruzzi dalla Juventus

Martinelli dalla Fiorentina

Di Maggio dall’Inter

Fila dal Venezia

Venturi dal Venezia

Di Paolo

Cessioni

Lescano alla Salernitana

Crespi all’Union Brescia

D’Ausilio all’Iraklis Salonicco

De Cristofaro al Latina

Marchisano al Giugliano

Cagnano all’Arezzo

Trattative

Pecorino dalla Juventus

Scotti svincolato

Benevento

Acquisti

Logan Gaspar dal Club America

Siatounis dal Potenza

Schimmenti dal Potenza

Sylla svincolato

Beruatto dal Pisa

Sernicola dalla Cremonese

Dalle Mura dalla Juve Stabia

Verdi svincolato

Cherubini dalla Roma

Cessioni

Nardi fine contratto

Perlingeri all’Audace Cerignola

Trattative

Nessuna indicata

Carrarese

Acquisti

Khafi dal PSG Under 20

Guercio dallo Slask Wroclaw

Rubino dalla Fiorentina

Pinelli dalla Lazio

Romani dalla Fiorentina

Marconi dal Parma

Cissè dall’Atalanta Under 23

Rouhi dalla Juventus

Reale dalla Roma

Cessioni

Cicconi alla Sampdoria

Bouah fine contratto

Illanes all’Arezzo

Accornero al Trento

Scheffer al Pineto

Zuelli al Padova

Zanon al Pisa

Operazioni in attesa di ufficialità

Imperiale al Catanzaro

Trattative

Nessuna indicata

Catanzaro

Acquisti

Di Francesco dal Palermo riscatto

Postiglione dal Pineto

Franck Tchaouna svincolato

Franky Tchaouna svincolato

Candela dallo Spezia

Pafundi dall’Udinese

Mosti dalla Juve Stabia

Dorval dal Bari

Pecorino dalla Juventus

Acquisti in attesa di ufficialità

Marco Imperiale dalla Carrarese

Cessioni

Cassandro al Como fine prestito

Rispoli al Como fine prestito

Nuamah al Sassuolo fine prestito

Jack al Como fine prestito

Oudin svincolato

Brighenti al Vicenza

Liberali al Como

Pontisso alla Cremonese

Favasuli al Napoli

Cessioni in attesa di ufficialità

Pittarello al Pisa

Trattative

Topalovic dall’Inter Under 20

Reita dal Monza

Garnica svincolato

Cesena

Acquisti

Caprini dalla Fiorentina

Natta dal Newcastle United Jets

Druiventak svincolato

Pagano dalla Roma

Debenedetti dal Genoa

Fiori dal Mantova

Gelli dal Frosinone

D’Andrea dal Sassuolo

Dalla Vecchia dal Torino

Cessioni

Calò al Frosinone riscatto

Berti alla Cremonese

Bastoni fine contratto

Castrovilli fine contratto

Zaro al Ravenna

Pieraccini alla Salernitana

Trattative

Nessuna indicata

Cremonese

Acquisti

Berti dal Cesena

Lickunas dal Perugia

Gerli dal Modena

Felipe Jack dal Como

Festa dal Mantova

Pontisso dal Catanzaro

Vogliacco dal Genoa

Cessioni

Silvestri al Karagumruk

Ceccherini svincolato

Okereke svincolato

Vardy svincolato

Zanimacchia al Padova

Nava all’Alcione Milano

Tsadjout al Vicenza

Pavesi alla Pergolettese

Sernicola al Benevento

Afena-Gyan all’Igdir FK

Sanabria allo Sport Internacional

Trattative

Segre dal Palermo

Empoli

Acquisti

Di Stefano dalla Fiorentina

Zedadka dal Südtirol

Cauz svincolato

Deli dalla Fiorentina

Cessioni

Anjorin al Torino riscatto

Ignacchiti

Konate alla Juventus

Versari al Piacenza

Guarino al Samsunspor

Zanaga al Milan

Trattative

Nessuna indicata

Entella

Acquisti

Previtali

Forte dall’Ascoli

Corona dal Palermo

Motolese dal Bologna

Felippe dal Potenza

Vignali

Cessioni

Lipani al Latina

Trattative

Nessuna indicata

Juve Stabia

Acquisti

Ricciardi dal Cosenza riscatto

Carissoni dal Cittadella riscatto

Patane dal Verona

Caccavo dal Bologna

Scuderi dalla Fiorentina

Gallea dal Cagliari

Kumi dal Sassuolo

Fernandes dalla Lazio

Artioli dal Mantova

Sandrucci dal Torino

Pietrangeli dal Südtirol

Vukovic dal Pisa

Cessioni

Cacciamani al Torino fine prestito

Burnete al Lecce fine prestito

Diakitè al Palermo fine prestito

Kassama al Trento fine prestito

Ciammaglichella al Torino fine prestito

Varnier al Südtirol

Maistro svincolato

Morachioli svincolato

Leone al Pisa

Dalle Mura al Benevento

Carissoni al Padova

Mosti al Catanzaro

Giorgini al Südtirol

Confente al Pisa

Correia al Pisa

Luz Dos Santos al Potenza

Trattative

Nessuna indicata

Mantova

Acquisti

Benaissa dal Casa Pia

Castellini dal Catania

Silva dal Torino

Meroni dal Bari

Tomasevic dal Bologna

Gemello dal Perugia

Gliozzi dal Modena

Chinetti dal Como

Spinaccè dall’Inter Under 20

Vesentini dall’Union Brescia

Ignacchiti dall’Empoli

Cajazzo dal Casarano

Cessioni

Marras al Pisa

Artioli alla Juve Stabia

Trattative

Nessuna indicata

Modena

Acquisti

Manquant svincolato

Sersanti dalla Juventus riscatto

Ronco dal Monopoli

Bacchin dal Perugia

Montevago dal Perugia

Consiglio dal Genoa

Odero dal Genoa

Caso dal Monza fine prestito

Bozhanaj dalla Reggiana fine prestito

Olzer dal Pescara

Azzi dal Monza

Brugman svincolato

Zanetti dal Karpaty Lviv

Bianco dalla Fiorentina

Acquah dal Torino

Cessioni

Cauz svincolato

Cotali svincolato

Defrel svincolato

Massolin all’Inter fine prestito

Strizzolo svincolato

Gliozzi al Mantova

Wiafe al Genoa

Gerli alla Cremonese

Trattative

Harder dalla Fiorentina

Barbini dal Genoa

Padova

Acquisti

Sorrentino dal Monza riscatto

Bordoni dalla Lazio

Zanimacchia dalla Cremonese

Lovato svincolato

Cocchi dall’Inter

Zuelli dalla Carrarese

Carissoni dalla Juve Stabia

Moro dal Sassuolo

Cessioni

Penta all’Arzignano

Castegnaro all’Arzignano

Tumiatti al Mestre

Trattative

Giorgini dalla Juve Stabia

De Luca dalla Cremonese

Artistico dalla Lazio

Harder dalla Fiorentina

Kamate dall’Inter U23

Cheddira dal Napoli

Palermo

Acquisti

Diakitè dalla Juve Stabia fine prestito

Estevez svincolato

Brunori dalla Sampdoria fine prestito

Gyasi dall’Empoli riscatto

Lund dal Colonia fine prestito

Cassandro dal Como

Hernani dal Monza

Fortin dal Lens

Bozzolan dalla Reggiana

Barba svincolato

Vavassori dall’Atalanta

Strefezza dall’Olympiakos

Perin dalla Juventus

Cessioni

Bardi al Mantova

Saric all’Antalyaspor

Di Francesco al Catanzaro

Bereszynski al Motor Lublino

Corona all’Entella

Di Bartolo all’Altamura

Desplanches al Frosinone

Nikolaou all’OFI Creta

Vasic al Südtirol

Lund al Birmingham

Diakitè al Waregem

Brunori all’Ascoli

Trattative

Nessuna indicata

Pisa

Acquisti

Loyola dall’Independiente riscatto

Aebischer dal Bologna riscatto

Denoon dallo Zurigo riscatto

Marras dal Mantova

Leone svincolato

Zanon dalla Carrarese

Ferrah dal Lille

Petagna dal Monza

Confente dalla Juve Stabia

Correia dalla Juve Stabia

Acquisti in attesa di ufficialità

Pittarello dal Catanzaro

Cessioni

Arena all’Arezzo

Raychev al Levski Sofia

Lind al Nordsjaelland

Marin all’Al Nasr

Mlakar al Maribor

Jevsenak al Maribor

Aebischer all’Union Berlino

Touré al Monza

Vukovic alla Juve Stabia

Trattative

Abiuso dalla Carrarese

Sampdoria

Acquisti

Insigne svincolato

S. Esposito dallo Spezia riscatto

Begic dal Parma riscatto

Cicconi dalla Carrarese riscatto

Gartenmann dal Ferencvaros

Sinani svincolato

Ravanelli dal Monza

Lauritsen svincolato

Viti dal Nizza

Vindahl dallo Sparta Praga

Cessioni

Coubis al Cluj

Trattative

Nessuna indicata

Südtirol

Acquisti

Varnier dalla Juve Stabia

Stabile dall’Inter

Mixtur dal Villefranche

Plizzari dal Venezia

Lopes dal Radomiak

Stivanello dal Bologna

Pyytthia dal Bologna

Vasic dal Palermo

Veroli dal Cagliari

Vadjunec dal Treviso

Bjarkason dal Venezia

Giorgini dalla Juve Stabia

Rispoli dal Como

Cessioni

Mallamo all’Union Brescia

Kofler al Cagliari

Zedadka all’Empoli

Pietrangeli alla Juve Stabia

Trattative

Nessuna indicata

Verona

Acquisti

Bega dallo Stade Nyonnais

Leali svincolato

Korac dal Venezia

Cerbone dal Casarano

Compagnon dal Venezia

Mulattieri dal Sassuolo

Sezonienko dal Lechia Danzica

Le Borgne dal Como

Dawidowicz svincolato

Lella dal Venezia

Cessioni

Ghilardi alla Roma riscatto

Mitrovic al Vojvodina

Lambourde al Servette

Bella Kotchap al Venezia

Gagliardini fine contratto

Lirola fine contratto

Akpa Akpro fine contratto

Pavanati al Lumezzane

Nwachukwu al Lumezzane

Cazzadori allo Spezia

Patane alla Juve Stabia

Bowie al Sassuolo

Montipò al Venezia

Trattative

Cheddira dal Napoli

Vicenza

Acquisti

Rauti dal Torino

Corazza dal Bologna

Moncini

Pietrelli dalla Juventus Next Gen

Marchizza svincolato

Brighenti dal Catanzaro

Tsadjout dalla Cremonese

Valoti svincolato

Cessioni

Zamparo all’Alcione

Trattative

Pizzignacco dal Monza

Ultime ore di mercato da seguire

Il quadro resta inevitabilmente in evoluzione. Trattative, visite mediche, firme e comunicati ufficiali possono modificare rapidamente la situazione delle singole squadre.

Nel caso del Catanzaro, particolare attenzione resta sulle situazioni di Marco Imperiale e Filippo Pittarello: il primo è indicato in arrivo dalla Carrarese, il secondo in direzione Pisa, ma entrambe le operazioni vengono riportate in attesa di ufficialità.

Il rush finale sarà quindi determinante per capire quali società riusciranno a completare gli organici e quali saranno gli ultimi colpi del calciomercato di Serie B prima dello stop definitivo.

Legenda: p portiere, d difensore, c centrocampista, a attaccante, f.c. fine contratto, f.p. fine prestito.