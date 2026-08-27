Calciomercato Serie B 2026, rush finale tra colpi e trattative
Calciomercato Serie B 2026 2027, rush finale: ultimi grandi colpi prima dello stop
Le società accelerano nelle battute decisive della sessione estiva tra nuovi acquisti cessioni e trattative ancora da chiudere
Il calciomercato Serie B 2026 2027 entra nella fase più calda. Con la chiusura della sessione estiva sempre più vicina, le società accelerano per completare gli organici, trovare una sistemazione ai giocatori in uscita e provare a mettere a segno gli ultimi grandi colpi di mercato.
Il quadro è particolarmente movimentato. Alcuni club hanno cambiato profondamente volto, altri devono ancora completare uno o due reparti. Proprio nelle battute finali possono aprirsi opportunità importanti attraverso prestiti, svincolati e calciatori in uscita da società di categoria superiore.
Di seguito il punto sul mercato della Serie B, con particolare attenzione alle operazioni più significative e, nella seconda parte, il riepilogo completo in colonna di acquisti, cessioni e trattative squadra per squadra, sulla base dei dati di mercato forniti.
Serie B mercato ancora aperto e ultimi giorni decisivi
La costruzione di una rosa non riguarda soltanto l’arrivo dei potenziali titolari. Nelle ultime giornate di mercato i direttori sportivi lavorano soprattutto per completare le alternative, coprire eventuali ruoli scoperti e raggiungere il giusto equilibrio numerico.
Alcune società hanno puntato sulla continuità, altre hanno avviato una vera e propria rivoluzione. Palermo, Modena, Juve Stabia, Catanzaro, Pisa, Sampdoria e Südtirol figurano tra le squadre protagoniste di numerosi movimenti.
Particolare attenzione meritano le operazioni non ancora ufficializzate. Una trattativa avanzata non può essere considerata conclusa fino alla comunicazione definitiva dei club interessati.
Catanzaro molto attivo tra entrate uscite e ultimi affari
Tra le società particolarmente attive c’è il Catanzaro, protagonista di numerosi cambiamenti all’interno della rosa.
Tra gli innesti riportati figurano Di Francesco, Postiglione, Candela, Pafundi, Mosti, Dorval e Pecorino, oltre ai Tchaouna presenti nel quadro di mercato.
A questi movimenti si aggiunge una situazione da seguire con attenzione: quella relativa a Marco Imperiale.
Imperiale dalla Carrarese al Catanzaro in attesa di ufficialità
Marco Imperiale è indicato in arrivo dalla Carrarese, ma l’operazione è in attesa di ufficialità.
Il suo nome va quindi tenuto distinto dagli acquisti già formalmente conclusi. Se l’operazione verrà ufficializzata, il Catanzaro aggiungerà un ulteriore elemento al proprio reparto arretrato.
Imperiale conosce la categoria e il suo eventuale arrivo aumenterebbe le possibilità di scelta nella linea difensiva. Al momento, tuttavia, il trasferimento viene riportato esclusivamente come operazione in attesa di ufficialità.
Parallelamente sono state numerose anche le partenze. Brighenti è passato al Vicenza, Liberali al Como, Pontisso alla Cremonese e Favasuli al Napoli, mentre diversi giocatori hanno concluso il rispettivo prestito.
Pittarello verso Pisa ma manca ancora l’ufficialità
Un’altra situazione particolarmente importante riguarda Filippo Pittarello.
Nel quadro disponibile l’attaccante viene indicato in uscita dal Catanzaro verso il Pisa, ma anche in questo caso il trasferimento risulta in attesa di ufficialità.
Pittarello non viene quindi considerato un trasferimento definitivamente concluso fino alla comunicazione ufficiale.
Tra le altre trattative attribuite al Catanzaro figurano Topalovic, Reita e Garnica.
Pisa tra Petagna e la situazione Pittarello
Anche il Pisa è tra le società più attive sul mercato. Nel quadro delle entrate compaiono, tra gli altri, Petagna, Marras, Zanon, Ferrah, Confente e Correia.
A questi potrebbe aggiungersi Pittarello dal Catanzaro, con l’operazione indicata come in attesa di ufficialità.
Il Pisa ha contemporaneamente lavorato sulle uscite, modificando diversi reparti. Tra le partenze riportate figurano Arena, Marin, Mlakar, Jevsenak, Touré e Vukovic.
Palermo mercato ricco di operazioni
Molto rilevante anche la campagna trasferimenti del Palermo, protagonista di numerosi movimenti.
Nel quadro compaiono Estevez, Gyasi, Cassandro, Hernani, Fortin, Bozzolan, Barba, Vavassori, Strefezza e Perin, oltre alle altre operazioni indicate.
La quantità di entrate e uscite rende il Palermo una delle società maggiormente coinvolte in questa sessione estiva.
Modena tra le società più attive
Anche il Modena ha effettuato un numero considerevole di operazioni.
Tra gli innesti vengono riportati Sersanti, Montevago, Olzer, Azzi, Brugman, Bianco e Acquah, insieme ad altri profili.
Restano inoltre indicate le piste Harder e Barbini, situazioni da seguire durante le battute conclusive della sessione.
Sampdoria numerosi innesti per la nuova stagione
La Sampdoria ha lavorato inserendo diversi giocatori e aumentando le alternative a disposizione.
Tra i nomi presenti figurano Insigne, S. Esposito, Begic, Cicconi, Gartenmann, Sinani, Ravanelli, Lauritsen, Viti e Vindahl.
Un mercato caratterizzato da numerosi interventi e da una rosa che presenta diversi elementi nuovi rispetto al passato.
Padova attenzione alle trattative finali
Il Padova è un’altra squadra da tenere sotto osservazione nel rush finale.
Agli acquisti già riportati, tra cui Zanimacchia, Lovato, Cocchi, Zuelli, Carissoni e Moro, si aggiunge una lista importante di possibili operazioni.
Tra i profili indicati nelle trattative figurano Giorgini, De Luca, Artistico, Harder, Kamate e Cheddira.
Gli ultimi colpi possono cambiare gli equilibri
Il calciomercato della Serie B 2026 2027 conferma quanto sia difficile stabilire gerarchie definitive prima della chiusura della sessione.
Un singolo innesto può modificare il peso di un reparto, soprattutto quando riguarda un centravanti, un regista, un portiere o un difensore destinato a giocare con continuità.
Allo stesso modo, una cessione nelle ultime ore può costringere una società a tornare immediatamente sul mercato. Per questo le trattative ancora aperte dovranno essere seguite fino allo stop definitivo.
Calciomercato Serie B squadra per squadra
Di seguito il riepilogo in colonna, senza griglie, con acquisti, cessioni e trattative delle squadre.
Arezzo
Acquisti
Arena dal Pisa
Nunziante dall’Udinese
Seculin svincolato
Illanes dalla Carrarese
Martinez dal Parma
Cipriani dall’Aranova
Cerri dal Como
Sala svincolato
Cagnano dall’Avellino
Leone dal Sassuolo
Iaccarino dal Napoli
Cessioni
Di Chiara fine contratto
Venturi fine contratto
Guccione al Pescara
Trattative
Ceccherini dalla Cremonese
Conde dal Venezia
Ascoli
Acquisti
De Pieri dall’Inter Under 20
Perciun dal Torino
Acampora svincolato
Oliveri dall’Atalanta
Gattoni dal Siviglia
Brunori
Cessioni
Forte all’Entella
Rizzo Pinna al Cosenza fine prestito
Cozzoli al Savoia
Tavcar al Giulianova
Corazza svincolato
Ndoj svincolato
Trattative
Nessuna indicata
Avellino
Acquisti
Sassi dall’Atalanta
Spadoni dal Torino
Faticanti dalla Juventus
Moruzzi dalla Juventus
Martinelli dalla Fiorentina
Di Maggio dall’Inter
Fila dal Venezia
Venturi dal Venezia
Di Paolo
Cessioni
Lescano alla Salernitana
Crespi all’Union Brescia
D’Ausilio all’Iraklis Salonicco
De Cristofaro al Latina
Marchisano al Giugliano
Cagnano all’Arezzo
Trattative
Pecorino dalla Juventus
Scotti svincolato
Benevento
Acquisti
Logan Gaspar dal Club America
Siatounis dal Potenza
Schimmenti dal Potenza
Sylla svincolato
Beruatto dal Pisa
Sernicola dalla Cremonese
Dalle Mura dalla Juve Stabia
Verdi svincolato
Cherubini dalla Roma
Cessioni
Nardi fine contratto
Perlingeri all’Audace Cerignola
Trattative
Nessuna indicata
Carrarese
Acquisti
Khafi dal PSG Under 20
Guercio dallo Slask Wroclaw
Rubino dalla Fiorentina
Pinelli dalla Lazio
Romani dalla Fiorentina
Marconi dal Parma
Cissè dall’Atalanta Under 23
Rouhi dalla Juventus
Reale dalla Roma
Cessioni
Cicconi alla Sampdoria
Bouah fine contratto
Illanes all’Arezzo
Accornero al Trento
Scheffer al Pineto
Zuelli al Padova
Zanon al Pisa
Operazioni in attesa di ufficialità
Imperiale al Catanzaro
Trattative
Nessuna indicata
Catanzaro
Acquisti
Di Francesco dal Palermo riscatto
Postiglione dal Pineto
Franck Tchaouna svincolato
Franky Tchaouna svincolato
Candela dallo Spezia
Pafundi dall’Udinese
Mosti dalla Juve Stabia
Dorval dal Bari
Pecorino dalla Juventus
Acquisti in attesa di ufficialità
Marco Imperiale dalla Carrarese
Cessioni
Cassandro al Como fine prestito
Rispoli al Como fine prestito
Nuamah al Sassuolo fine prestito
Jack al Como fine prestito
Oudin svincolato
Brighenti al Vicenza
Liberali al Como
Pontisso alla Cremonese
Favasuli al Napoli
Cessioni in attesa di ufficialità
Pittarello al Pisa
Trattative
Topalovic dall’Inter Under 20
Reita dal Monza
Garnica svincolato
Cesena
Acquisti
Caprini dalla Fiorentina
Natta dal Newcastle United Jets
Druiventak svincolato
Pagano dalla Roma
Debenedetti dal Genoa
Fiori dal Mantova
Gelli dal Frosinone
D’Andrea dal Sassuolo
Dalla Vecchia dal Torino
Cessioni
Calò al Frosinone riscatto
Berti alla Cremonese
Bastoni fine contratto
Castrovilli fine contratto
Zaro al Ravenna
Pieraccini alla Salernitana
Trattative
Nessuna indicata
Cremonese
Acquisti
Berti dal Cesena
Lickunas dal Perugia
Gerli dal Modena
Felipe Jack dal Como
Festa dal Mantova
Pontisso dal Catanzaro
Vogliacco dal Genoa
Cessioni
Silvestri al Karagumruk
Ceccherini svincolato
Okereke svincolato
Vardy svincolato
Zanimacchia al Padova
Nava all’Alcione Milano
Tsadjout al Vicenza
Pavesi alla Pergolettese
Sernicola al Benevento
Afena-Gyan all’Igdir FK
Sanabria allo Sport Internacional
Trattative
Segre dal Palermo
Empoli
Acquisti
Di Stefano dalla Fiorentina
Zedadka dal Südtirol
Cauz svincolato
Deli dalla Fiorentina
Cessioni
Anjorin al Torino riscatto
Ignacchiti
Konate alla Juventus
Versari al Piacenza
Guarino al Samsunspor
Zanaga al Milan
Trattative
Nessuna indicata
Entella
Acquisti
Previtali
Forte dall’Ascoli
Corona dal Palermo
Motolese dal Bologna
Felippe dal Potenza
Vignali
Cessioni
Lipani al Latina
Trattative
Nessuna indicata
Juve Stabia
Acquisti
Ricciardi dal Cosenza riscatto
Carissoni dal Cittadella riscatto
Patane dal Verona
Caccavo dal Bologna
Scuderi dalla Fiorentina
Gallea dal Cagliari
Kumi dal Sassuolo
Fernandes dalla Lazio
Artioli dal Mantova
Sandrucci dal Torino
Pietrangeli dal Südtirol
Vukovic dal Pisa
Cessioni
Cacciamani al Torino fine prestito
Burnete al Lecce fine prestito
Diakitè al Palermo fine prestito
Kassama al Trento fine prestito
Ciammaglichella al Torino fine prestito
Varnier al Südtirol
Maistro svincolato
Morachioli svincolato
Leone al Pisa
Dalle Mura al Benevento
Carissoni al Padova
Mosti al Catanzaro
Giorgini al Südtirol
Confente al Pisa
Correia al Pisa
Luz Dos Santos al Potenza
Trattative
Nessuna indicata
Mantova
Acquisti
Benaissa dal Casa Pia
Castellini dal Catania
Silva dal Torino
Meroni dal Bari
Tomasevic dal Bologna
Gemello dal Perugia
Gliozzi dal Modena
Chinetti dal Como
Spinaccè dall’Inter Under 20
Vesentini dall’Union Brescia
Ignacchiti dall’Empoli
Cajazzo dal Casarano
Cessioni
Marras al Pisa
Artioli alla Juve Stabia
Trattative
Nessuna indicata
Modena
Acquisti
Manquant svincolato
Sersanti dalla Juventus riscatto
Ronco dal Monopoli
Bacchin dal Perugia
Montevago dal Perugia
Consiglio dal Genoa
Odero dal Genoa
Caso dal Monza fine prestito
Bozhanaj dalla Reggiana fine prestito
Olzer dal Pescara
Azzi dal Monza
Brugman svincolato
Zanetti dal Karpaty Lviv
Bianco dalla Fiorentina
Acquah dal Torino
Cessioni
Cauz svincolato
Cotali svincolato
Defrel svincolato
Massolin all’Inter fine prestito
Strizzolo svincolato
Gliozzi al Mantova
Wiafe al Genoa
Gerli alla Cremonese
Trattative
Harder dalla Fiorentina
Barbini dal Genoa
Padova
Acquisti
Sorrentino dal Monza riscatto
Bordoni dalla Lazio
Zanimacchia dalla Cremonese
Lovato svincolato
Cocchi dall’Inter
Zuelli dalla Carrarese
Carissoni dalla Juve Stabia
Moro dal Sassuolo
Cessioni
Penta all’Arzignano
Castegnaro all’Arzignano
Tumiatti al Mestre
Trattative
Giorgini dalla Juve Stabia
De Luca dalla Cremonese
Artistico dalla Lazio
Harder dalla Fiorentina
Kamate dall’Inter U23
Cheddira dal Napoli
Palermo
Acquisti
Diakitè dalla Juve Stabia fine prestito
Estevez svincolato
Brunori dalla Sampdoria fine prestito
Gyasi dall’Empoli riscatto
Lund dal Colonia fine prestito
Cassandro dal Como
Hernani dal Monza
Fortin dal Lens
Bozzolan dalla Reggiana
Barba svincolato
Vavassori dall’Atalanta
Strefezza dall’Olympiakos
Perin dalla Juventus
Cessioni
Bardi al Mantova
Saric all’Antalyaspor
Di Francesco al Catanzaro
Bereszynski al Motor Lublino
Corona all’Entella
Di Bartolo all’Altamura
Desplanches al Frosinone
Nikolaou all’OFI Creta
Vasic al Südtirol
Lund al Birmingham
Diakitè al Waregem
Brunori all’Ascoli
Trattative
Nessuna indicata
Pisa
Acquisti
Loyola dall’Independiente riscatto
Aebischer dal Bologna riscatto
Denoon dallo Zurigo riscatto
Marras dal Mantova
Leone svincolato
Zanon dalla Carrarese
Ferrah dal Lille
Petagna dal Monza
Confente dalla Juve Stabia
Correia dalla Juve Stabia
Acquisti in attesa di ufficialità
Pittarello dal Catanzaro
Cessioni
Arena all’Arezzo
Raychev al Levski Sofia
Lind al Nordsjaelland
Marin all’Al Nasr
Mlakar al Maribor
Jevsenak al Maribor
Aebischer all’Union Berlino
Touré al Monza
Vukovic alla Juve Stabia
Trattative
Abiuso dalla Carrarese
Sampdoria
Acquisti
Insigne svincolato
S. Esposito dallo Spezia riscatto
Begic dal Parma riscatto
Cicconi dalla Carrarese riscatto
Gartenmann dal Ferencvaros
Sinani svincolato
Ravanelli dal Monza
Lauritsen svincolato
Viti dal Nizza
Vindahl dallo Sparta Praga
Cessioni
Coubis al Cluj
Trattative
Nessuna indicata
Südtirol
Acquisti
Varnier dalla Juve Stabia
Stabile dall’Inter
Mixtur dal Villefranche
Plizzari dal Venezia
Lopes dal Radomiak
Stivanello dal Bologna
Pyytthia dal Bologna
Vasic dal Palermo
Veroli dal Cagliari
Vadjunec dal Treviso
Bjarkason dal Venezia
Giorgini dalla Juve Stabia
Rispoli dal Como
Cessioni
Mallamo all’Union Brescia
Kofler al Cagliari
Zedadka all’Empoli
Pietrangeli alla Juve Stabia
Trattative
Nessuna indicata
Verona
Acquisti
Bega dallo Stade Nyonnais
Leali svincolato
Korac dal Venezia
Cerbone dal Casarano
Compagnon dal Venezia
Mulattieri dal Sassuolo
Sezonienko dal Lechia Danzica
Le Borgne dal Como
Dawidowicz svincolato
Lella dal Venezia
Cessioni
Ghilardi alla Roma riscatto
Mitrovic al Vojvodina
Lambourde al Servette
Bella Kotchap al Venezia
Gagliardini fine contratto
Lirola fine contratto
Akpa Akpro fine contratto
Pavanati al Lumezzane
Nwachukwu al Lumezzane
Cazzadori allo Spezia
Patane alla Juve Stabia
Bowie al Sassuolo
Montipò al Venezia
Trattative
Cheddira dal Napoli
Vicenza
Acquisti
Rauti dal Torino
Corazza dal Bologna
Moncini
Pietrelli dalla Juventus Next Gen
Marchizza svincolato
Brighenti dal Catanzaro
Tsadjout dalla Cremonese
Valoti svincolato
Cessioni
Zamparo all’Alcione
Trattative
Pizzignacco dal Monza
Ultime ore di mercato da seguire
Il quadro resta inevitabilmente in evoluzione. Trattative, visite mediche, firme e comunicati ufficiali possono modificare rapidamente la situazione delle singole squadre.
Nel caso del Catanzaro, particolare attenzione resta sulle situazioni di Marco Imperiale e Filippo Pittarello: il primo è indicato in arrivo dalla Carrarese, il secondo in direzione Pisa, ma entrambe le operazioni vengono riportate in attesa di ufficialità.
Il rush finale sarà quindi determinante per capire quali società riusciranno a completare gli organici e quali saranno gli ultimi colpi del calciomercato di Serie B prima dello stop definitivo.
Legenda: p portiere, d difensore, c centrocampista, a attaccante, f.c. fine contratto, f.p. fine prestito.
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