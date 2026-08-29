Stadio Ceravolo, Catanzaro Club “Floriano Noto” di Sellia Marina: “Basta rallentamenti, ora servono certezze”
Il Catanzaro Club “Floriano Noto” di Sellia Marina interviene sullo stato dei lavori di riqualificazione dello stadio Nicola Ceravolo, manifestando preoccupazione per l’andamento del cantiere e per i tempi di completamento. Al centro dell’appello ci sono il rispetto del cronoprogramma, la consegna della nuova Curva Ovest entro il 30 ottobre e la necessità di garantire un’opera sicura, funzionale e realizzata a regola d’arte. Il club chiede chiarezza, trasparenza e il massimo impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, affinché il Catanzaro e la sua tifoseria possano tornare a contare su uno stadio all’altezza della propria storia.
Il Catanzaro Club “Floriano Noto” di Sellia Marina esprime forte preoccupazione per la lentezza con cui stanno procedendo i lavori di riqualificazione dello stadio “Nicola Ceravolo”. Siamo consapevoli della complessità dell’intervento e dell’importanza di realizzare una struttura adeguata alle esigenze del Catanzaro e della sua tifoseria. Tuttavia, l’andamento del cantiere e i tempi di realizzazione stanno alimentando apprensione e crescente malumore tra i sostenitori giallorossi. Il “Ceravolo” non è un semplice impianto sportivo: è la casa del Catanzaro, un simbolo della città e un luogo che appartiene alla storia e all’identità di un’intera comunità. Per questo riteniamo necessario avere massima chiarezza sullo stato dei lavori, sulle prossime fasi operative e sulle date effettive di consegna delle opere.
Il Comune ha recentemente ribadito che il cronoprogramma non avrebbe subito modifiche e che la nuova Curva Ovest è prevista entro il 30 ottobre. Alla luce di queste rassicurazioni, ci aspettiamo che gli impegni assunti vengano rispettati e che la tifoseria venga informata con puntualità e trasparenza. Chiediamo dunque a tutti i soggetti coinvolti di mettere in campo il massimo impegno affinché non si verifichino ulteriori rallentamenti e vengano rispettate le tempistiche annunciate. Allo stesso tempo, il rispetto delle scadenze non può e non deve compromettere la qualità dell’intervento.
I lavori devono essere eseguiti a regola d’arte, nel pieno rispetto dei progetti, delle normative e degli standard di sicurezza, affinché il “Ceravolo” possa essere una struttura sicura, funzionale e all’altezza delle aspettative della città e della tifoseria. Tempi e qualità devono procedere di pari passo. Non servono soluzioni affrettate, ma un’opera realizzata correttamente e nel rispetto degli impegni presi. Il nostro appello è rivolto all’Amministrazione comunale, alla società e alle imprese impegnate nel cantiere, affinché si lavori con la massima sinergia e nell’interesse esclusivo del Catanzaro e dei suoi tifosi.
Al presidente Floriano Noto e al direttore generale Nicola Bignotti chiediamo di mantenere alta l’attenzione sulla vicenda e di continuare a rappresentare le legittime esigenze di una tifoseria che chiede semplicemente certezze sul futuro della propria casa. Come Catanzaro Club “Floriano Noto” di Sellia Marina, continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e a far sentire la nostra voce con rispetto, ma con altrettanta fermezza.
Non vogliamo alimentare allarmismi: chiediamo fatti, trasparenza, tempi certi e un’opera realizzata a regola d’arte. Il Catanzaro e i suoi tifosi meritano uno stadio all’altezza della loro storia, così come le imprese e le loro maestranze che lo realizzeranno devono poter essere orgogliose del lavoro compiuto e di aver lasciato alla città e ai posteri un’opera importante, bella e duratura.
Catanzaro Club Floriano Noto Sellia Marina
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