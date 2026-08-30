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Pisa Catanzaro, tutti i convocati per la sfida della seconda giornata di Serie B

Le scelte di Paolo Bianco e Giorgio Gorgone per la gara in programma alla Cetilar Arena alle ore 21. Entrambi gli allenatori hanno convocato 25 calciatori

Pisa e Catanzaro pronte per il confronto alla Cetilar Arena

Si avvicina Pisa Catanzaro, incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie BKT 2026 2027. La partita si disputerà alla Cetilar Arena con calcio d’inizio fissato alle ore 21.

Le due società hanno comunicato gli elenchi ufficiali dei giocatori disponibili. Sia Paolo Bianco, tecnico del Pisa, sia Giorgio Gorgone, allenatore del Catanzaro, hanno scelto di portare con sé 25 calciatori.

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La sfida rappresenta un appuntamento importante in questa prima fase della stagione. Il Pisa proverà a sfruttare il fattore campo, mentre il Catanzaro cercherà una risposta positiva dopo la sconfitta subita sul terreno del Vicenza, arrivata nel finale di una gara in cui i giallorossi erano riusciti a passare due volte in vantaggio.

Le scelte di Paolo Bianco per Pisa Catanzaro

Nell’elenco dei convocati del Pisa figurano diversi giocatori di esperienza e qualità. Tra questi ci sono Antonio Caracciolo, Matteo Tramoni, Mehdi Leris, Nicholas Bonfanti e Andrea Petagna.

A centrocampo il tecnico nerazzurro potrà contare, tra gli altri, su Felipe Loyola, Isak Vural e Omar Correia. Nel reparto difensivo sono presenti Simone Canestrelli, Arturo Calabresi, Samuele Angori e Tomas Esteves.

Le numerose alternative permetteranno a Paolo Bianco di scegliere la formazione iniziale valutando anche le possibili soluzioni da utilizzare nel corso dell’incontro.

Catanzaro con venticinque giocatori a disposizione

Sono 25 anche i convocati del Catanzaro. Giorgio Gorgone ha inserito nella lista tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti.

Tra i giocatori chiamati per la trasferta figura anche Marco Imperiale, tornato recentemente a vestire la maglia giallorossa. Nel reparto offensivo sono presenti il capitano Pietro Iemmello, Nicolò Buso, Emanuele Pecorino, N’Dri Koffi, Gabriel Arditi e Francesco Reita.

A centrocampo non mancano elementi duttili come Jacopo Petriccione, Nicola Mosti, Samuel Giovane, Federico Di Francesco e Marco D’Alessandro. Le loro caratteristiche potranno consentire al tecnico di modificare l’assetto tattico durante la gara.

Una partita importante in avvio di campionato

Sebbene la stagione sia appena iniziata, Pisa Catanzaro può già offrire indicazioni utili sul percorso delle due squadre. I padroni di casa cercheranno di imporre il proprio ritmo davanti al pubblico della Cetilar Arena, mentre le Aquile dovranno mostrare maggiore continuità e attenzione nella gestione dei momenti decisivi.

Per il Catanzaro sarà fondamentale conservare equilibrio, limitare le iniziative offensive del Pisa e sfruttare la qualità dei propri uomini più avanzati. La presenza di numerose alternative permetterà a Gorgone di intervenire anche a partita in corso.

I convocati di Pisa e Catanzaro

Pisa Catanzaro, i convocati per oggu 30 agosto 2026 ore 21,00

Convocati del Pisa di Mister Bianco

2 Rosen Bozhinov

3 Samuele Angori

4 Antonio Caracciolo

5 Simone Canestrelli

7 Mehdi Leris

10 Matteo Tramoni

11 Ichem Ferrah

13 Andrea Primasso

14 Felipe Loyola

17 Emanuele Rao

18 Nicholas Bonfanti

19 Tomas Esteves

21 Isak Vural

22 Leonardo Loria

24 Jacopo Frosali

26 Francesco Coppola

29 Omar Correia

33 Arturo Calabresi

36 Gabriele Piccinini

37 Andrea Petagna

44 Daniel Denoon

55 Giuseppe Leone

72 Simone Zanon

93 Thomas Sebastiano

98 Alessandro Confente

I convocati del Catanzaro, per Miste Gorgone

Mirko Pigliacelli

Eduardo Borrelli

Christian Marietta

Matias Antonini

Antonio Candela

Mehdi Dorval

Ruggero Frosinini

Marco Imperiale

Niccolò Postiglione

Marco Ruggero

Bruno Verrengia

Marco D’Alessandro

Federico Di Francesco

Alejo Garnica

Samuel Giovane

Nicola Mosti

Jacopo Petriccione

Franky Tchaouna

Gabriele Alesi

Gabriel Arditi

Nicolò Buso

Pietro Iemmello

N’Dri Koffi

Emanuele Pecorino

Francesco Reita