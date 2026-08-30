Pisa Catanzaro, tutti i convocati per la sfida della seconda giornata di Serie B
Pisa Catanzaro, tutti i convocati per la sfida della seconda giornata di Serie B
Le scelte di Paolo Bianco e Giorgio Gorgone per la gara in programma alla Cetilar Arena alle ore 21. Entrambi gli allenatori hanno convocato 25 calciatori
Pisa e Catanzaro pronte per il confronto alla Cetilar Arena
Si avvicina Pisa Catanzaro, incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie BKT 2026 2027. La partita si disputerà alla Cetilar Arena con calcio d’inizio fissato alle ore 21.
Le due società hanno comunicato gli elenchi ufficiali dei giocatori disponibili. Sia Paolo Bianco, tecnico del Pisa, sia Giorgio Gorgone, allenatore del Catanzaro, hanno scelto di portare con sé 25 calciatori.
La sfida rappresenta un appuntamento importante in questa prima fase della stagione. Il Pisa proverà a sfruttare il fattore campo, mentre il Catanzaro cercherà una risposta positiva dopo la sconfitta subita sul terreno del Vicenza, arrivata nel finale di una gara in cui i giallorossi erano riusciti a passare due volte in vantaggio.
Le scelte di Paolo Bianco per Pisa Catanzaro
Nell’elenco dei convocati del Pisa figurano diversi giocatori di esperienza e qualità. Tra questi ci sono Antonio Caracciolo, Matteo Tramoni, Mehdi Leris, Nicholas Bonfanti e Andrea Petagna.
A centrocampo il tecnico nerazzurro potrà contare, tra gli altri, su Felipe Loyola, Isak Vural e Omar Correia. Nel reparto difensivo sono presenti Simone Canestrelli, Arturo Calabresi, Samuele Angori e Tomas Esteves.
Le numerose alternative permetteranno a Paolo Bianco di scegliere la formazione iniziale valutando anche le possibili soluzioni da utilizzare nel corso dell’incontro.
Catanzaro con venticinque giocatori a disposizione
Sono 25 anche i convocati del Catanzaro. Giorgio Gorgone ha inserito nella lista tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti.
Tra i giocatori chiamati per la trasferta figura anche Marco Imperiale, tornato recentemente a vestire la maglia giallorossa. Nel reparto offensivo sono presenti il capitano Pietro Iemmello, Nicolò Buso, Emanuele Pecorino, N’Dri Koffi, Gabriel Arditi e Francesco Reita.
A centrocampo non mancano elementi duttili come Jacopo Petriccione, Nicola Mosti, Samuel Giovane, Federico Di Francesco e Marco D’Alessandro. Le loro caratteristiche potranno consentire al tecnico di modificare l’assetto tattico durante la gara.
Una partita importante in avvio di campionato
Sebbene la stagione sia appena iniziata, Pisa Catanzaro può già offrire indicazioni utili sul percorso delle due squadre. I padroni di casa cercheranno di imporre il proprio ritmo davanti al pubblico della Cetilar Arena, mentre le Aquile dovranno mostrare maggiore continuità e attenzione nella gestione dei momenti decisivi.
Per il Catanzaro sarà fondamentale conservare equilibrio, limitare le iniziative offensive del Pisa e sfruttare la qualità dei propri uomini più avanzati. La presenza di numerose alternative permetterà a Gorgone di intervenire anche a partita in corso.
I convocati di Pisa e Catanzaro
Pisa Catanzaro, i convocati per oggu 30 agosto 2026 ore 21,00
Convocati del Pisa di Mister Bianco
2 Rosen Bozhinov
3 Samuele Angori
4 Antonio Caracciolo
5 Simone Canestrelli
7 Mehdi Leris
10 Matteo Tramoni
11 Ichem Ferrah
13 Andrea Primasso
14 Felipe Loyola
17 Emanuele Rao
18 Nicholas Bonfanti
19 Tomas Esteves
21 Isak Vural
22 Leonardo Loria
24 Jacopo Frosali
26 Francesco Coppola
29 Omar Correia
33 Arturo Calabresi
36 Gabriele Piccinini
37 Andrea Petagna
44 Daniel Denoon
55 Giuseppe Leone
72 Simone Zanon
93 Thomas Sebastiano
98 Alessandro Confente
I convocati del Catanzaro, per Miste Gorgone
Mirko Pigliacelli
Eduardo Borrelli
Christian Marietta
Matias Antonini
Antonio Candela
Mehdi Dorval
Ruggero Frosinini
Marco Imperiale
Niccolò Postiglione
Marco Ruggero
Bruno Verrengia
Marco D’Alessandro
Federico Di Francesco
Alejo Garnica
Samuel Giovane
Nicola Mosti
Jacopo Petriccione
Franky Tchaouna
Gabriele Alesi
Gabriel Arditi
Nicolò Buso
Pietro Iemmello
N’Dri Koffi
Emanuele Pecorino
Francesco Reita
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