Pisa-Catanzaro 2-1. Dal vantaggio di Iemmello alla rimonta in 3 minuti è un attimo.

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PISA 30 AGO. – Il solito Catanzaro che va in vantaggio ma sciupa tutto in pochi minuti. Questa volta, al contrario di Vicenza, il Pisa chiude i giochi e rimonta nel primo tempo nel giro di 3’.

Avvio senza ritmi alti, poi iniziano le fiammate. Al 7’ Tramoni va vicinissimo alla rete con Verrengia che sulla respinta di Pigliacelli salva miracolosamente sulla linea e al 10’ Pigliacelli sventa sul colpo di testa di Lèris, sul conseguente corner il portiere giallorosso sventa su Canestrelli sempre di testa. Catanzaro in avanti al 13’ con Koffi che va al tiro e Confente si rifugia in corner. Fronte opposto: al 20’ il destro di Tramoni dal limite dell’area sfila di poco sul fondo. Catanzaro in vantaggio al 22’ con Iemmello, di testa, sul preciso cross dalla destra di Candela.

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Nerazzurri che non ci stanno e si riversano in avanti. Al 25’ Pigliacelli che neutralizza su Lèris, poi il pareggio al 28’ con Canestrelli, di testa, su corner di Tramoni sorprendendo ancora una volta il Catanzaro, reduce da 2 reti incassate sempre su corner all’esordio a Vicenza. Il raddoppio arriva a stretto giro (31’) con Leone che riceve un assist verticale da Correia e batte Pigliacelli in uscita disperata. Finale di tempo col Catanzaro che ci prova 2 volte, prima con Candela (35’) e poi con Koffi (40’), mentre Correia sfiora il palo sugli esiti di un corner al 45’.

Ripresa con Franky Tchaouna al posto di Candela e qualche pedina invertita di posizione (Dorval ed Alesi) e Catanzaro che prova a giocare alto ma la prima conclusione è di Tramoni al 2’ con un diagonale che termina a lato. All’8’ Ruggero di testa impegna severamente Confente sul corner di Petriccione. Al quarto d’ora una bella azione costruita da Franky Tchaouna e Mosti porta Iemmello alla conclusione, senza esito.

Poco dopo Franky Tchaouna fa fuori mezza difesa nerazzurra ma non ha fortuna e al 21’ Koffi viene murato da Confente. Al 25’ Mosti, sempre sugli sviluppi di un corner, fa rete ma il Var dice di no per la posizione irregolare del centrocampista giallorosso e si prosegue dopo 2’ di investigazioni. Pisa pericoloso al 32’ con Piccinini chiuso da Pigliacelli in uscita su azione orchestrata da Petagna. Gorgone inserisce Pecorino e Di Francesco giocandosi il tutto per tutto nel finale, col risultato che non cambia nei 3 risicati minuti di recupero concessi.

Carlo Talarico

Il tabellino:

PISA-CATANZARO 2-1

MARCATORI: 22’ pt Iemmello (C), 28 ‘ pt Canestrelli (P), 31’ pt Leone (P).

PISA (3-4-3): Confente; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov (27’ st st Caracciolo), Angori; Zanon (20’ st Piccinini), Leone (34’ st Vural), Correia, Angori; Lèris (20’ st Denoon), Petagna, Tramoni (34’ st Rao). A disp.: Loria, Caracciolo, Ferrah, Primasso, Loyola, Bonfanti, Esteves, Coppola. All.: Bianco.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero (23’ st Frosinini), Antonini, Verrengia; Candela (1’ st Tchaouna Franky), Petriccione, Mosti (34’ st Di Francesco), D’Alessandro (9’ pt D’Alessandro); Iemmello, Alesi (34’ st Pecorino); Koffi. A disp.: Marietta, Imperiale, Postiglione, Giovane, Garnica, Buso, Arditi. All.: Gorgone.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco.

Assistenti arbitrali: Miniutti e Gentile.

Quarto uomo: Silvestri.

Var: Mazzoleni. Avar: Ghersini.

AMMONITI: Zanon (P), Calabresi (P), Vural (P), Petriccione (C).

NOTE: spettatori 9000 circa. Angoli: 8-6 per il Catanzaro Recupero: pt 2’, st 3’.