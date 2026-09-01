Calciomercato Serie B LIVE, ultime ore decisive

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Calciomercato Live di Serie B, Catanzaro protagonista: ufficiale Loubao e assalto a Cassa e Pogacar

Il Südtirol ufficializza Lorenzo Anghelè mentre il club giallorosso lavora agli ultimi rinforzi prima della chiusura del mercato fissata alle ore 20

Il calciomercato estivo 2026 entra nelle battute conclusive. La sessione termina alle ore 20 di martedì 1 settembre e le società stanno sfruttando gli ultimi minuti disponibili per completare acquisti, cessioni e trattative ancora in corso.

Il Catanzaro è tra i club più attivi: dopo aver ufficializzato l’arrivo in prestito di Salomon Loubao dal Monza, la società giallorossa continua a lavorare per Federico Cassa e Andrej Pogacar.

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L’ultimo aggiornamento riguarda il Südtirol, che ha ufficializzato l’ingaggio di Lorenzo Anghelè. Novità importanti arrivano inoltre da Carrarese, Vicenza, Lecce, Parma, Modena e Arezzo.

Südtirol ufficiale Lorenzo Anghelè

Alle 18:41 il Südtirol ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Anghelè. Il trequartista classe 2005 approda in Alto Adige dalla Juventus con la formula del prestito secco.

Anghelè è un calciatore offensivo dotato di tecnica e capacità di muoversi tra le linee. Il suo arrivo permette al Südtirol di aggiungere talento e imprevedibilità alla trequarti.

L’innesto assume rilievo anche in vista della prossima sfida di campionato contro il Catanzaro, in programma sabato 5 settembre alle ore 15 allo Stadio Druso.

Catanzaro ufficiale Salomon Loubao

Alle 18:17 il Catanzaro ha ufficializzato l’arrivo di Salomon Loubao dal Monza. L’attaccante francese di origini ivoriane si trasferisce in Calabria con la formula del prestito.

Il classe 2005 ha trascorso la scorsa stagione al Sochaux-Montbéliard. Loubao è un attaccante dalle interessanti qualità fisiche e tecniche, acquistato dal Monza nel gennaio precedente e lasciato in prestito alla società francese fino a giugno.

L’operazione consente a Giorgio Gorgone di aggiungere un’altra soluzione giovane e fisicamente strutturata al reparto offensivo.

Catanzaro al lavoro per Cassa e Pogacar

Il mercato giallorosso potrebbe non essere ancora concluso. Il Catanzaro sta lavorando all’arrivo di Federico Cassa dal Bologna con la formula del prestito.

Il classe 2006 è un calciatore offensivo capace di agire sulla trequarti e di adattarsi a più posizioni alle spalle della punta. Il suo possibile inserimento consentirebbe a Gorgone di ampliare le rotazioni e aggiungere velocità negli ultimi metri.

I giallorossi sono vicini anche ad Andrej Pogacar, trequartista sloveno classe 2002 proveniente dal Radomlje. L’operazione è pensata per aumentare la qualità tra centrocampo e attacco.

Con Loubao, Cassa e Pogacar, il Catanzaro conferma la volontà di puntare su profili giovani e con interessanti prospettive di crescita.

Carrarese chiude per Braunöder

Alle 18:15 la Carrarese ha definito l’arrivo di Matthias Braunöder. Il calciatore firmerà un contratto biennale con la società toscana.

L’operazione permette alla Carrarese di aggiungere qualità e nuove soluzioni al centrocampo nelle battute conclusive della sessione estiva.

Vicenza ufficiale Papetti e vicino Merkaj

Alle 18:14 il Vicenza ha ufficializzato l’acquisto di Andrea Papetti dalla Reggiana. Il difensore rappresenta un innesto importante per il reparto arretrato biancorosso.

Il club veneto è inoltre vicino alla chiusura dell’operazione per Silvio Merkaj, attaccante in uscita dal Südtirol. Resta aperta anche la pista relativa ad Alessandro Bellemo, centrocampista classe 1995.

Lecce acquista Alejandro Palomares

Alle 18:13 il Lecce ha ufficializzato l’acquisto di Alejandro Palomares dal Villarreal. Il difensore classe 2007 sarà aggregato alla formazione Primavera 1 del club salentino.

Il Lecce ha inoltre ceduto a titolo definitivo Cristian Pehlivanov al Real Jaén CF, mantenendo il 50 per cento sulla futura rivendita e un diritto di prelazione.

Parma cede Sørensen e accoglie Diego Carlos

Alle 18:09 il Parma ha ufficializzato la cessione di Oliver Sørensen al Celtic. Il centrocampista si trasferisce in Scozia con la formula del prestito.

In entrata, il club emiliano ha completato l’acquisto di Diego Carlos dal Fenerbahçe. Il difensore brasiliano classe 1993 arriva a titolo temporaneo e porta al Parma esperienza internazionale, solidità e personalità.

Leonardo Mancuso è il nuovo colpo dell’Arezzo

Alle 17:39 l’Arezzo ha definito l’arrivo di Leonardo Mancuso. L’attaccante rappresenta un innesto di esperienza e affidabilità per il reparto offensivo amaranto.

Folino ufficiale al Modena

Il Modena ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Folino dalla Cremonese con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il difensore classe 2002, seguito anche da Catanzaro e Sampdoria, indosserà la maglia numero 23.

Catanzaro e Südtirol si rinforzano prima dello scontro diretto

Le operazioni dell’ultimo giorno di mercato assumono un interesse particolare considerando il prossimo confronto tra Südtirol e Catanzaro. I biancorossi aggiungono Anghelè alla trequarti, mentre i giallorossi accolgono Loubao e lavorano per completare gli arrivi di Cassa e Pogacar.

Entrambe le società stanno quindi cercando di consegnare ai rispettivi allenatori nuove soluzioni offensive prima della partita dello Stadio Druso. Il quadro definitivo emergerà dopo la chiusura del calciomercato, fissata alle ore 20.

Fonte: www.gianlucadimarzio.com