Stadio Ceravolo, Fiorita fa il punto sui lavori a RTC Catanzaro Sport. Video

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Stadio Ceravolo, Fiorita fa il punto sui lavori e conferma il ritardo della tribuna

La bonifica degli ordigni bellici ha rallentato il cantiere di circa tre settimane mentre resta l’obiettivo di completare la Curva Ovest entro il 30 ottobre

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, intervenuto telefonicamente durante la trasmissione RTC Catanzaro Sport, ha fornito un aggiornamento dettagliato sui lavori allo stadio Nicola Ceravolo. Al centro del confronto, i ritardi causati dalle operazioni preliminari di bonifica, la disponibilità dei diversi settori e l’organizzazione prevista per la prossima partita casalinga contro la Carrarese.

Il primo cittadino non ha nascosto le difficoltà incontrate nelle ultime settimane, ma ha ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale di accelerare il più possibile il completamento degli interventi.

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Bonifica degli ordigni bellici decisiva per la ripresa del cantiere

Il principale ostacolo è rappresentato dalla bonifica degli ordigni bellici, un’attività necessaria prima di poter procedere regolarmente con alcune lavorazioni. Secondo quanto spiegato da Fiorita, l’iter ha richiesto specifiche autorizzazioni da parte degli organi militari competenti e non è stato possibile completarlo prima di Ferragosto.

La procedura dovrebbe iniziare mercoledì e concludersi entro venerdì, salvo la presenza di elementi imprevisti nel sottosuolo. Una volta terminata questa fase, il cantiere potrà riprendere a pieno ritmo.

Il rallentamento ha determinato la perdita di circa tre settimane. Nel frattempo, le imprese hanno comunque portato avanti le attività compatibili con la situazione, concentrandosi sull’organizzazione del cantiere, sull’approvvigionamento dei materiali e sugli interventi necessari per consentire lo svolgimento della partita di Coppa Italia contro il Südtirol.

Tribuna in ritardo e Curva Ovest da completare entro ottobre

Le conseguenze del fermo si faranno sentire soprattutto sulla tribuna dello stadio Ceravolo, per la quale è ormai previsto uno slittamento rispetto al cronoprogramma iniziale. Il ritardo dovrebbe comportare una disponibilità ridotta dell’impianto per una o due gare interne.

Anche i lavori riguardanti la Curva Ovest risentono delle difficoltà emerse, ma il Comune continua a indicare il 30 ottobre come data di riferimento per il completamento del settore.

Fiorita ha chiarito che l’obiettivo resta invariato, pur riconoscendo che un intervento pubblico di questa portata può essere condizionato da passaggi burocratici e inconvenienti tecnici. L’Amministrazione, ha assicurato il sindaco, farà tutto il possibile per contenere l’eventuale slittamento entro pochi giorni.

Catanzaro Carrarese con una capienza limitata

Per la prossima gara interna tra Catanzaro e Carrarese, lo stadio avrà certamente una capienza ridotta. L’ipotesi sulla quale si sta lavorando è quella di riproporre un’organizzazione simile a quella adottata in occasione della sfida contro il Südtirol.

La sistemazione definitiva dei sostenitori giallorossi e della tifoseria ospite dovrà però essere concordata con Questura, Prefettura e società. L’ufficialità potrà quindi arrivare soltanto nel corso della settimana.

Il nodo principale riguarda la necessità di garantire percorsi separati per l’ingresso e il deflusso delle due tifoserie. Dovrà inoltre essere assicurato il passaggio in sicurezza degli autobus delle squadre nella zona interessata dai lavori.

Fiorita ha spiegato che la soluzione ritenuta più funzionale prevederebbe l’utilizzo della Curva Est da parte dei tifosi del Catanzaro e la collocazione dei sostenitori ospiti in un’area a capienza ridotta. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi ancora sottoposta alle valutazioni delle autorità competenti.

Tempi stretti per accelerare la consegna dello stadio

Nel corso del collegamento, il sindaco ha difeso la scelta di fissare scadenze particolarmente ravvicinate. Secondo Fiorita, indicare termini più comodi avrebbe ridotto la pressione necessaria per portare avanti il cantiere con la massima rapidità.

Il primo cittadino ha ricordato che si tratta di lavori da diversi milioni di euro, riguardanti due settori dello stadio e programmati nell’arco di pochi mesi. Una tempistica ambiziosa, soprattutto considerando la complessità delle procedure amministrative e tecniche.

L’obiettivo dichiarato è riconsegnare il Ceravolo alla squadra e alla tifoseria nel minor tempo possibile, anche attraverso lavorazioni effettuate durante il fine settimana. Una volta conclusa la bonifica, le attività dovrebbero ripartire immediatamente, con l’intenzione di recuperare almeno una parte del ritardo accumulato.

Fiorita invita i tifosi a sostenere il Catanzaro

Prima di affrontare il tema dello stadio, il sindaco ha espresso anche una valutazione sull’avvio di stagione del Catanzaro. Fiorita ha ricordato quanto il campionato sia equilibrato e come pochi punti possano cambiare la prospettiva di un’intera annata, facendo la differenza tra la zona playoff e quella playout.

Le ultime due partite hanno lasciato amarezza e qualche perplessità, ma il primo cittadino ha invitato l’ambiente a mantenere la fiducia. La squadra, a suo giudizio, possiede qualità e merita il sostegno dei tifosi, soprattutto dopo le soddisfazioni vissute negli ultimi anni.

Per quanto riguarda il cantiere del Ceravolo, il prossimo aggiornamento è atteso dopo la conclusione della bonifica. Solo allora sarà possibile valutare con maggiore precisione la ripresa delle lavorazioni e confermare l’organizzazione dello stadio per Catanzaro Carrarese.

Fonte Clicca QUI per il video integrale su RTC Catanzaro Sport