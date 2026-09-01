Calciomercato Serie B. Federico Cassa al Catanzaro, nuovo talento per la trequarti giallorossa
Il trequartista classe 2006 arriva in prestito dal Bologna dopo il trasferimento a titolo definitivo dall’Atalanta
Il Catanzaro punta sul talento di Federico Cassa
Federico Cassa è un nuovo giocatore del Catanzaro. Il giovane centrocampista offensivo si trasferisce in giallorosso con la formula del prestito dal Bologna, società che lo ha contemporaneamente acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta.
L’operazione permette al club calabrese di aggiungere alla rosa un calciatore giovane, dinamico e dotato di interessanti qualità tecniche. Cassa può agire principalmente da trequartista, ma la sua duttilità gli consente di essere impiegato anche in altre posizioni del reparto offensivo.
La crescita nel settore giovanile dell’Atalanta
Nato il 1° febbraio 2006 a Casnate con Bernate, in provincia di Como, Federico Cassa ha completato il proprio percorso di formazione nel prestigioso settore giovanile dell’Atalanta.
Dopo essersi messo in evidenza nelle categorie giovanili, è stato inserito nel progetto dell’Atalanta Under 23, compiendo il passaggio verso il calcio professionistico. Un’esperienza importante per confrontarsi con avversari più esperti e acquisire maggiore continuità agonistica.
Il centrocampista ha inoltre avuto l’opportunità di esordire in Serie A con la prima squadra dell’Atalanta, un traguardo significativo per un calciatore della sua età. Nel suo percorso figurano anche due presenze nei playoff di UEFA Conference League, utili per maturare esperienza sul palcoscenico internazionale.
Qualità tecniche e caratteristiche del nuovo acquisto
Cassa è un giocatore di piede destro che predilige muoversi alle spalle degli attaccanti. Tra le sue caratteristiche principali emergono la capacità di giocare tra le linee, la rapidità nell’esecuzione e la predisposizione ad accompagnare la manovra offensiva.
Il suo arrivo offre al tecnico del Catanzaro una soluzione aggiuntiva per la trequarti. Il giovane calciatore dovrà ora inserirsi nei meccanismi della squadra e adattarsi alle richieste di un campionato competitivo come la Serie B.
Un investimento in prospettiva per il Catanzaro
L’ingaggio di Federico Cassa conferma la volontà del Catanzaro di affiancare ai giocatori più esperti alcuni giovani con margini di crescita. La formula del prestito può consentire al classe 2006 di trovare spazio, accumulare minuti e proseguire il proprio percorso di maturazione.
Per Cassa si apre quindi una nuova tappa professionale, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo nella formazione giallorossa e mettere le proprie qualità al servizio del Catanzaro Calcio.
Scheda di Federico Cassa
Nome completo: Federico Cassa
Data di nascita: 1° febbraio 2006
Età: 20 anni
Luogo di nascita: Casnate con Bernate
Nazionalità: italiana
Ruolo: centrocampista offensivo e trequartista
Piede preferito: destro
Società di provenienza: Bologna
Formula del trasferimento: prestito
Data dell’operazione: 1° settembre 2026
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