Calciomercato Catanzaro 2026-27, tutti gli acquisti e le cessioni con l’analisi della nuova rosa

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Calciomercato Catanzaro 2026 2027, il bilancio definitivo tra acquisti e cessioni

La società giallorossa ha profondamente rinnovato la rosa affidata a Giorgio Gorgone attraverso investimenti sui giovani, innesti già pronti per la Serie B e numerose operazioni in uscita

Il calciomercato del Catanzaro 2026 2027 si è concluso con una profonda trasformazione dell’organico. Il direttore sportivo Ciro Polito è intervenuto in ogni reparto, puntando su calciatori giovani, profili internazionali ed elementi che conoscono già le difficoltà della Serie B.

Gli ultimi arrivi di Federico Cassa, Solomon Loubao e Andrej Pogačar hanno completato una campagna acquisti particolarmente intensa. Parallelamente, il club ha definito numerose cessioni, alleggerendo la rosa e consentendo ai giovani meno utilizzati di proseguire altrove il proprio percorso di crescita.

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Il nuovo Catanzaro appare più giovane, dinamico e ricco di alternative. Il principale compito di Giorgio Gorgone sarà trasformare un gruppo profondamente rinnovato in una squadra equilibrata e riconoscibile.

La strategia del Catanzaro sul mercato

La società ha seguito una linea orientata sia al presente sia al futuro. Alcuni calciatori sono stati acquistati a titolo definitivo e legati al club con contratti pluriennali; altri sono arrivati in prestito, con formule che permetteranno di valutarne il rendimento durante la stagione.

Le partenze hanno interessato giocatori importanti, giovani del settore giovanile ed elementi rientrati da precedenti esperienze in prestito. Si tratta quindi di una vera riorganizzazione tecnica, non limitata alla prima squadra.

Tutti gli arrivi del Catanzaro

Niccolò Postiglione

Niccolò Postiglione è un difensore centrale classe 2005 acquistato a titolo definitivo dal Pineto. Cresciuto nel settore giovanile del Monza, si è messo in evidenza in Serie C mostrando personalità, forza fisica e capacità di partecipare alla costruzione dal basso.

Può giocare al centro oppure come braccetto nella difesa a tre. Il contratto fino al 2030 conferma la volontà del Catanzaro di considerarlo un investimento a lungo termine.

Francesco Reita

Francesco Reita, classe 2008, è arrivato a titolo definitivo dal Monza. È uno dei calciatori più giovani inseriti nel progetto giallorosso e può essere impiegato come ala, seconda punta o trequartista.

Rapidità, tecnica individuale e capacità di muoversi tra le linee sono le sue qualità principali. Avrà bisogno di tempo per adattarsi al calcio professionistico, ma rappresenta un investimento dalle interessanti prospettive.

Franck Tchaouna

Franck Tchaouna è arrivato dall’Enna insieme al fratello gemello Franky. È il più offensivo dei due e può agire come attaccante esterno oppure seconda punta.

Dispone di velocità, forza atletica e capacità di attaccare la profondità. Il passaggio dalla Serie D alla Serie B richiederà un inserimento graduale.

Franky Tchaouna

Franky Tchaouna possiede caratteristiche maggiormente adatte al centrocampo. Può contribuire alla costruzione della manovra e garantire fisicità nella zona centrale.

Come il fratello, si è legato al Catanzaro fino al 2029. La società potrà accompagnarne la crescita senza attribuirgli immediatamente responsabilità eccessive.

Alejo Garnica

Nato a Rosario nel 2004, Alejo Garnica è stato acquistato a titolo definitivo dal Nardò e ha firmato un contratto triennale.

È un esterno rapido e tecnico, capace di giocare come ala offensiva o in una posizione più arretrata sulla fascia. Dovrà confermare le qualità mostrate in Serie D anche in una categoria più competitiva.

Nicola Mosti

Nicola Mosti, classe 1998, è arrivato a titolo definitivo dalla Juve Stabia e ha sottoscritto un contratto triennale.

Cresciuto nell’Empoli, ha maturato esperienza anche con Monza, Ascoli e Modena. Può giocare da mezzala, trequartista o centrocampista offensivo. La sua capacità di inserirsi senza pallone può aumentare il contributo realizzativo della mediana.

Simone Pafundi

Simone Pafundi è uno degli innesti tecnicamente più prestigiosi. Il talento classe 2006 è arrivato in prestito dall’Udinese.

Può giocare dietro il centravanti, partire da una posizione laterale oppure abbassarsi per partecipare alla costruzione. Qualità nel controllo, visione di gioco e imprevedibilità possono renderlo un riferimento della manovra offensiva.

Samuel Giovane

Samuel Giovane è stato acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta e ha firmato un accordo triennale.

Nato nel 2003, è cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Atalanta e ha maturato esperienza con Ascoli, Carrarese e Palermo. Può essere utilizzato come mezzala o centrocampista centrale, garantendo corsa, intensità e capacità di accompagnare l’azione.

Marco Ruggero

Marco Ruggero è arrivato dallo Spezia in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi delle condizioni previste dall’accordo.

Il difensore classe 2000 conosce la Serie B e possiede caratteristiche adatte a una linea composta da tre centrali. Può giocare come braccetto e contribuire all’impostazione dal basso.

Antonio Candela

Antonio Candela è arrivato in prestito dallo Spezia, con una formula che prevede un’opzione di riscatto.

È un esterno destro capace di coprire l’intera corsia. Corsa, duttilità e partecipazione a entrambe le fasi lo rendono un elemento funzionale al 3-4-2-1 di Giorgio Gorgone.

Marco Imperiale

Marco Imperiale è stato acquistato a titolo definitivo dalla Carrarese e ha firmato un contratto triennale.

Per il difensore classe 1999 si tratta di un ritorno, essendo cresciuto nel vivaio del Catanzaro e avendo esordito tra i professionisti proprio in giallorosso. Mancino naturale, può essere utilizzato come centrale di sinistra o braccetto.

Mehdi Dorval

Mehdi Dorval è arrivato a titolo definitivo dal Bari, legandosi al Catanzaro con un contratto triennale.

L’esterno franco-algerino ha accumulato una buona esperienza nella categoria. Può giocare su entrambe le fasce e garantisce corsa, progressione e capacità di creare superiorità numerica.

Emanuele Pecorino

Emanuele Pecorino è stato acquistato a titolo definitivo dalla Juventus Next Gen e ha sottoscritto un contratto triennale con opzione.

È un centravanti fisico, efficace nel gioco aereo e capace di proteggere il pallone. Le sue caratteristiche possono offrire al Catanzaro una soluzione differente rispetto a Pietro Iemmello.

Solomon Loubao

Solomon Loubao, attaccante francese di origini ivoriane classe 2005, è arrivato in prestito secco dal Monza.

Cresciuto nel Sochaux, dispone di struttura fisica, potenza e interessanti margini tecnici. Rappresenta sia un’alternativa nel reparto avanzato sia un giovane da valorizzare nel corso della stagione.

Federico Cassa

Federico Cassa, trequartista classe 2006, è arrivato in prestito secco dal Bologna, che lo aveva precedentemente acquistato dall’Atalanta.

È un centrocampista offensivo moderno, abile nella conduzione e negli inserimenti. L’esperienza a Catanzaro dovrà consentirgli di trovare continuità e completare il passaggio dal calcio giovanile a quello professionistico.

Andrej Pogačar

Andrej Pogačar è un playmaker sloveno classe 2002 arrivato dal Radomlje in prestito con diritto di riscatto.

Nella massima serie slovena ha accumulato 130 presenze, realizzando 7 reti e fornendo 8 assist. Può dirigere la manovra davanti alla difesa e rappresentare un’alternativa a Jacopo Petriccione. In caso di riscatto, sarà legato al Catanzaro con un contratto fino al 2030.

Tutte le cessioni del Catanzaro

Giovanni Volpe all’Audace Cerignola

Giovanni Volpe è stato trasferito a titolo definitivo all’Audace Cerignola. L’attaccante potrà cercare maggiore continuità in Serie C e assumere un ruolo più rilevante nel nuovo reparto offensivo.

Ervin Bashi al Crotone

Ervin Bashi è passato al Crotone in prestito secco. L’operazione consentirà al giovane difensore di accumulare esperienza senza interrompere definitivamente il rapporto con il Catanzaro.

Filippo Pittarello al Pisa

Filippo Pittarello è stato ceduto a titolo definitivo al Pisa. L’attaccante lascia dopo avere garantito fisicità, pressione e grande disponibilità nel lavoro per la squadra.

Sayha Seha al Perugia

Sayha Seha è approdato al Perugia in prestito con diritto di riscatto. Dopo lo spazio limitato trovato in giallorosso, avrà l’opportunità di giocare con maggiore continuità.

Gonçalo Esteves alla Carrarese

Gonçalo Esteves si è trasferito alla Carrarese in prestito secco. La sua uscita rientra nel profondo rinnovamento delle corsie laterali operato durante l’estate.

Lorenzo Madia alla Reggina

Il giovane portiere Lorenzo Madia, classe 2007, è passato alla Reggina in prestito secco. L’esperienza in amaranto potrà consentirgli di trovare spazio e affrontare con maggiore regolarità il calcio dei grandi.

Costantino Favasuli al Napoli

Costantino Favasuli ha lasciato il Catanzaro per trasferirsi al Napoli. La sua partenza rappresenta una delle operazioni più importanti della sessione, dopo una stagione nella quale l’esterno si era distinto per corsa, duttilità e continuità.

Umberto Morleo al Saluzzo

Umberto Morleo è passato al Saluzzo. Il terzino sinistro classe 2005, cresciuto anche nel settore giovanile della Juventus, aveva già maturato esperienze con Trapani, Messina, Sorrento e Bra.

Il trasferimento gli permetterà di proseguire il proprio percorso con maggiori possibilità di impiego.

Marco Pompetti al Padova

Marco Pompetti è stato ceduto a titolo definitivo al Padova. Il Catanzaro perde un centrocampista dotato di un mancino preciso, efficace nelle verticalizzazioni e sui calci piazzati.

Andrea Oliviero al Picerno

Andrea Oliviero, attaccante esterno classe 2006, è passato al Picerno in prestito secco.

Dopo l’esperienza con il Messina, il giovane calciatore avrà la possibilità di misurarsi con la Serie C e proseguire il proprio processo di maturazione.

Simone Pontisso alla Cremonese

Simone Pontisso è stato trasferito a titolo definitivo alla Cremonese. La sua partenza chiude un ciclo importante, durante il quale il centrocampista è diventato uno dei protagonisti della crescita sportiva del Catanzaro.

Simone Ardizzone al Pineto

Simone Ardizzone, esterno offensivo classe 2007, è passato al Pineto in prestito secco.

Il giovane si era messo in evidenza con la Primavera giallorossa grazie a 7 reti in 16 presenze. L’esperienza tra i professionisti rappresenta una tappa importante per verificarne la crescita.

Nicolò Brighenti al Vicenza

Nicolò Brighenti è stato ceduto a titolo definitivo al Vicenza dopo quattro stagioni trascorse in giallorosso.

Il difensore lascia dopo essere diventato un punto di riferimento tecnico e umano, contribuendo alla promozione in Serie B e al successivo consolidamento del Catanzaro nella categoria.

Raul Tășoni e la risoluzione del contratto

Il rapporto tra il Catanzaro e Raul Tășoni si è concluso attraverso la risoluzione del contratto. Il calciatore è quindi libero di proseguire altrove la propria carriera.

Mattia Liberali al Como

Mattia Liberali è stato acquistato a titolo definitivo dal Como. La cessione del giovane trequartista costituisce una delle principali operazioni di valorizzazione realizzate dalla società.

Il Catanzaro perde un talento offensivo capace di produrre gol, assist e qualità tra le linee, ma raccoglie i risultati del lavoro svolto sulla sua crescita.

Le altre uscite dalla rosa giallorossa

Nel riepilogo complessivo devono essere considerate anche le conclusioni dei prestiti di Alphadjo Cissé, Fellipe Jack, Andrea Rispoli, Nuamah, Tommaso Cassandro e Davide Buglio, rientrati nei rispettivi club di appartenenza.

Hanno inoltre lasciato il Catanzaro Rémi Oudin, dopo la conclusione del rapporto contrattuale, e Francesco Maiolo, trasferitosi alla Cavese.

Questi movimenti, pur non tutti indicati nella grafica principale, sono necessari per ricostruire in maniera completa il cambiamento della rosa rispetto alla stagione precedente.

Come cambia il Catanzaro di Giorgio Gorgone

Il nuovo Catanzaro di Giorgio Gorgone appare costruito principalmente per il 3-4-2-1, ma dispone di calciatori sufficientemente duttili per adottare sistemi differenti.

Postiglione, Ruggero e Imperiale aumentano le possibilità nella difesa a tre. Candela e Dorval assicurano corsa sulle fasce, mentre Mosti, Giovane e Pogačar ricostruiscono il centrocampo dopo le partenze di Pontisso e Pompetti.

Sulla trequarti, Pafundi, Cassa e Di Francesco possono offrire qualità tra le linee. Garnica aggiunge velocità e ampiezza, mentre Pecorino e Loubao garantiscono maggiore struttura fisica nel reparto avanzato.

Pietro Iemmello rimane il principale riferimento tecnico e realizzativo, ma potrà essere affiancato da giocatori con caratteristiche differenti.

I punti di forza della nuova rosa

Il Catanzaro dispone adesso di un numero maggiore di alternative e di diversi calciatori utilizzabili in più ruoli.

La squadra ha inoltre abbassato l’età media, inserendo profili come Pafundi, Cassa, Postiglione, Reita, Loubao, Giovane e Pogačar, tutti potenzialmente in grado di aumentare il proprio valore.

Mosti può portare gol dal centrocampo, Dorval aggiunge esperienza sulle fasce e Pecorino offre presenza nell’area avversaria. La varietà delle caratteristiche consentirà a Gorgone di modificare l’assetto anche durante le partite.

Le incognite del nuovo progetto

Il numero elevato di cambiamenti rappresenta anche la principale difficoltà. Il Catanzaro dovrà ricostruire automatismi e gerarchie dopo aver salutato calciatori che conoscevano profondamente l’ambiente.

Le partenze di Brighenti, Pontisso, Pompetti, Favasuli e Pittarello hanno sottratto esperienza e continuità. Alcuni nuovi acquisti, inoltre, devono ancora misurarsi stabilmente con il livello della Serie B.

Sarà quindi fondamentale concedere tempo ai giovani e trovare rapidamente un equilibrio tra talento, intensità ed esperienza.

Il giudizio finale sul mercato giallorosso

Il Catanzaro ha realizzato un mercato ambizioso e orientato al futuro, intervenendo in maniera decisa su tutti i reparti.

La società ha investito su contratti pluriennali, valorizzato alcune importanti cessioni e costruito una squadra con maggiori alternative. Pafundi rappresenta l’innesto di maggiore qualità tecnica, mentre Mosti, Dorval, Giovane, Pecorino e Imperiale possono offrire un contributo immediato.

Cassa, Loubao, Postiglione, Reita, Garnica e Pogačar sono invece profili sui quali lavorare nel medio periodo.

Il potenziale della nuova rosa è evidente. Il verdetto definitivo dipenderà però dalla capacità di Giorgio Gorgone di trasformare tanti nuovi calciatori in un gruppo solido, equilibrato e competitivo nel difficile campionato di Serie B 2026 2027.