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Ho eliminato Ervin Bashi dall’articolo e aggiornato le alternative difensive.

Catanzaro senza tre uomini chiave a Bolzano Gorgone ridisegna la squadra

Pafundi D’Alessandro e Antonini non saranno disponibili per la sfida di Serie B contro il Südtirol

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Il Catanzaro deve fare i conti con una vera e propria emergenza alla vigilia della trasferta di Bolzano. Giorgio Gorgone non potrà infatti schierare Simone Pafundi, Marco D’Alessandro e Matias Antonini nella partita contro il Südtirol, in programma sabato 5 settembre alle ore 15 allo stadio Druso.

Tre assenze importanti che coinvolgono reparti differenti e obbligano l’allenatore giallorosso a modificare gli equilibri della squadra. Il Catanzaro perderà contemporaneamente qualità sulla trequarti, spinta sulla fascia sinistra e solidità al centro della difesa.

Pafundi salta anche la trasferta di Bolzano

Il recupero di Simone Pafundi richiede più tempo del previsto. Il giovane trequartista è ancora alle prese con il problema al polpaccio accusato dopo la gara di Coppa Italia disputata proprio contro il Südtirol.

Gli accertamenti avevano evidenziato un piccolo versamento a livello del gemello del polpaccio sinistro. Dopo avere saltato le trasferte di Vicenza e Pisa, Pafundi non sarà disponibile neppure a Bolzano. Il calciatore sta proseguendo il proprio percorso riabilitativo e, se il recupero procederà regolarmente, potrebbe tornare tra i convocabili per la successiva partita casalinga contro la Carrarese.

La sua assenza priva Gorgone di un elemento capace di ricevere tra le linee, creare superiorità numerica e servire gli attaccanti negli ultimi metri. Pafundi era stato uno dei protagonisti della sfida di Coppa Italia del 15 agosto, quando aveva realizzato il momentaneo pareggio nel 2-2 maturato nei tempi regolamentari.

D’Alessandro fermato da una lesione muscolare

Più definita la situazione di Marco D’Alessandro, costretto ad abbandonare il campo dopo appena nove minuti nella partita persa 2-1 contro il Pisa.

Gli esami strumentali hanno riscontrato una lesione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra. L’esterno dovrebbe rimanere indisponibile per circa due settimane, anche se i tempi effettivi dipenderanno dall’evoluzione del recupero.

Si tratta di una perdita significativa per il Catanzaro di Giorgio Gorgone. D’Alessandro garantisce esperienza, corsa e capacità di accompagnare l’azione sulla corsia mancina. Contro il Südtirol il principale candidato a sostituirlo è Mehdi Dorval, già subentrato al suo posto durante la gara di Pisa. Anche Alesi potrebbe essere utilizzato in una posizione più larga, soprattutto se il tecnico decidesse di cambiare disposizione tattica.

Antonini assente al centro della difesa

Alla lista degli indisponibili si aggiunge Matias Antonini, fermato da un versamento al polpaccio. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni e, al momento, appare prudente non indicare una data precisa per il rientro.

L’assenza del difensore brasiliano pesa soprattutto dal punto di vista tattico. Antonini rappresenta un riferimento nella linea a tre per capacità di marcatura, gioco aereo e gestione della fase di impostazione.

Gorgone dovrà scegliere se inserire un difensore di ruolo oppure arretrare Antonio Candela nel terzetto davanti a Pigliacelli. Restano valutabili le candidature di Ruggero, Verrengia, Postiglione e del nuovo arrivato Imperiale, in base alle condizioni fisiche e al lavoro svolto durante la settimana.

Le possibili soluzioni di Gorgone

La contemporanea indisponibilità di Pafundi, D’Alessandro e Antonini potrebbe convincere il tecnico a rivedere alcune scelte.

In difesa, Candela può essere utilizzato in posizione più arretrata. Sulla fascia sinistra Dorval parte con buone possibilità di impiego, mentre a centrocampo l’inserimento di Giovane o Tchaouna permetterebbe di aumentare la copertura e liberare Mosti per compiti maggiormente offensivi.

Sulla trequarti, l’assenza di Pafundi apre spazio ad Alesi, Di Francesco o Mosti. In attacco rimane centrale la presenza di Pietro Iemmello, già autore di due reti nelle prime due giornate di campionato. Il capitano sarà chiamato ancora una volta a guidare la fase offensiva e a trasformare in occasioni il lavoro dei compagni.

Una trasferta delicata dopo due sconfitte

La partita Südtirol Catanzaro arriva in un momento importante dell’avvio di stagione. I giallorossi sono ancora fermi a zero punti dopo le sconfitte esterne contro il Vicenza per 3-2 e contro il Pisa per 2-1. In entrambe le occasioni la squadra era riuscita a passare in vantaggio, senza però difendere il risultato.

Il Südtirol ha invece raccolto quattro punti nelle prime due giornate e rappresenta un avversario già conosciuto. Le due formazioni si sono affrontate il 15 agosto al Ceravolo in Coppa Italia: dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, gli altoatesini hanno ottenuto la qualificazione ai calci di rigore.

A distanza di poche settimane, il Catanzaro ritroverà dunque la squadra di Davide Possanzini, ma dovrà affrontarla senza tre calciatori che erano partiti titolari nella precedente sfida.

Il Catanzaro cerca compattezza e carattere

Le assenze riducono le possibilità di scelta, ma consegnano anche un’occasione importante ai nuovi arrivati e a chi ha trovato meno spazio nelle prime gare. A Bolzano serviranno soprattutto attenzione difensiva, equilibrio tra i reparti e maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti.

Dopo due sconfitte consecutive, il Catanzaro in Serie B ha bisogno di un risultato positivo per muovere la classifica e ritrovare fiducia. Il compito di Gorgone sarà costruire una formazione competitiva nonostante l’emergenza, evitando che la triplice assenza condizioni l’atteggiamento della squadra in una trasferta già impegnativa. ( Immagine di copertina solo descrittiva)