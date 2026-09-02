Settore giovanile del Catanzaro nuovo autobus AMC per le squadre giallorosse

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro investe sui giovani nuova partnership tra AMC e società giallorossa

Un autobus personalizzato accompagnerà Primavera Under 17 Under 16 e Under 15 nei rispettivi impegni sportivi

Un nuovo servizio per il settore giovanile del Catanzaro

AMC S.p.A. e US Catanzaro 1929 hanno siglato un accordo di collaborazione destinato a migliorare l’organizzazione degli spostamenti delle principali squadre del vivaio giallorosso.

La partnership prevede infatti l’attivazione di un servizio di trasporto dedicato alle formazioni giovanili del Catanzaro. A beneficiarne saranno la Primavera, l’Under 17, l’Under 16 e l’Under 15, impegnate durante la stagione tra allenamenti, partite ufficiali e trasferte.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

L’iniziativa rappresenta un sostegno concreto per un settore strategico, nel quale vengono accompagnati nella crescita sportiva e personale i giovani calciatori chiamati a costituire il futuro della società.

Un autobus AMC con i colori giallorossi

Uno degli elementi più riconoscibili dell’accordo sarà il bus AMC personalizzato, realizzato appositamente per il servizio e caratterizzato da una veste grafica legata all’identità dell’US Catanzaro 1929.

Il mezzo non avrà soltanto una funzione pratica. La presenza dei colori e dei riferimenti alla società contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza dei ragazzi e la visibilità del progetto sul territorio.

La collaborazione permetterà inoltre di programmare gli spostamenti delle squadre giovanili in maniera più ordinata, assicurando un supporto logistico adeguato alle esigenze di un vivaio impegnato in diversi campionati nazionali.

La presentazione a Palazzo De Nobili

I contenuti dell’accordo vengono illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 11.30 a Palazzo De Nobili, sede del Comune di Catanzaro.

All’incontro partecipano il sindaco Nicola Fiorita, il presidente dell’US Catanzaro Floriano Noto, il direttore generale di AMC Luca Brancaccio e il direttore generale della società giallorossa Nicola Bignotti. Durante la presentazione viene mostrato anche il nuovo autobus brandizzato destinato alle squadre del vivaio. (Mondo / Trentino Alto Adige)

Mobilità e sport al servizio della città

La partnership tra AMC e Catanzaro Calcio mette in relazione il servizio pubblico cittadino con una delle realtà sportive maggiormente rappresentative del territorio. Il progetto va oltre la semplice fornitura di un mezzo, perché interviene su un aspetto essenziale dell’attività giovanile come la sicurezza e la continuità degli spostamenti.

Per le famiglie e per lo staff tecnico, poter contare su un’organizzazione strutturata può contribuire a rendere più semplice la gestione delle numerose attività previste durante la stagione.

Un investimento sulla crescita dei giovani calciatori

Il settore giovanile svolge un ruolo fondamentale nella programmazione di una società professionistica. Accanto alla preparazione tecnica, sono necessari strutture, personale qualificato e servizi capaci di accompagnare quotidianamente gli atleti.

Il nuovo accordo offre quindi un supporto operativo alla Primavera del Catanzaro e alle altre rappresentative nazionali, rafforzando il legame tra il club, l’amministrazione comunale e l’azienda responsabile della mobilità cittadina.

La collaborazione conferma l’attenzione verso i giovani giallorossi e valorizza un modello nel quale sport, territorio e servizi pubblici possono lavorare insieme per creare condizioni migliori di crescita e partecipazione.