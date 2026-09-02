Serie B designazioni arbitrali della terza giornata e numeri da record

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La sfida Südtirol Catanzaro sarà diretta da Mazzoni mentre Marchetti arbitrerà il posticipo Palermo Sampdoria. Il campionato riparte dopo due giornate caratterizzate da 53 reti e nessuno zero a zero

Gli arbitri della terza giornata di Serie B

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali della terza giornata di Serie BKT 2026 2027, in programma tra sabato 5 e lunedì 7 settembre. Il turno si aprirà con Südtirol Catanzaro e si concluderà con l’atteso posticipo Palermo Sampdoria.

Particolare attenzione sarà rivolta agli incontri delle squadre che guidano la classifica a punteggio pieno. Il Modena riceverà l’Avellino, il Mantova sarà impegnato a Cesena e il Palermo affronterà la Sampdoria davanti al proprio pubblico.

Südtirol Catanzaro affidata a Mazzoni

La partita Südtirol Catanzaro, in programma sabato 5 settembre alle ore 15, sarà diretta da Mazzoni. Gli assistenti saranno Ricci e Scarpa, mentre Zanotti ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala video opereranno Gariglio al VAR e Pezzuto come AVAR.

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La gara rappresenta un appuntamento importante soprattutto per il Catanzaro, ancora fermo a zero punti dopo le prime due giornate. I giallorossi dovranno cercare una reazione sul campo di un Südtirol partito positivamente e già arrivato a quota quattro.

Südtirol Catanzaro

Sabato 5 settembre ore 15.00

Arbitro Mazzoni

Assistenti Ricci e Scarpa

Quarto ufficiale Zanotti

VAR Gariglio

AVAR Pezzuto

Ascoli Benevento diretta da Ayroldi

Il secondo incontro del sabato vedrà di fronte Ascoli e Benevento. La direzione sarà affidata ad Ayroldi, coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Boato. Guitaldi sarà il quarto ufficiale.

VAR e AVAR lavoreranno direttamente dallo Stadio Del Duca di Ascoli Piceno: Prontèra sarà il responsabile VAR, mentre Massimi ricoprirà il ruolo di AVAR.

Ascoli Benevento

Sabato 5 settembre ore 17.15

Arbitro Ayroldi

Assistenti Yoshikawa e Boato

Quarto ufficiale Guitaldi

VAR Prontèra con postazione allo Stadio Del Duca

AVAR Massimi con postazione allo Stadio Del Duca

Mucera per Carrarese Empoli

A chiudere il programma del sabato sarà Carrarese Empoli, con calcio d’inizio alle ore 19.30. La gara sarà arbitrata da Mucera. Mokhtar e Pistarelli saranno gli assistenti, Marinelli il quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Baroni, affiancato da Ghersini.

Carrarese Empoli

Sabato 5 settembre ore 19.30

Arbitro Mucera

Assistenti Mokhtar e Pistarelli

Quarto ufficiale Marinelli

VAR Baroni

AVAR Ghersini

Le designazioni delle partite di domenica

La giornata di domenica 6 settembre inizierà con quattro incontri programmati alle ore 15. Cesena Mantova sarà diretta da Drigo, mentre Calzavara arbitrerà Juve Stabia Pisa. Di Loreto è stato scelto per Modena Avellino e Bonacina per Virtus Entella Vicenza.

Cesena Mantova

Domenica 6 settembre ore 15.00

Arbitro Drigo

Assistenti Zezza e Grasso

Quarto ufficiale Di Marco

VAR Ghersini

AVAR Di Vuolo

Juve Stabia Pisa

Domenica 6 settembre ore 15.00

Arbitro Calzavara

Assistenti Laudato e Rinaldi

Quarto ufficiale Mirabella

VAR Marini

AVAR Baroni

Modena Avellino

Domenica 6 settembre ore 15.00

Arbitro Di Loreto

Assistenti Moro e Di Giacinto

Quarto ufficiale Perenzoni

VAR Dionisi

AVAR Giua

Virtus Entella Vicenza

Domenica 6 settembre ore 15.00

Arbitro Bonacina

Assistenti Barone e Colaianni

Quarto ufficiale Dasso

VAR Rutella

AVAR Di Paolo

Zufferli per Hellas Verona Arezzo

La partita Hellas Verona Arezzo, fissata alle ore 17.15, sarà arbitrata da Zufferli. Cavallina ed El Filali saranno gli assistenti, mentre Kovacevic svolgerà le funzioni di quarto ufficiale. La squadra VAR sarà composta da Santoro e Maggioni.

Hellas Verona Arezzo

Domenica 6 settembre ore 17.15

Arbitro Zufferli

Assistenti Cavallina ed El Filali

Quarto ufficiale Kovacevic

VAR Santoro

AVAR Maggioni

Manganiello dirige Cremonese Padova

Il programma domenicale terminerà alle ore 19.30 con Cremonese Padova. La direzione dell’incontro è stata affidata a Manganiello, assistito da Miniutti e Della Mea. Bozzetto sarà il quarto ufficiale, con Cosso al VAR e Paganessi all’AVAR.

Cremonese Padova

Domenica 6 settembre ore 19.30

Arbitro Manganiello

Assistenti Miniutti e Della Mea

Quarto ufficiale Bozzetto

VAR Cosso

AVAR Paganessi

Marchetti per il posticipo Palermo Sampdoria

La terza giornata di Serie B si concluderà lunedì 7 settembre alle ore 20.30 con Palermo Sampdoria. La gara sarà diretta da Marchetti, con Mondin e Fontani nel ruolo di assistenti.

Feliciana sarà il quarto ufficiale, mentre Volpi e Paterna completeranno la squadra arbitrale rispettivamente come VAR e AVAR.

Palermo Sampdoria

Lunedì 7 settembre ore 20.30

Arbitro Marchetti

Assistenti Mondin e Fontani

Quarto ufficiale Feliciani

VAR Volpi

AVAR Paterna

Serie B all’attacco con 53 gol in venti partite

La terza giornata arriva dopo un avvio particolarmente spettacolare. Nelle prime venti partite della Serie BKT 2026 2027 sono stati realizzati 53 gol, con una media di 2,65 reti per incontro.

Il dato più significativo riguarda l’assenza di partite terminate zero a zero. Tutti gli incontri delle prime due giornate hanno prodotto almeno una rete, una situazione che non si verificava dalla stagione 2012 2013.

Il confronto con il torneo precedente è netto: dopo due turni, la Serie B 2025 2026 aveva già registrato quattro pareggi senza gol.

Gli zero a zero dopo le prime due giornate

2012 2013: 0

2013 2014: 3

2014 2015: 2

2015 2016: 1

2016 2017: 2

2017 2018: 3

2018 2019: 1

2019 2020: 2

2020 2021: 5

2021 2022: 1

2022 2023: 2

2023 2024: 3

2024 2025: 1

2025 2026: 4

2026 2027: 0

Una Serie B offensiva ma ancora in fase di assestamento

I 53 gol nelle prime due giornate indicano una marcata propensione offensiva, ma il campione statistico resta ancora ridotto. La fase iniziale della stagione è spesso condizionata da difese non completamente rodate, nuovi giocatori da inserire e condizione atletica ancora da perfezionare.

L’assenza di zero a zero non significa che sia venuto meno l’equilibrio. Diverse partite sono rimaste combattute e sono state decise da episodi, palle inattive o giocate individuali. Il dato conferma soprattutto la capacità delle squadre di trovare almeno una soluzione offensiva anche nelle gare tatticamente più bloccate.

La terza giornata fornirà quindi una prima indicazione sulla continuità di questa tendenza. Con il progressivo miglioramento dei meccanismi difensivi, sarà interessante capire se la media realizzativa resterà così elevata oppure inizierà a diminuire.

Classifica Serie B dopo due giornate

Modena 6 punti Mantova 6 punti Palermo 6 punti Ascoli 4 punti Cesena 4 punti Südtirol 4 punti Padova 4 punti Avellino 3 punti Arezzo 3 punti Pisa 3 punti Empoli 3 punti LR Vicenza 3 punti Juve Stabia 1 punto Benevento 1 punto Carrarese 1 punto Hellas Verona 1 punto Sampdoria 1 punto Catanzaro 0 punti Virtus Entella 0 punti Cremonese 0 punti