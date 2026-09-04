Catanzaro calcio, presentazione ufficiale al Parco della Biodiversità

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US Catanzaro 1929, festa al Parco della Biodiversità con squadra e settore giovanile

Lunedì 7 settembre una grande serata giallorossa tra presentazioni ufficiali musica iniziative per bambini e specialità gastronomiche

Il Catanzaro incontra la sua tifoseria

Il Parco della Biodiversità Mediterranea Michele Traversa ospiterà, lunedì 7 settembre, la presentazione ufficiale dell’US Catanzaro 1929.

L’evento celebrerà l’inizio della nuova stagione e permetterà ai sostenitori di conoscere più da vicino i calciatori, lo staff, il settore giovanile e le diverse componenti societarie che lavorano quotidianamente per la crescita del club.

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Il programma completo della presentazione

La manifestazione inizierà alle ore 19 e proseguirà fino alle 23.30, alternando calcio, musica e intrattenimento.

Ore 19 Apertura dell’evento e dj set

Apertura dell’evento e dj set Ore 20 Presentazione del settore giovanile

Presentazione del settore giovanile Ore 21 Presentazione ufficiale della prima squadra

Presentazione ufficiale della prima squadra Dalle ore 22 alle 23.30 Chiusura della serata e dj set

Il momento più atteso sarà quello delle ore 21, quando i calciatori della prima squadra saliranno sul palco per ricevere l’abbraccio e l’entusiasmo della tifoseria giallorossa.

Simona Palaia conduce la serata

A condurre l’appuntamento sarà Simona Palaia, nota conduttrice televisiva dell’emittente LaC.

La parte musicale e l’intrattenimento saranno affidati al dj Mr Kan, che accompagnerà i diversi momenti della manifestazione e contribuirà a trasformare il Parco in una grande discoteca a cielo aperto.

Spazio al settore giovanile e alle componenti del club

La serata non sarà dedicata soltanto alla prima squadra. Alle ore 20 i riflettori si accenderanno sul settore giovanile dell’US Catanzaro, elemento centrale nel progetto sportivo e nella formazione dei calciatori del futuro.

L’evento consentirà inoltre di valorizzare le professionalità che operano dietro le quinte: dirigenti, tecnici, collaboratori e componenti organizzative impegnati ogni giorno nel funzionamento della società.

Trenino Giallorosso per i piccoli tifosi

Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie. I bambini potranno vivere l’esperienza del Trenino Giallorosso, un’iniziativa pensata per esplorare il Parco in maniera divertente e coinvolgente.

La presenza di attività rivolte ai più piccoli renderà la presentazione una festa adatta a tutte le generazioni della tifoseria.

Cinque menù tradizionali al ristorante Papilla al Parco

Nel corso della serata sarà possibile scoprire anche il Menù Giallorosso proposto dal ristorante Papilla al Parco.

La proposta gastronomica comprenderà cinque differenti menù tradizionali, pensati per completare l’esperienza con sapori legati al territorio e ai colori della squadra.

Una festa giallorossa aperta alla città

La scelta del Parco della Biodiversità Michele Traversa conferisce all’iniziativa un forte carattere cittadino. Uno dei luoghi più conosciuti e frequentati di Catanzaro diventerà il punto d’incontro tra il club e la sua gente.

L’appuntamento è fissato per lunedì 7 settembre, dalle ore 19 alle 23.30. Una serata da condividere tra calcio, musica, gastronomia e divertimento, nel segno della passione per l’US Catanzaro 1929.