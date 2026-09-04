Südtirol Catanzaro i convocati e la squadra arbitrale della sfida al Druso

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Possanzini sceglie 24 calciatori mentre Gorgone parte per Bolzano con 27 elementi. La direzione della gara è stata affidata a Mazzoni

È tutto pronto per Südtirol Catanzaro, incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie B. La partita si disputerà sabato 5 settembre alle ore 15.00 allo Stadio Druso di Bolzano, dove entrambe le squadre cercheranno punti importanti per dare slancio al proprio percorso.

Alla vigilia della sfida, Davide Possanzini e Giorgio Gorgone hanno ufficializzato le rispettive liste dei convocati. Il tecnico altoatesino potrà contare su 24 giocatori, mentre l’allenatore giallorosso ha selezionato 27 elementi.

I convocati del Südtirol

Sono 24 i calciatori convocati da Davide Possanzini per la partita casalinga contro il Catanzaro. L’elenco comprende tre portieri, sette difensori, nove centrocampisti e cinque attaccanti.

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Portieri: Plizzari, Vadjunec, Laureti.

Difensori: F. Davi, S. Davi, Giorgini, Pellini, Stivanello, Veroli, Iuliano.

Centrocampisti: Bjarkason, Brik, Molina, Rispoli, Tait, Tronchin, Vasic, Schrott, Zeroli.

Attaccanti: Anghelè, Burnete, Lopes, Mixtur, Okoro.

Possanzini dispone di numerose alternative soprattutto in mezzo al campo, reparto nel quale spiccano l’esperienza di Tait e Molina e le qualità dei giovani presenti nella rosa biancorossa. In attacco, Okoro rappresenta una soluzione utile per aggiungere fisicità e profondità alla manovra.

I convocati del Catanzaro

Sono 27 i calciatori scelti da Giorgio Gorgone per la trasferta di Bolzano. La lista comprende anche diversi innesti arrivati nella fase conclusiva del calciomercato, offrendo al tecnico nuove possibilità nelle rotazioni.

Portieri: Pigliacelli 22, Borrelli 99, Marietta 1.

Difensori: Antonini 4, Candela 27, Dorval 93, Imperiale 3, Postiglione 6, Ruggero 24, Verrengia 26.

Centrocampisti e trequartisti: Cassa 21, Di Francesco 29, Garnica 18, Giovane 14, Mosti 98, Petriccione 10, Pogačar 8, Tchaouna 28, Alesi 30, Arditi 91.

Attaccanti: Buso 7, Iemmello 9, Koffi N’Dri 19, Loubao 44, Pecorino 31, Reita 80.

Tra i nomi più attesi figurano Federico Cassa, Andrej Pogačar, Solomon Loubao ed Emanuele Pecorino, giocatori che ampliano le soluzioni offensive a disposizione di Gorgone. Regolarmente presente anche il capitano Pietro Iemmello, principale punto di riferimento del reparto avanzato giallorosso.

Mazzoni arbitra Südtirol Catanzaro

La direzione di Südtirol Catanzaro è stata affidata all’arbitro Mazzoni, che sarà coadiuvato dagli assistenti Ricci e Scarpa.

Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Zanotti. In sala video opererà Gariglio come VAR, mentre Pezzuto svolgerà le funzioni di AVAR.

La squadra arbitrale completa:

Arbitro: Mazzoni

Assistenti: Ricci e Scarpa

Quarto ufficiale: Zanotti

VAR: Gariglio

AVAR: Pezzuto

Le possibili scelte dei due allenatori

Le convocazioni mostrano due gruppi con caratteristiche differenti. Il Südtirol presenta una rosa equilibrata, con diverse opzioni nella zona centrale del campo e profili in grado di garantire corsa e intensità.

Il Catanzaro arriva invece al Druso con un elenco particolarmente ampio. Gorgone dovrà valutare le condizioni dei nuovi acquisti e stabilire chi impiegare dal primo minuto. La presenza di attaccanti con caratteristiche differenti consentirà ai giallorossi di modificare il proprio assetto durante la gara.

Una sfida importante per la classifica

Südtirol Catanzaro rappresenta un passaggio significativo per entrambe le formazioni. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo, mentre i giallorossi cercheranno una prestazione concreta per conquistare un risultato positivo lontano dal Ceravolo.

La gestione dei ritmi, il confronto a centrocampo e la capacità di sfruttare le occasioni potrebbero rivelarsi determinanti in una partita che si preannuncia equilibrata e combattuta.