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Calcio Serie B 2026-27 ufficiali date e orari dalla sesta all’undicesima giornata

Nicola Cundò
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Calcio Serie B 2026-27 ufficiali date e orari dalla sesta all’undicesima giornata
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Serie B 2026 2027 ufficiali date e orari dalla sesta all’undicesima giornata

Definito il programma completo del campionato tra ottobre e novembre con anticipi serali turno infrasettimanale e sei nuovi impegni per il Catanzaro

È stato ufficializzato il programma della Serie B 2026 2027 dalla sesta all’undicesima giornata. Il calendario comprende le partite previste dal 9 ottobre all’8 novembre, con anticipi del venerdì, incontri distribuiti nel fine settimana e un turno infrasettimanale fissato tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre.

Il Catanzaro affronterà Mantova, Hellas Verona, Ascoli, Benevento, Padova e Cesena. I giallorossi giocheranno tre partite al Nicola Ceravolo e altrettante in trasferta.

Sesta giornata Serie B 2026 2027

La sesta giornata si aprirà venerdì 9 ottobre con Avellino Sampdoria. Il Catanzaro scenderà in campo domenica 11 ottobre alle 15.00 contro il Mantova.

Venerdì 9 ottobre 2026

  • Ore 20.30 Avellino Sampdoria

Sabato 10 ottobre 2026

  • Ore 15.00 Benevento Cesena
  • Ore 15.00 Empoli Palermo
  • Ore 15.00 Südtirol Ascoli
  • Ore 15.00 Virtus Entella Juve Stabia
  • Ore 17.15 LR Vicenza Pisa
  • Ore 19.30 Arezzo Cremonese

Domenica 11 ottobre 2026

  • Ore 15.00 Catanzaro Mantova
  • Ore 17.15 Padova Carrarese
  • Ore 19.30 Modena Hellas Verona

Settima giornata Serie B 2026 2027

La settima giornata partirà con l’anticipo Hellas Verona Catanzaro, previsto venerdì 16 ottobre alle 20.30. Il turno si concluderà domenica sera con Sampdoria Arezzo.

Venerdì 16 ottobre 2026

  • Ore 20.30 Hellas Verona Catanzaro

Sabato 17 ottobre 2026

  • Ore 15.00 Ascoli Empoli
  • Ore 15.00 Benevento LR Vicenza
  • Ore 15.00 Carrarese Modena
  • Ore 15.00 Padova Virtus Entella
  • Ore 17.15 Mantova Palermo
  • Ore 19.30 Pisa Cremonese

Domenica 18 ottobre 2026

  • Ore 15.00 Juve Stabia Südtirol
  • Ore 17.15 Cesena Avellino
  • Ore 19.30 Sampdoria Arezzo

Ottava giornata Serie B 2026 2027

Nell’ottavo turno il Catanzaro tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare l’Ascoli. La partita del Nicola Ceravolo è stata fissata per sabato 24 ottobre alle 17.15.

Venerdì 23 ottobre 2026

  • Ore 20.30 Empoli LR Vicenza

Sabato 24 ottobre 2026

  • Ore 15.00 Avellino Padova
  • Ore 15.00 Cremonese Juve Stabia
  • Ore 15.00 Modena Cesena
  • Ore 15.00 Südtirol Sampdoria
  • Ore 15.00 Virtus Entella Mantova
  • Ore 17.15 Catanzaro Ascoli
  • Ore 19.30 Arezzo Benevento

Domenica 25 ottobre 2026

  • Ore 15.00 Palermo Carrarese
  • Ore 17.15 Hellas Verona Pisa

Nona giornata Serie B 2026 2027

La nona giornata sarà disputata interamente tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. Il Catanzaro giocherà a Benevento nell’anticipo delle 19.00, mentre le altre sei partite del martedì inizieranno alle 20.00.

Martedì 27 ottobre 2026

  • Ore 19.00 Benevento Catanzaro
  • Ore 20.00 Ascoli Sampdoria
  • Ore 20.00 Cesena Empoli
  • Ore 20.00 LR Vicenza Modena
  • Ore 20.00 Mantova Cremonese
  • Ore 20.00 Padova Südtirol
  • Ore 20.00 Virtus Entella Avellino

Mercoledì 28 ottobre 2026

  • Ore 19.00 Pisa Palermo
  • Ore 20.00 Carrarese Arezzo
  • Ore 20.00 Juve Stabia Hellas Verona

Decima giornata Serie B 2026 2027

La decima giornata si svilupperà tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Il Catanzaro riceverà il Padova alle 17.15, appena quattro giorni dopo la trasferta infrasettimanale di Benevento.

Sabato 31 ottobre 2026

  • Ore 15.00 Cremonese Benevento
  • Ore 15.00 Modena Mantova
  • Ore 15.00 Südtirol Cesena
  • Ore 17.15 Catanzaro Padova
  • Ore 19.30 Sampdoria Virtus Entella

Domenica 1 novembre 2026

  • Ore 15.00 Arezzo Ascoli
  • Ore 15.00 Avellino Pisa
  • Ore 15.00 Empoli Juve Stabia
  • Ore 17.15 Hellas Verona Carrarese
  • Ore 19.30 Palermo LR Vicenza

Undicesima giornata Serie B 2026 2027

L’undicesimo turno inizierà venerdì 6 novembre con Ascoli Palermo. La giornata del Catanzaro prevede la trasferta sul campo del Cesena, programmata sabato 7 novembre alle 15.00.

Venerdì 6 novembre 2026

  • Ore 20.30 Ascoli Palermo

Sabato 7 novembre 2026

  • Ore 15.00 Cesena Catanzaro
  • Ore 15.00 Juve Stabia Arezzo
  • Ore 15.00 Padova Empoli
  • Ore 15.00 Pisa Südtirol
  • Ore 17.15 Mantova Hellas Verona
  • Ore 19.30 Benevento Avellino

Domenica 8 novembre 2026

  • Ore 15.00 Virtus Entella Modena
  • Ore 17.15 Carrarese Sampdoria
  • Ore 19.30 LR Vicenza Cremonese

Il calendario del Catanzaro tra ottobre e novembre

Nel periodo compreso tra l’11 ottobre e il 7 novembre, il calendario del Catanzaro proporrà sei incontri:

  • Catanzaro Mantova
  • Hellas Verona Catanzaro
  • Catanzaro Ascoli
  • Benevento Catanzaro
  • Catanzaro Padova
  • Cesena Catanzaro

La fase più intensa arriverà nella seconda metà di ottobre. Dal 16 al 31 ottobre i giallorossi disputeranno quattro partite, comprese la trasferta di Benevento e la successiva gara casalinga contro il Padova separate da soli quattro giorni.

L’alternanza tra incontri al Ceravolo e trasferte permetterà al Catanzaro di distribuire in modo equilibrato gli impegni, ma il turno infrasettimanale di Serie B renderà fondamentali la gestione delle energie e l’utilizzo dell’intero organico.

Clicca QUI per il documento ufficiale


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Scritto da Nicola Cundò

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