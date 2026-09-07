Calcio Serie B 2026-27 ufficiali date e orari dalla sesta all’undicesima giornata

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Serie B 2026 2027 ufficiali date e orari dalla sesta all’undicesima giornata

Definito il programma completo del campionato tra ottobre e novembre con anticipi serali turno infrasettimanale e sei nuovi impegni per il Catanzaro

È stato ufficializzato il programma della Serie B 2026 2027 dalla sesta all’undicesima giornata. Il calendario comprende le partite previste dal 9 ottobre all’8 novembre, con anticipi del venerdì, incontri distribuiti nel fine settimana e un turno infrasettimanale fissato tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre.

Il Catanzaro affronterà Mantova, Hellas Verona, Ascoli, Benevento, Padova e Cesena. I giallorossi giocheranno tre partite al Nicola Ceravolo e altrettante in trasferta.

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Sesta giornata Serie B 2026 2027

La sesta giornata si aprirà venerdì 9 ottobre con Avellino Sampdoria. Il Catanzaro scenderà in campo domenica 11 ottobre alle 15.00 contro il Mantova.

Venerdì 9 ottobre 2026

Ore 20.30 Avellino Sampdoria

Sabato 10 ottobre 2026

Ore 15.00 Benevento Cesena

Ore 15.00 Empoli Palermo

Ore 15.00 Südtirol Ascoli

Ore 15.00 Virtus Entella Juve Stabia

Ore 17.15 LR Vicenza Pisa

Ore 19.30 Arezzo Cremonese

Domenica 11 ottobre 2026

Ore 15.00 Catanzaro Mantova

Ore 17.15 Padova Carrarese

Ore 19.30 Modena Hellas Verona

Settima giornata Serie B 2026 2027

La settima giornata partirà con l’anticipo Hellas Verona Catanzaro, previsto venerdì 16 ottobre alle 20.30. Il turno si concluderà domenica sera con Sampdoria Arezzo.

Venerdì 16 ottobre 2026

Ore 20.30 Hellas Verona Catanzaro

Sabato 17 ottobre 2026

Ore 15.00 Ascoli Empoli

Ore 15.00 Benevento LR Vicenza

Ore 15.00 Carrarese Modena

Ore 15.00 Padova Virtus Entella

Ore 17.15 Mantova Palermo

Ore 19.30 Pisa Cremonese

Domenica 18 ottobre 2026

Ore 15.00 Juve Stabia Südtirol

Ore 17.15 Cesena Avellino

Ore 19.30 Sampdoria Arezzo

Ottava giornata Serie B 2026 2027

Nell’ottavo turno il Catanzaro tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare l’Ascoli. La partita del Nicola Ceravolo è stata fissata per sabato 24 ottobre alle 17.15.

Venerdì 23 ottobre 2026

Ore 20.30 Empoli LR Vicenza

Sabato 24 ottobre 2026

Ore 15.00 Avellino Padova

Ore 15.00 Cremonese Juve Stabia

Ore 15.00 Modena Cesena

Ore 15.00 Südtirol Sampdoria

Ore 15.00 Virtus Entella Mantova

Ore 17.15 Catanzaro Ascoli

Ore 19.30 Arezzo Benevento

Domenica 25 ottobre 2026

Ore 15.00 Palermo Carrarese

Ore 17.15 Hellas Verona Pisa

Nona giornata Serie B 2026 2027

La nona giornata sarà disputata interamente tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. Il Catanzaro giocherà a Benevento nell’anticipo delle 19.00, mentre le altre sei partite del martedì inizieranno alle 20.00.

Martedì 27 ottobre 2026

Ore 19.00 Benevento Catanzaro

Ore 20.00 Ascoli Sampdoria

Ore 20.00 Cesena Empoli

Ore 20.00 LR Vicenza Modena

Ore 20.00 Mantova Cremonese

Ore 20.00 Padova Südtirol

Ore 20.00 Virtus Entella Avellino

Mercoledì 28 ottobre 2026

Ore 19.00 Pisa Palermo

Ore 20.00 Carrarese Arezzo

Ore 20.00 Juve Stabia Hellas Verona

Decima giornata Serie B 2026 2027

La decima giornata si svilupperà tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Il Catanzaro riceverà il Padova alle 17.15, appena quattro giorni dopo la trasferta infrasettimanale di Benevento.

Sabato 31 ottobre 2026

Ore 15.00 Cremonese Benevento

Ore 15.00 Modena Mantova

Ore 15.00 Südtirol Cesena

Ore 17.15 Catanzaro Padova

Ore 19.30 Sampdoria Virtus Entella

Domenica 1 novembre 2026

Ore 15.00 Arezzo Ascoli

Ore 15.00 Avellino Pisa

Ore 15.00 Empoli Juve Stabia

Ore 17.15 Hellas Verona Carrarese

Ore 19.30 Palermo LR Vicenza

Undicesima giornata Serie B 2026 2027

L’undicesimo turno inizierà venerdì 6 novembre con Ascoli Palermo. La giornata del Catanzaro prevede la trasferta sul campo del Cesena, programmata sabato 7 novembre alle 15.00.

Venerdì 6 novembre 2026

Ore 20.30 Ascoli Palermo

Sabato 7 novembre 2026

Ore 15.00 Cesena Catanzaro

Ore 15.00 Juve Stabia Arezzo

Ore 15.00 Padova Empoli

Ore 15.00 Pisa Südtirol

Ore 17.15 Mantova Hellas Verona

Ore 19.30 Benevento Avellino

Domenica 8 novembre 2026

Ore 15.00 Virtus Entella Modena

Ore 17.15 Carrarese Sampdoria

Ore 19.30 LR Vicenza Cremonese

Il calendario del Catanzaro tra ottobre e novembre

Nel periodo compreso tra l’11 ottobre e il 7 novembre, il calendario del Catanzaro proporrà sei incontri:

Catanzaro Mantova

Hellas Verona Catanzaro

Catanzaro Ascoli

Benevento Catanzaro

Catanzaro Padova

Cesena Catanzaro

La fase più intensa arriverà nella seconda metà di ottobre. Dal 16 al 31 ottobre i giallorossi disputeranno quattro partite, comprese la trasferta di Benevento e la successiva gara casalinga contro il Padova separate da soli quattro giorni.

L’alternanza tra incontri al Ceravolo e trasferte permetterà al Catanzaro di distribuire in modo equilibrato gli impegni, ma il turno infrasettimanale di Serie B renderà fondamentali la gestione delle energie e l’utilizzo dell’intero organico.

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