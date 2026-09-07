Calcio Serie B 2026-27 ufficiali date e orari dalla sesta all’undicesima giornata
Serie B 2026 2027 ufficiali date e orari dalla sesta all’undicesima giornata
Definito il programma completo del campionato tra ottobre e novembre con anticipi serali turno infrasettimanale e sei nuovi impegni per il Catanzaro
È stato ufficializzato il programma della Serie B 2026 2027 dalla sesta all’undicesima giornata. Il calendario comprende le partite previste dal 9 ottobre all’8 novembre, con anticipi del venerdì, incontri distribuiti nel fine settimana e un turno infrasettimanale fissato tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre.
Il Catanzaro affronterà Mantova, Hellas Verona, Ascoli, Benevento, Padova e Cesena. I giallorossi giocheranno tre partite al Nicola Ceravolo e altrettante in trasferta.
Sesta giornata Serie B 2026 2027
La sesta giornata si aprirà venerdì 9 ottobre con Avellino Sampdoria. Il Catanzaro scenderà in campo domenica 11 ottobre alle 15.00 contro il Mantova.
Venerdì 9 ottobre 2026
- Ore 20.30 Avellino Sampdoria
Sabato 10 ottobre 2026
- Ore 15.00 Benevento Cesena
- Ore 15.00 Empoli Palermo
- Ore 15.00 Südtirol Ascoli
- Ore 15.00 Virtus Entella Juve Stabia
- Ore 17.15 LR Vicenza Pisa
- Ore 19.30 Arezzo Cremonese
Domenica 11 ottobre 2026
- Ore 15.00 Catanzaro Mantova
- Ore 17.15 Padova Carrarese
- Ore 19.30 Modena Hellas Verona
Settima giornata Serie B 2026 2027
La settima giornata partirà con l’anticipo Hellas Verona Catanzaro, previsto venerdì 16 ottobre alle 20.30. Il turno si concluderà domenica sera con Sampdoria Arezzo.
Venerdì 16 ottobre 2026
- Ore 20.30 Hellas Verona Catanzaro
Sabato 17 ottobre 2026
- Ore 15.00 Ascoli Empoli
- Ore 15.00 Benevento LR Vicenza
- Ore 15.00 Carrarese Modena
- Ore 15.00 Padova Virtus Entella
- Ore 17.15 Mantova Palermo
- Ore 19.30 Pisa Cremonese
Domenica 18 ottobre 2026
- Ore 15.00 Juve Stabia Südtirol
- Ore 17.15 Cesena Avellino
- Ore 19.30 Sampdoria Arezzo
Ottava giornata Serie B 2026 2027
Nell’ottavo turno il Catanzaro tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare l’Ascoli. La partita del Nicola Ceravolo è stata fissata per sabato 24 ottobre alle 17.15.
Venerdì 23 ottobre 2026
- Ore 20.30 Empoli LR Vicenza
Sabato 24 ottobre 2026
- Ore 15.00 Avellino Padova
- Ore 15.00 Cremonese Juve Stabia
- Ore 15.00 Modena Cesena
- Ore 15.00 Südtirol Sampdoria
- Ore 15.00 Virtus Entella Mantova
- Ore 17.15 Catanzaro Ascoli
- Ore 19.30 Arezzo Benevento
Domenica 25 ottobre 2026
- Ore 15.00 Palermo Carrarese
- Ore 17.15 Hellas Verona Pisa
Nona giornata Serie B 2026 2027
La nona giornata sarà disputata interamente tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. Il Catanzaro giocherà a Benevento nell’anticipo delle 19.00, mentre le altre sei partite del martedì inizieranno alle 20.00.
Martedì 27 ottobre 2026
- Ore 19.00 Benevento Catanzaro
- Ore 20.00 Ascoli Sampdoria
- Ore 20.00 Cesena Empoli
- Ore 20.00 LR Vicenza Modena
- Ore 20.00 Mantova Cremonese
- Ore 20.00 Padova Südtirol
- Ore 20.00 Virtus Entella Avellino
Mercoledì 28 ottobre 2026
- Ore 19.00 Pisa Palermo
- Ore 20.00 Carrarese Arezzo
- Ore 20.00 Juve Stabia Hellas Verona
Decima giornata Serie B 2026 2027
La decima giornata si svilupperà tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Il Catanzaro riceverà il Padova alle 17.15, appena quattro giorni dopo la trasferta infrasettimanale di Benevento.
Sabato 31 ottobre 2026
- Ore 15.00 Cremonese Benevento
- Ore 15.00 Modena Mantova
- Ore 15.00 Südtirol Cesena
- Ore 17.15 Catanzaro Padova
- Ore 19.30 Sampdoria Virtus Entella
Domenica 1 novembre 2026
- Ore 15.00 Arezzo Ascoli
- Ore 15.00 Avellino Pisa
- Ore 15.00 Empoli Juve Stabia
- Ore 17.15 Hellas Verona Carrarese
- Ore 19.30 Palermo LR Vicenza
Undicesima giornata Serie B 2026 2027
L’undicesimo turno inizierà venerdì 6 novembre con Ascoli Palermo. La giornata del Catanzaro prevede la trasferta sul campo del Cesena, programmata sabato 7 novembre alle 15.00.
Venerdì 6 novembre 2026
- Ore 20.30 Ascoli Palermo
Sabato 7 novembre 2026
- Ore 15.00 Cesena Catanzaro
- Ore 15.00 Juve Stabia Arezzo
- Ore 15.00 Padova Empoli
- Ore 15.00 Pisa Südtirol
- Ore 17.15 Mantova Hellas Verona
- Ore 19.30 Benevento Avellino
Domenica 8 novembre 2026
- Ore 15.00 Virtus Entella Modena
- Ore 17.15 Carrarese Sampdoria
- Ore 19.30 LR Vicenza Cremonese
Il calendario del Catanzaro tra ottobre e novembre
Nel periodo compreso tra l’11 ottobre e il 7 novembre, il calendario del Catanzaro proporrà sei incontri:
- Catanzaro Mantova
- Hellas Verona Catanzaro
- Catanzaro Ascoli
- Benevento Catanzaro
- Catanzaro Padova
- Cesena Catanzaro
La fase più intensa arriverà nella seconda metà di ottobre. Dal 16 al 31 ottobre i giallorossi disputeranno quattro partite, comprese la trasferta di Benevento e la successiva gara casalinga contro il Padova separate da soli quattro giorni.
L’alternanza tra incontri al Ceravolo e trasferte permetterà al Catanzaro di distribuire in modo equilibrato gli impegni, ma il turno infrasettimanale di Serie B renderà fondamentali la gestione delle energie e l’utilizzo dell’intero organico.
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