Catanzaro Carrarese parcheggi e navette per raggiungere lo stadio Ceravolo

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Tutte le informazioni sulla Zona Giallorossa attiva sabato 12 settembre 2026 in occasione della partita di Serie B

In vista di Catanzaro Carrarese, gara in programma sabato 12 settembre 2026 alle ore 17:15, sarà attivato uno specifico piano per agevolare l’arrivo dei tifosi allo stadio Nicola Ceravolo e limitare il traffico nelle strade vicine all’impianto.

Il dispositivo della Zona Giallorossa entrerà in funzione a partire dalle ore 14:15, tre ore prima del calcio d’inizio. Gli spettatori potranno utilizzare diverse aree di sosta, alcune delle quali collegate allo stadio attraverso un servizio di navette.

Dove parcheggiare per Catanzaro Carrarese

Una delle soluzioni disponibili è l’Area Mercatale di Mater Domini, dalla quale sarà possibile raggiungere il Ceravolo utilizzando le navette di andata e ritorno. Il costo complessivo del servizio è di 2 euro.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Parcheggio e collegamento con navetta saranno disponibili anche nell’area di Musofalo, con una tariffa di 2 euro per il viaggio di andata e ritorno.

I tifosi potranno inoltre utilizzare il parcheggio situato in via Vittorio Cortese, soluzione utile per chi desidera lasciare l’automobile fuori dalle zone maggiormente interessate dal traffico della partita.

Collegamenti dall’Area Teti

Un’ulteriore possibilità è rappresentata dall’Area Teti, servita dalle navette delle Linee 1 e 2. In questo caso saranno applicati gli orari e la tariffa ordinaria AMC.

Si consiglia di raggiungere le aree di parcheggio con adeguato anticipo, così da evitare rallentamenti nelle ore immediatamente precedenti all’inizio di Catanzaro Carrarese.

Chiusura del cimitero di via Paglia

Per consentire l’attuazione del piano dedicato alla viabilità, il cimitero di via Paglia resterà chiuso dalle ore 13:30. La misura rientra nell’organizzazione prevista per gestire in sicurezza l’afflusso dei tifosi verso lo stadio.

Partita in programma alle 17:15

Il fischio d’inizio di Catanzaro Carrarese è fissato alle ore 17:15. L’attivazione anticipata di parcheggi e navette punta a rendere più ordinati gli spostamenti e a ridurre la presenza di automobili nei pressi del Ceravolo.

Per vivere la giornata senza disagi, è opportuno programmare in anticipo il percorso, scegliere l’area di sosta più comoda e verificare gli orari delle navette prima della partenza.