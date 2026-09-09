Serie B, arbitri della quarta giornata: Di Marco dirige Catanzaro Carrarese

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Rese note le designazioni arbitrali della quarta giornata di Serie BKT, in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Il turno si aprirà con Empoli Arezzo, affidata a Fabbri, mentre Di Marco arbitrerà Catanzaro Carrarese. Doveri sarà il direttore di gara di Avellino Palermo.

Le designazioni di venerdì 11 settembre

Empoli Arezzo

Calcio d’inizio alle ore 19.00.

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Dei Giudici e Gentile

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Quarto ufficiale: Perri

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paterna

Benevento Hellas Verona

La partita inizierà alle ore 21.00. Per questo incontro, VAR e AVAR opereranno direttamente dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento.

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Zanellati e Djurdjevic

Quarto ufficiale: Tropiano

VAR: Baroni, on site allo stadio Vigorito

AVAR: Volpi, on site allo stadio Vigorito

Pisa Virtus Entella

Fischio d’inizio fissato alle ore 21.00.

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Mastrodonato e Ceolin

Quarto ufficiale: Maccarini

VAR: Gariglio

AVAR: Massimi

Le designazioni di sabato 12 settembre

Vicenza Juve Stabia

La sfida delle ore 15.00 sarà diretta da Abisso. La tecnologia VAR sarà gestita direttamente dallo stadio Romeo Menti di Vicenza.

Arbitro: Abisso

Assistenti: Cortese e Galimberti

Quarto ufficiale: Drigo

VAR: Santoro, on site allo stadio Menti

AVAR: Maggioni, on site allo stadio Menti

Padova Ascoli

L’incontro è in programma alle ore 15.00.

Arbitro: Collu

Assistenti: Politi e Giuggioli

Quarto ufficiale: Mazzoni

VAR: Piccinini

AVAR: Paganessi

Südtirol Modena

La gara inizierà alle ore 15.00.

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Lo Cicero e Laghezza

Quarto ufficiale: Maccorin

VAR: Rutella

AVAR: Di Vuolo

Catanzaro Carrarese

Per Catanzaro Carrarese, in programma alle ore 17.15, la direzione arbitrale è stata affidata a Davide Di Marco. Gli assistenti saranno Ceccon e Chiavaroli, mentre Liotta ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala video opereranno Ghersini e Prontera.

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Ceccon e Chiavaroli

Quarto ufficiale: Liotta

VAR: Ghersini

AVAR: Prontera

La designazione completa una partita particolarmente attesa, nella quale la gestione degli episodi e il coordinamento tra squadra arbitrale e VAR potranno assumere un peso rilevante.

Cesena Cremonese

Il programma di sabato proseguirà alle ore 19.30.

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Cecconi e Belsanti

Quarto ufficiale: Di Loreto

VAR: Dionisi

AVAR: Del Giovane

Le designazioni di domenica 13 settembre

Avellino Palermo

La partita delle ore 15.00 sarà arbitrata dall’esperto Doveri.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Zingarelli e Bianchini

Quarto ufficiale: Mastrodomenico

VAR: Camplone

AVAR: Santoro

Mantova Sampdoria

Il programma della quarta giornata di Serie B si concluderà alle ore 17.15 con Mantova Sampdoria.

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Bercigli e Lauri

Quarto ufficiale: Calzavara

VAR: Di Paolo

AVAR: Paganessi

Il programma arbitrale della quarta giornata

Le dieci partite saranno distribuite nell’arco di tre giorni, con tre anticipi al venerdì, cinque incontri al sabato e due gare domenicali. Le designazioni arbitrali di Serie BKT prevedono l’impiego del VAR in ogni incontro, con due postazioni operative direttamente negli stadi di Benevento e Vicenza.