Serie B, arbitri della quarta giornata: Di Marco dirige Catanzaro Carrarese
Rese note le designazioni arbitrali della quarta giornata di Serie BKT, in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Il turno si aprirà con Empoli Arezzo, affidata a Fabbri, mentre Di Marco arbitrerà Catanzaro Carrarese. Doveri sarà il direttore di gara di Avellino Palermo.
Le designazioni di venerdì 11 settembre
Empoli Arezzo
Calcio d’inizio alle ore 19.00.
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Dei Giudici e Gentile
Quarto ufficiale: Perri
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paterna
Benevento Hellas Verona
La partita inizierà alle ore 21.00. Per questo incontro, VAR e AVAR opereranno direttamente dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento.
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Zanellati e Djurdjevic
Quarto ufficiale: Tropiano
VAR: Baroni, on site allo stadio Vigorito
AVAR: Volpi, on site allo stadio Vigorito
Pisa Virtus Entella
Fischio d’inizio fissato alle ore 21.00.
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Mastrodonato e Ceolin
Quarto ufficiale: Maccarini
VAR: Gariglio
AVAR: Massimi
Le designazioni di sabato 12 settembre
Vicenza Juve Stabia
La sfida delle ore 15.00 sarà diretta da Abisso. La tecnologia VAR sarà gestita direttamente dallo stadio Romeo Menti di Vicenza.
Arbitro: Abisso
Assistenti: Cortese e Galimberti
Quarto ufficiale: Drigo
VAR: Santoro, on site allo stadio Menti
AVAR: Maggioni, on site allo stadio Menti
Padova Ascoli
L’incontro è in programma alle ore 15.00.
Arbitro: Collu
Assistenti: Politi e Giuggioli
Quarto ufficiale: Mazzoni
VAR: Piccinini
AVAR: Paganessi
Südtirol Modena
La gara inizierà alle ore 15.00.
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Lo Cicero e Laghezza
Quarto ufficiale: Maccorin
VAR: Rutella
AVAR: Di Vuolo
Catanzaro Carrarese
Per Catanzaro Carrarese, in programma alle ore 17.15, la direzione arbitrale è stata affidata a Davide Di Marco. Gli assistenti saranno Ceccon e Chiavaroli, mentre Liotta ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala video opereranno Ghersini e Prontera.
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Ceccon e Chiavaroli
Quarto ufficiale: Liotta
VAR: Ghersini
AVAR: Prontera
La designazione completa una partita particolarmente attesa, nella quale la gestione degli episodi e il coordinamento tra squadra arbitrale e VAR potranno assumere un peso rilevante.
Cesena Cremonese
Il programma di sabato proseguirà alle ore 19.30.
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Cecconi e Belsanti
Quarto ufficiale: Di Loreto
VAR: Dionisi
AVAR: Del Giovane
Le designazioni di domenica 13 settembre
Avellino Palermo
La partita delle ore 15.00 sarà arbitrata dall’esperto Doveri.
Arbitro: Doveri
Assistenti: Zingarelli e Bianchini
Quarto ufficiale: Mastrodomenico
VAR: Camplone
AVAR: Santoro
Mantova Sampdoria
Il programma della quarta giornata di Serie B si concluderà alle ore 17.15 con Mantova Sampdoria.
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Bercigli e Lauri
Quarto ufficiale: Calzavara
VAR: Di Paolo
AVAR: Paganessi
Il programma arbitrale della quarta giornata
Le dieci partite saranno distribuite nell’arco di tre giorni, con tre anticipi al venerdì, cinque incontri al sabato e due gare domenicali. Le designazioni arbitrali di Serie BKT prevedono l’impiego del VAR in ogni incontro, con due postazioni operative direttamente negli stadi di Benevento e Vicenza.
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