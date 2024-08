Catanzaro-Carrarese: le parole di mister Calabro alla vigilia del Match (Video)

CATANZARO, 30 AGO. - Alla vigilia della sfida tra Catanzaro e Carrarese, Mister Calabro della Carrarese ha tenuto una conferenza stampa, offrendo uno sguardo dettagliato sulla partita imminente e sullo stato della sua squadra.

L'allenatore ha discusso dell'importanza del fattore casa e delle aspettative che circondano il Catanzaro.









"Il Catanzaro è un ambiente caloroso e molto esigente, specialmente quando gioca in casa. So che, nonostante la recente sconfitta, il pubblico sarà sicuramente vicino alla squadra per spingerla verso la prima vittoria casalinga," ha dichiarato Calabro.

"Noi, dal nostro canto, andremo lì con la consapevolezza della nostra identità, con umiltà ma anche con l'ambizione di fare risultato."









La sfida di ritornare a Catanzaro









Mister Calabro ha anche riflettuto sul suo ritorno a Catanzaro, città in cui ha lasciato un segno positivo durante la sua precedente esperienza.

"Catanzaro è un luogo speciale per me. C'è un'atmosfera che ricorda la Serie A, con un pubblico appassionato e un ambiente mediatico molto presente. Nonostante ritorni come avversario, non mi sento mai un nemico," ha sottolineato l'allenatore.









Nuovi arrivi nella rosa della Carrarese









Parlando delle recenti acquisizioni di mercato, Calabro ha espresso soddisfazione per i nuovi giocatori arrivati, tra cui Pippo Falco.

"Abbiamo portato giocatori che ci daranno una mano in modi diversi. Alcuni saranno immediatamente pronti, mentre altri avranno bisogno di più tempo per integrarsi. Sono fiducioso che questi nuovi innesti contribuiranno significativamente al nostro percorso."









Pensieri sulla competizione e il futuro









Alla domanda sulla difficoltà della Serie B e sui cambiamenti di allenatori, Calabro ha risposto con pragmatismo:

"È comprensibile che ci siano pressioni, ma è importante credere nei progetti a lungo termine. La nostra professione è così; a volte si paga per errori che non sono solo nostri."









Mister Calabro ha concluso con un aggiornamento sulla situazione della squadra, affermando che tutti i giocatori sono in buona forma tranne Grassini, che è in una situazione strategica di mercato.

La squadra si prepara con attenzione per la partita e spera di entrare nella sosta con un buon risultato.