Catanzaro, ci ha lasciato Gianni Bruni, icona del giornalismo e grande appassionato della squadra di calcio

La città di Catanzaro piange uno dei suoi personaggi più rappresentativi come uomo, come professionista e come sportivo.

Gianni Bruni ci ha lasciato.

Catanzaro piange un professionista esemplare e uomo d’altri tempi.

Icona del giornalismo calabrese, Gianni Bruni era un giornalista sportivo che ha collaborato con diverse testate nazionali e locali.

Tifosissimo del Catanzaro è stato comunque sempre obiettivo nelle sue valutazioni sulle vicende della squadra di calcio.

Ciò era evidente leggendo i suoi articoli e ogni qual volta lo si vedeva ospite in televisione.

Catanzaro perde un grande Avvocato, un padre, marito e nonno esemplare.

Gentilezza, umiltà e disponibilità erano le qualità che lo contraddistinguevano.

Mai una parola fuori le righe, un signore d’altri tempi.

È stato un uomo di grande cultura, autore di diversi libri e appassionato di quelli storici.

Conservava manoscritti di ogni epoca, a volte anche rari.

Amava in modo viscerale la sua città e non esitava a tesserne le lodi in ogni circostanza.

Il suo legame con Catanzaro era profondo e inossidabile.

Socievole e di ottima compagnia l’Avvocato Bruni mancherà a tanti, specie a chi come noi condivide la passione per il giornalismo che lui ha coltivato per tanti anni,

con la professionalità e l’onestà intellettuale che lo ha sempre contraddistinto.

Catanzaro potrà porgergli l’ultimo saluto sabato 7 alle ore 11, orario in cui si terranno le esequie presso la Chiesa di san Giovanni Battista.

Maurizio Martino