Catanzaro-Cremonese: Caserta, "Sconfitta immeritata, ottimo secondo tempo" (Video)

Catanzaro-Cremonese, Mister Caserta: "Secondo tempo dominato, sconfitta immeritata"

CATANZARO - Nel post-partita di Catanzaro-Cremonese, l'allenatore del Catanzaro, Mister Caserta, ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando la delusione per una sconfitta arrivata dopo un secondo tempo di grande intensità e carattere. Nonostante le difficoltà iniziali, i calabresi hanno mostrato una reazione importante nella ripresa, dimostrando di poter competere ad alti livelli.

Primo tempo difficile per il Catanzaro

La partita è iniziata in salita per il Catanzaro, con una Cremonese aggressiva e determinata. "Abbiamo sofferto molto nei primi minuti", ha ammesso Mister Caserta. La squadra lombarda ha messo in difficoltà i padroni di casa con diverse azioni pericolose, costringendo il Catanzaro a difendersi con fatica. "Se la Cremonese avesse segnato un paio di gol in più nel primo tempo, non ci sarebbe stato nulla da dire", ha aggiunto il tecnico.

Cambio tattico e reazione nel secondo tempo

Durante l'intervallo, Caserta ha deciso di cambiare l'assetto tattico, passando a un 3-5-2 per contrastare meglio l'ampiezza della Cremonese. La modifica ha dato i suoi frutti, con il Catanzaro che è apparso più equilibrato e pericoloso nella ripresa. "Nel secondo tempo ho visto solo una squadra in campo, il Catanzaro", ha dichiarato il mister, evidenziando come i suoi giocatori abbiano lottato con determinazione fino alla fine.

Un errore che costa caro

Nonostante la buona prestazione, una disattenzione difensiva ha portato al gol della Cremonese nei minuti finali. "Una lettura sbagliata di una palla lunga ci è costata la partita", ha spiegato Caserta, sottolineando il rammarico per un risultato che considera ingiusto per quanto visto in campo.

Le considerazioni tattiche

Caserta ha anche parlato delle scelte tattiche fatte durante la partita. L'inserimento di Pittarello ha dato maggiore profondità e presenza fisica in attacco, mentre il cambio di modulo a partita in corso ha permesso alla squadra di essere più aggressiva e di trovare più soluzioni offensive. "Ogni modulo ha le sue caratteristiche, dobbiamo essere bravi a interpretare ogni situazione", ha concluso.

Nonostante la sconfitta, il Catanzaro può guardare con fiducia al futuro, forte di una prestazione di carattere contro una squadra di alto livello come la Cremonese. Ripartire dal secondo tempo e migliorare l'approccio iniziale saranno le chiavi per affrontare al meglio le prossime sfide.

