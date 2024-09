Cremonese, Stroppa: “Vittoria di carattere, ora serve continuità” (Video)

La Cremonese ottiene una vittoria importante sotto la guida di Mister Stroppa, che ha sottolineato l'importanza del carattere e della determinazione della squadra. Dopo una prestazione convincente, il tecnico ha evidenziato la necessità di mantenere la continuità per rimanere competitivi in campionato.

Una partita di carattere e determinazione

Nel primo tempo, la Cremonese ha creato numerose occasioni da gol, dimostrando un approccio aggressivo e propositivo. Nonostante alcune difficoltà nella ripresa, la squadra ha saputo difendere il risultato su un campo complicato, segno di una mentalità solida. "Era un peccato non portare a casa la vittoria anche stasera," ha dichiarato Stroppa, sottolineando come la squadra meritasse di essere in vantaggio di due o tre gol già nei primi 45 minuti.

Nuove soluzioni tattiche e giocatori emergenti

A causa delle molteplici assenze, Mister Stroppa ha sperimentato nuove soluzioni tattiche, alternando una difesa a tre a un 4-2-3-1 più classico. “Questo mix l’abbiamo fatto spesso e stasera ha funzionato perché abbiamo vinto,” ha commentato l’allenatore. Tra le novità, l'impiego dal primo minuto di Jari Vandeputte, che ha avuto un impatto positivo nonostante qualche occasione fallita. “Era un peccato lasciarlo fuori, da lui pretendo tanto e stasera ha fatto una prestazione eccellente,” ha aggiunto Stroppa.

Moretti e la personalità in campo

Ottima anche la prestazione di Moretti, schierato come centrale difensivo. "Ha dimostrato enorme personalità su un campo difficilissimo," ha affermato Stroppa, evidenziando la crescita del giovane giocatore che domenica scorsa era stato impiegato come terzo a destra.

Continuità per rimanere competitivi

Nonostante le numerose assenze, il tecnico ha ribadito la necessità di dare continuità ai risultati. “Speriamo di recuperare qualcuno per le prossime partite. Dobbiamo migliorare e mantenere un filotto di risultati positivi,” ha dichiarato Stroppa, rivolgendosi ai prossimi impegni contro Cagliari e Brescia.

Una panchina decisiva

Un'altra mossa vincente è stata l’ingresso di Jonson, che ha permesso alla Cremonese di allungare la squadra avversaria e trovare il gol decisivo del 2-1. "Sono contento, queste sono quelle cose che rendono fortunati gli allenatori," ha detto Stroppa con un sorriso, confermando l’intuizione che ha portato al successo.

La vittoria della Cremonese contro un avversario ostico è un segnale positivo, ma ora serve continuità. La squadra ha dimostrato di avere carattere e Mister Stroppa si aspetta che questo atteggiamento venga mantenuto anche nelle prossime sfide per continuare a competere ai vertici del campionato.

