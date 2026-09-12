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Catanzaro Carrarese 1-0 Cioffi recrimina ma riconosce i meriti dei giallorossi

La Carrarese esce sconfitta dal Ceravolo al termine di una gara equilibrata Mister Gabriele Cioffi elogia la prestazione dei suoi ma ammette che il Catanzaro ha saputo sfruttare con maggiore concretezza l’episodio decisivo

Cioffi commenta la sconfitta contro il Catanzaro

Il risultato maturato al Nicola Ceravolo lascia amarezza in casa Carrarese. Nel post partita di Catanzaro-Carrarese 1-0, l’allenatore Gabriele Cioffi ha giudicato severa la sconfitta, sottolineando però con correttezza i meriti della formazione giallorossa.

«Onore al Catanzaro perché ha vinto», ha dichiarato il tecnico, prima di analizzare una partita nella quale la sua squadra è rimasta a lungo in equilibrio. Secondo Cioffi, la Carrarese avrebbe meritato qualcosa in più per l’attenzione, la concentrazione e la determinazione mostrate durante l’incontro.

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Il calcio, tuttavia, premia soprattutto chi riesce a trasformare le occasioni decisive. Il Catanzaro ha avuto il merito di rimanere compatto, attendere il momento favorevole e colpire quando si è aperto lo spazio giusto.

L’episodio decisivo e il palo di Marconi

Cioffi ha individuato l’origine del gol in due letture difensive non perfette. La scivolata di Reale e l’uscita generosa di Oliana hanno permesso al Catanzaro di creare la situazione che ha deciso l’incontro, nonostante la Carrarese fosse inizialmente schierata con un numero sufficiente di uomini.

Il tecnico ha ricordato anche il palo colpito da Marconi, considerato il momento più importante della partita per gli ospiti. Un’occasione che avrebbe potuto modificare il risultato e cambiare l’andamento della sfida.

Cioffi ha inoltre espresso perplessità per una decisione arbitrale legata a un intervento subito da un suo calciatore. Pur riconoscendo i criteri utilizzati nelle valutazioni disciplinari, l’allenatore ha invitato a prestare maggiore attenzione alle conseguenze fisiche dei contrasti.

Una Carrarese troppo frettolosa nel primo tempo

L’analisi dell’allenatore si è poi concentrata sulla gestione del pallone. La Carrarese aveva preparato la partita in maniera differente, ma il sistema di gioco del Catanzaro l’ha costretta a modificare alcune scelte direttamente sul campo.

Nel primo tempo gli ospiti hanno cercato troppo rapidamente la verticalizzazione e la profondità. Dopo aver riconquistato il pallone, la squadra ha spesso forzato la giocata invece di consolidare il possesso e guadagnare progressivamente metri.

Questa fretta ha impedito alla Carrarese di respirare e di accompagnare l’azione con il numero necessario di giocatori. La posizione iniziale troppo bassa non è stata, quindi, l’unico problema. A incidere maggiormente è stata la difficoltà nel conservare il pallone e nel costruire ripartenze più ragionate.

«Ci siamo soffocati da soli», ha sintetizzato Cioffi, spiegando che le correzioni apportate durante l’intervallo hanno prodotto una gestione migliore nella ripresa.

La reazione nella seconda parte della gara

Nel secondo tempo la Carrarese è apparsa più ordinata e sicura nella circolazione del pallone. La formazione ospite è riuscita ad alzare il proprio baricentro e a giocare con maggiore continuità, mantenendo la partita aperta fino all’episodio che ha premiato il Catanzaro.

Cioffi ha parlato di una squadra equilibrata, capace di confrontarsi con un avversario «ben organizzato e molto esperto». Un riconoscimento importante per i giallorossi, che hanno dimostrato solidità e maturità anche in una serata nella quale non è stato semplice trovare spazi.

Il Catanzaro di Giorgio Gorgone ha saputo soffrire nei momenti più delicati e ha conquistato una vittoria preziosa grazie alla compattezza dei reparti e alla maggiore efficacia nell’azione decisiva.

La classifica della Carrarese e il tempo necessario per crescere

Il punto raccolto dalla Carrarese nelle prime quattro giornate rappresenta un dato negativo, ma Cioffi ha invitato a non lasciarsi condizionare esclusivamente dalla classifica. Il tecnico ha ricordato alcuni episodi sfavorevoli delle precedenti gare, tra cui un gol annullato contro il Mantova e la prestazione offerta ad Ascoli.

Contro l’Empoli, invece, la squadra aveva pagato un improvviso blackout. Al Ceravolo, secondo l’allenatore, uno 0-0 non sarebbe stato un risultato ingiusto considerando l’equilibrio visto sul terreno di gioco.

Il principale limite della Carrarese sarebbe il poco tempo avuto a disposizione per lavorare con la rosa completa. Molti calciatori si allenano insieme soltanto da pochi giorni e devono ancora sviluppare automatismi, conoscenza reciproca e capacità di interpretare le diverse situazioni.

Cioffi ha respinto l’idea di utilizzare la giovane età come giustificazione, preferendo parlare di un gruppo dotato di potenziale ma ancora alla ricerca della necessaria amalgama.

Cioffi riparte dalla prestazione del Ceravolo

Nonostante la sconfitta e l’ultimo posto in classifica, l’allenatore non ha rivolto rimproveri ai suoi giocatori. La prova offerta contro il Catanzaro viene considerata una base concreta sulla quale costruire il prosieguo della stagione.

«Da qui si riparte», è il messaggio lanciato da Cioffi alla squadra. La Carrarese dovrà trasformare le buone prestazioni in punti, migliorando soprattutto la gestione del possesso e la lucidità negli ultimi metri.

Per il Catanzaro, invece, il successo rappresenta un risultato importante anche sul piano della fiducia. I giallorossi hanno affrontato una partita combattuta e l’hanno risolta mostrando concretezza, esperienza e capacità di rimanere concentrati fino alla fine.

Video integrale - Serie BKT, Mister Cioffi nel post partita di Catanzaro - Carrarese (1-0)