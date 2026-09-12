Pafundi nel post gara di Catanzaro Carrarese 1-0: «Mi piace vincere, conta la squadra». Video

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Il talento giallorosso protagonista contro la Carrarese racconta la sua prestazione il rapporto con i compagni e la voglia di mettere la squadra davanti agli obiettivi personali

Il Catanzaro supera la Carrarese per 1-0 e ritrova entusiasmo grazie a una giocata di grande qualità firmata da Simone Pafundi. Il giovane calciatore giallorosso ha confezionato l’assist decisivo per Pietro Iemmello, trasformando una partita equilibrata e difficile in una serata positiva per la squadra e per il pubblico del Ceravolo.

Nel post partita, Pafundi ha analizzato la gara con lucidità, soffermandosi sulle proprie condizioni fisiche, sulla pressione legata alle aspettative e sull’intesa costruita con alcuni dei giocatori più rappresentativi del Catanzaro.

Pafundi rassicura sulle condizioni fisiche

Nel finale di Catanzaro Carrarese, Pafundi ha chiesto la sostituzione facendo inizialmente temere un nuovo problema fisico. Il calciatore ha però chiarito di non aver avvertito alcun dolore particolare.

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«Ho chiesto il cambio perché ero molto stanco. In certi momenti, però, bisogna provare ad andare oltre», ha spiegato. Una precisazione importante, soprattutto considerando il recente periodo trascorso lontano dal campo a causa di un infortunio.

Il suo rientro rappresenta una risorsa preziosa per il Catanzaro. La capacità di saltare l’avversario, creare superiorità numerica e trovare l’ultimo passaggio offre infatti nuove soluzioni alla manovra offensiva giallorossa.

L’assist per Iemmello decide una partita complicata

La giocata determinante è arrivata attraverso una combinazione tra due dei calciatori più tecnici della squadra. Pafundi ha servito un pallone preciso a Pietro Iemmello, che ha trovato la rete dell’1-0 permettendo al Catanzaro di conquistare una vittoria importante.

Il giovane fantasista non ha condiviso l’idea di una squadra condizionata dalla paura dopo le precedenti sconfitte. Secondo Pafundi, i giallorossi hanno affrontato la gara con consapevolezza, sapendo che in Serie B ogni partita richiede attenzione, intensità e capacità di soffrire.

«Non penso ci fosse paura. È stata una partita difficile, ma in Serie B lo sono tutte. Nelle prime tre gare gli episodi non erano stati favorevoli, mentre questa volta è andata diversamente».

Le sue parole descrivono una squadra che, nonostante un avvio complicato, ha continuato a credere nel proprio lavoro. Contro la Carrarese sono arrivati il risultato e quell’episodio favorevole che era mancato nelle giornate precedenti.

L’intesa con Iemmello e Petriccione

Uno degli aspetti più interessanti della prestazione di Pafundi è stata la connessione mostrata con Iemmello e Petriccione, due punti di riferimento tecnici e caratteriali del gruppo.

«Con loro diventa tutto più semplice. Con Pietro, in particolare, mi trovo molto bene. Naturalmente possiamo ancora migliorare», ha dichiarato.

L’intesa con il capitano può diventare uno dei principali punti di forza del Catanzaro. Pafundi ama ricevere il pallone tra le linee, puntare la difesa e cercare la giocata decisiva, mentre Iemmello sa muoversi negli spazi e leggere con anticipo lo sviluppo dell’azione.

Anche la presenza di Petriccione contribuisce a rendere più fluida la costruzione del gioco, assicurando ordine e qualità nella gestione del possesso.

Le aspettative non spaventano Pafundi

Pafundi è arrivato a Catanzaro accompagnato da grandi aspettative. Il suo talento è conosciuto da tempo e la tifoseria spera che possa diventare uno dei protagonisti della stagione.

Il calciatore, però, vuole vivere questa esperienza con serenità: «Sento parlare di pressione da quando avevo 15 anni. So che la gente si aspetta molto da me, ma cerco di rimanere tranquillo e di dimostrare il mio valore».

Una risposta che evidenzia maturità e consapevolezza. Le qualità tecniche sono evidenti, ma il percorso in un campionato competitivo come la Serie B richiede continuità, equilibrio e capacità di gestire anche i momenti meno favorevoli.

Il ritorno dopo l’infortunio

L’assenza forzata ha interrotto un momento positivo per Pafundi, già condizionato nella stagione precedente da diversi problemi fisici.

«Quando ci si fa male non è mai piacevole. Ero partito bene e fermarmi è stato difficile, anche perché lo scorso anno avevo già avuto più di un infortunio. Adesso sto bene e sono molto felice».

La prova contro la Carrarese ha mostrato un giocatore nuovamente capace di incidere. Pafundi ha puntato ripetutamente l’avversario, ha provato la conclusione con entrambi i piedi e ha trovato la giocata decisiva con un assist preciso.

Prima la squadra poi i numeri personali

Alla domanda su quale gesto preferisca tra saltare l’uomo, segnare dalla distanza o servire un assist, Pafundi ha risposto mettendo al centro il risultato collettivo.

«Mi piace vincere. Le altre sono cose che riguardano il singolo, mentre noi siamo una squadra e dobbiamo ragionare da squadra».

È probabilmente questo il messaggio più significativo della sua intervista. Il talento individuale può cambiare una partita, ma deve essere inserito all’interno di un progetto comune. Contro la Carrarese, Pafundi ha messo la propria qualità al servizio del Catanzaro, contribuendo direttamente al gol di Iemmello.

Ora la sfida di Marassi

Il prossimo appuntamento porterà il Catanzaro a Marassi, in uno degli stadi più suggestivi del calcio italiano. Pafundi si aspetta una gara ricca di emozioni, accompagnata dal calore di due tifoserie particolarmente appassionate.

«Sarà una bellissima partita. Loro hanno un tifo incredibile, ma anche noi possiamo contare su sostenitori straordinari».

La vittoria sulla Carrarese permette ai giallorossi di preparare la prossima trasferta con maggiore fiducia. Il Catanzaro ha ritrovato risultato, compattezza ed entusiasmo, mentre Simone Pafundi ha dimostrato di poter diventare un elemento determinante nella crescita della squadra.

VIDEO INTEGRALE - POST GARA | PAFUNDI NEL POST PARTITA DI CATANZARO-CARRARESE