Catanzaro di Caserta, grinta e qualità: pareggio d’oro con la Reggiana (Video)

Mister Caserta commenta il pareggio in Reggiana-Catanzaro: "Abbiamo dimostrato grinta e qualità, meritavamo di più"

Nel post-partita di Reggiana-Catanzaro, mister Fabio Caserta ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra, nonostante un inizio difficile e un risultato finale di 2-2 che lascia qualche rammarico. La partita, caratterizzata da un possesso palla predominante del Catanzaro e da un atteggiamento offensivo, ha evidenziato una squadra determinata, pronta a recuperare anche nelle situazioni più complesse.

Un avvio complesso e una reazione di carattere

“Abbiamo iniziato con qualche incertezza nei primi 10 minuti, ma la squadra ha dimostrato una grande capacità di reazione, recuperando lo svantaggio di due reti,” ha dichiarato Caserta. Dopo aver subito il primo gol e visto annullare una rete per fuorigioco, il Catanzaro ha continuato a premere, mostrando la volontà di ribaltare il risultato. Caserta ha sottolineato: "Anche sotto di due gol, non abbiamo mai mollato, mantenendo la concentrazione e cercando costantemente di raggiungere il pareggio."

La strategia e l'importanza del possesso palla

Con un possesso palla del 70%, il Catanzaro ha dominato la partita, controllando il gioco e cercando di creare occasioni da rete. “È stato il Catanzaro più bello visto finora,” ha commentato un giornalista, complimentandosi con Caserta. "Abbiamo visto cuore, grinta e un buon gioco su entrambe le fasce," ha aggiunto il mister, evidenziando anche l’ottimo contributo dei subentrati, come Sec e Brignola, che hanno dato nuova energia e creato opportunità offensive.

Prestazioni individuali e la forza del gruppo

Nonostante il focus di Caserta sia sempre sulla prestazione collettiva, il mister ha elogiato Scognamillo e Iemmello per le loro giocate. Scognamillo, recentemente spostato al centro della difesa, ha dimostrato grande abilità sia nella fase difensiva sia nell’impostazione. Caserta ha spiegato: "È molto bravo a creare superiorità in mezzo al campo, e le sue qualità tecniche sono preziose per il nostro gioco."

Per quanto riguarda il capitano Iemmello, Caserta ha sottolineato: “È un valore aggiunto in questa categoria. La sua tecnica e la sua capacità di posizionarsi al momento giusto sono caratteristiche che fanno la differenza, e nei momenti difficili si assume la responsabilità, dando fiducia alla squadra.”

La strategia sulle fasce e il contributo dei subentrati

Il Catanzaro ha sviluppato un gioco intenso sulle fasce, con l’inserimento di giocatori come Sec e Brignola, che hanno dato maggiore profondità sulla destra. “Ho chiesto a Sec di entrare con un approccio offensivo e lui ha risposto perfettamente, creando difficoltà alla difesa avversaria,” ha dichiarato Caserta, soddisfatto per la prestazione di tutti i giocatori.

Il mancato arrivo alla Reggiana

Infine, Caserta ha chiarito un episodio estivo riguardante un suo possibile passaggio alla Reggiana, poi sfumato. “Ci siamo incontrati, abbiamo parlato, ma alla fine la società ha scelto un’altra direzione. È giusto che ognuno faccia le proprie valutazioni,” ha spiegato il mister, liquidando con serenità l’argomento.

Con una prestazione come questa, il Catanzaro continua a confermare il proprio potenziale e l’ambizione di competere ai massimi livelli. Mister Caserta è soddisfatto del percorso di crescita della sua squadra, ma non nasconde il desiderio di ottenere risultati ancora più positivi.

