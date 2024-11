Reggiana-Catanzaro 2-2, Mister Viali: "Panico e paura di vincere ci hanno fermato" (Video)

Mister Viali sulla partita Reggiana-Catanzaro: "Abbiamo avuto paura di vincere"

La sfida tra Reggiana e Catanzaro è terminata con un combattuto 2-2, lasciando mister Viali con un mix di sensazioni contrastanti. A una settimana dalla scorsa partita, il mister ha condiviso il suo disappunto e il senso di insoddisfazione per un pareggio che, sebbene possa sembrare positivo, ha portato alla luce problemi di mentalità e tenuta psicologica della squadra.

Un pareggio amaro

Mister Viali non nasconde la frustrazione per come si è svolta la partita: "Dal campo mi fa incazzare, soprattutto per il modo in cui abbiamo gestito alcuni momenti. Abbiamo giocato contro una squadra di qualità come il Catanzaro e stavamo dominando, poi all'improvviso regaliamo situazioni che ci costano caro, come il gol del 2-1." Il mister si lamenta della reazione della squadra ai momenti di difficoltà, evidenziando come l’atteggiamento sia cambiato radicalmente dopo il primo gol subito, trasmettendo una sensazione di panico che ha compromesso la prestazione complessiva.

L’aspetto psicologico e la mentalità vincente

Il mister continua a ribadire la necessità di lavorare sulla tenuta psicologica: "In certe partite, abbiamo paura di vincere più che di perdere. Questo atteggiamento è un freno; se vuoi salvarsi, ogni pallone deve essere una battaglia." Il tecnico, infatti, ritiene che una squadra con obiettivi di salvezza debba essere disposta a lottare su ogni palla, senza lasciarsi condizionare da episodi negativi.

Errori che si ripetono

Viali ha anche affrontato il tema degli errori ricorrenti, osservando come alcune situazioni difficili continuino a riemergere anche dopo prestazioni di alto livello. "È un problema di maturità di squadra e di esperienza," afferma, riconoscendo che, sebbene la squadra stia migliorando, episodi di superficialità continuano a influenzare i risultati.

L’uscita di Rozzio e l’impatto sulla squadra

Un altro momento critico della partita è stato l’infortunio di Rozzio, il capitano e uno dei giocatori più carismatici della Reggiana. La sua uscita ha destabilizzato il gruppo: "È chiaro che l’uscita del capitano può aver influito sulla squadra, ma stavamo già perdendo metri anche quando era in campo," ha spiegato Viali.

Guardare avanti

Nonostante la delusione, mister Viali cerca di vedere il lato positivo, sottolineando che ogni punto è fondamentale in una categoria così equilibrata. "Ogni punto va accettato con positività, soprattutto se l’obiettivo è la salvezza. Tuttavia, per come abbiamo iniziato la partita e per quanto abbiamo creato, questo pareggio ha un retrogusto amaro," conclude il mister.

Con questo pareggio, la Reggiana continua il suo cammino in campionato, consapevole che servirà maggiore continuità e determinazione per raggiungere i propri obiettivi.

