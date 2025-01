Catanzaro, discarica abusiva a Germaneto: individuati e multati i responsabili grazie alle fototrappole

Catanzaro - Un ampio spiazzo del quartiere Germaneto, trasformato in una discarica abusiva a cielo aperto, è stato al centro di un'operazione condotta dalla Polizia locale di Catanzaro. Grazie all'ausilio delle fototrappole itineranti installate dal Comune, diversi trasgressori sono stati individuati e sanzionati per l’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Il sistema delle fototrappole smaschera gli incivili

Le telecamere hanno immortalato alcuni cittadini mentre, a bordo delle proprie auto, si fermavano lungo viale Europa per scaricare materiali ingombranti e rifiuti speciali in totale spregio delle norme ambientali. Identica la modalità di azione: cofano aperto e scarico rapido dei rifiuti, senza alcuna preoccupazione per il decoro urbano e la salvaguardia dell'ambiente.

"Dall'inizio dell'anno, nell'ambito delle operazioni avviate su input del sindaco Nicola Fiorita – si legge in una nota del Comune – sono state elevate circa dieci sanzioni, ognuna dell’importo di 400 euro". Un monito chiaro a chi continua a ignorare le regole della raccolta differenziata e della corretta gestione dei rifiuti.

Lotta senza sosta all’abbandono illecito di rifiuti

L’assessore all’Ambiente, Irene Costanzo, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti: "La lotta agli incivili non conosce pause. Sebbene la grande maggioranza dei cittadini rispetti le regole del vivere comune, è fondamentale continuare a punire le condotte illecite, con l’auspicio che le sanzioni fungano da deterrente."

Le fototrappole, sottolinea l’assessore, rappresentano uno strumento essenziale per prevenire e contrastare questi comportamenti dannosi: "L'amministrazione continuerà a investire su questo sistema, ampliando la sua diffusione e rendendolo ancora più efficace nel tempo".

Un appello ai cittadini: “Sporcare la città ha un costo per tutti”

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di prendere sempre più consapevolezza che sporcare la città non è solo un problema di igiene pubblica, ma anche economico. "Ogni intervento di pulizia e bonifica delle aree invase dai rifiuti ha un costo ingente per il Comune e, di conseguenza, per tutti i cittadini", ha evidenziato l’assessore Costanzo.

Il Comune di Catanzaro continuerà, dunque, a intensificare i controlli e a promuovere iniziative di sensibilizzazione ambientale, con l’obiettivo di preservare il decoro urbano e garantire una città più pulita e vivibile per tutti.