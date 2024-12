Catanzaro: divieto di sosta stanotte su Corso Mazzini per Lavaggio Strade. ecco i dettagli

Stanotte divieto di sosta su Corso Mazzini per consentire il lavaggio delle strade: il calendario degli interventi

Il Comune di Catanzaro ricorda che già da stanotte è stato dato avvio ad una serie di interventi di lavaggio delle strade, che interesseranno Corso Mazzini, i vicoli limitrofi raggiungibili e il Lungomare Stefano Pugliese. Gli interventi, partiti oggi 4 dicembre 2024 dal lungomare, mirano a garantire una pulizia profonda delle strade, dei marciapiedi e delle superfici urbane, contribuendo al miglioramento del decoro cittadino e continueranno la notte del 5 dicembre su Corso Mazzini.

Per rendere l’intervento ancora più efficace, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate, nella fascia oraria compresa tra le ore 2.00 e le ore 6.00, secondo il seguente calendario:

- Mercoledì 4 dicembre – Lungomare Stefano Pugliese

- Giovedì 5 dicembre – Corso Mazzini

- Mercoledì 11 dicembre – Lungomare Stefano Pugliese

- Giovedì 12 dicembre – Corso Mazzini

- Mercoledì 18 dicembre – Lungomare Stefano Pugliese

- Giovedì 19 dicembre – Corso Mazzini

Per queste operazioni verranno impiegati macchinari dotati di ugelli e lance ad alta pressione, in grado di assicurare un risultato efficace e accurato. Inoltre, per tutelare l’ambiente, saranno utilizzati prodotti enzimatici privi di effetti schiumogeni, conformi ai criteri di sostenibilità ambientale.