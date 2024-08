US Catanzaro 1929 – Ecco la nuova maglia home

Maglia Gara Home. Merchandising Ufficiale US Catanzaro 1929 2024/2025

La maglia gara Home è realizzata in tessuto Spandex Mesh di origine riciclata e certificata Repreve. Il filato è sottoposto a trattamento Wicking per garantire traspirazione durante le prestazioni sportive. La trama a sublimazione presenta una fantasia damascata tipica della seta prodotta a Catanzaro tra il XVI e il XVIII. Maglia con colletto a V, in cui spiccano sul fronte lo scudetto del Club lato cuore e lato opposto il logo EYE Sport. Entrambi i loghi in silicone di ultima generazione con peso alleggerito di oltre il 70%.

Sul davanti il tag NFC. Fine maglia e giromanica resi unici dalla trama di una greca damascata. All’interno del colletto si trova il tergisudore personalizzato con le scritta “Avanti Aquile”. Sul retro del colletto la scritta “USCZ29” e fine maglia “Per la nostra gente, per la nostra maglia, per la nostra storia”.

Prodotto Ufficiale EYE Sport – US Catanzaro. (foto e nota EYE sport)