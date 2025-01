Catanzaro: gesto di solidarietà della Polizia di Stato verso un uomo in difficoltà

Un gesto di solidarietà: la Polizia di Stato aiuta un uomo in difficoltà con il suo mezzo elettrico

Questa mattina, gli agenti delle volanti della Polizia di Stato si sono resi protagonisti di un gesto di grande solidarietà nei confronti del signor Maurizio, classe 1953, un uomo invalido che, a causa di difficoltà di deambulazione, utilizza un mezzo elettrico per i suoi spostamenti quotidiani.

Il signor Maurizio si trovava in panne con il suo mezzo, impossibilitato a proseguire e senza alternative immediate. Gli agenti, intervenuti con tempestività, hanno dimostrato sensibilità e vicinanza, offrendo un aiuto concreto. Dopo aver accompagnato l'uomo presso la sua abitazione per recuperare il caricatore del mezzo, hanno tentato di ricaricare il veicolo direttamente presso la Questura. Tuttavia, il problema sembrava legato a un malfunzionamento del sistema di ricarica del mezzo stesso.

Nonostante l’imprevisto, gli agenti non si sono fermati qui. Preoccupandosi del benessere del signor Maurizio, lo hanno riaccompagnato in totale sicurezza alla sua abitazione, assicurandosi che potesse rientrare senza ulteriori disagi.

Questo episodio rappresenta un chiaro esempio di come la Polizia di Stato vada oltre il semplice compito di garantire la sicurezza pubblica, affermandosi anche come punto di riferimento umano e solidale per i cittadini in difficoltà.

L'intervento sottolinea l'importanza di valori come l’empatia e l’aiuto reciproco, ricordando che dietro la divisa ci sono uomini e donne pronti a fare la differenza nella vita delle persone.

