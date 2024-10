Catanzaro, i tifosi chiedono la vittoria contro il Südtirol" (Video)

Catanzaro e i suoi tifosi chiedono la vittoria: l’appello dei sostenitori alla squadra

CATANZARO - L’atmosfera è carica, e la città di Catanzaro si stringe attorno alla sua squadra, pronta a sostenere i giallorossi nel prossimo incontro casalingo. L’attesa per la partita contro il Südtirol, prevista al “Ceravolo”, si fa sentire non solo tra i tifosi, ma anche tra i cittadini. Il messaggio è chiaro: la vittoria è l’obiettivo, ma il supporto rimane incondizionato.

Noi sempre con voi”: il messaggio dei tifosi

Questo pomeriggio, al centro di Poligiovino, località di Giovino Catanzaro, i sostenitori giallorossi si sono riuniti per rivolgersi ai giocatori con un discorso sentito e coinvolgente, ribadendo il legame profondo che la città ha con la squadra. “Non siete mai soli, noi siamo sempre con voi, al di là di tutto, al di là dei risultati e del gioco,” hanno affermato i tifosi, mostrando un attaccamento che va oltre le vittorie e le sconfitte. Per loro, l’essenziale è che i giocatori portino avanti lo spirito della squadra, indossando la maglia con onore e dimostrando in campo il loro impegno.

Una richiesta per la città e la maglia

L’incontro con il Südtirol si profila come un appuntamento cruciale, e i tifosi non hanno esitato a sottolineare l’importanza di giocare per il simbolo della città. “La vittoria è una conseguenza del sudore e del legame che avete con la maglia,” hanno dichiarato, rivolgendosi soprattutto ai giovani calciatori, invitati a dare il massimo non solo per sé stessi, ma anche per il Catanzaro.

Sostegno al mister, ma con riserva

In un momento delicato per la squadra, i tifosi hanno voluto esprimere la loro vicinanza anche al mister, apprezzandone l’impegno, ma ricordando che la pazienza ha un limite. Finché l’amore per la maglia lo permetterà, il sostegno sarà “incondizionato,” ma con l’aspettativa che si continui a lavorare per dare risultati concreti.

La città pronta a sostenere il Catanzaro: “Vogliamo la vittoria”

Con l’avvicinarsi del fischio d’inizio, Catanzaro si prepara a riempire le tribune, a fare sentire la sua voce e a sostenere i giocatori. La città chiede ai suoi campioni di lottare, di dare tutto per la maglia e per il simbolo che rappresenta.

Alla vigilia dell’importante sfida, l’appello dei tifosi è chiaro: “Vogliamo la vittoria.” Ma al di là del risultato, ciò che conta è l’impegno, l’onore e la passione che i giocatori metteranno in campo.