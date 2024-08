Catanzaro – Juve Stabia: Sold Out per la Curva "Capraro" e i Distinti

CATANZARO, 23 AGO. – Grande attesa per la partita di domenica 25 agosto tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma alle ore 20:30 presso lo stadio "Ceravolo".

L'entusiasmo dei tifosi si è già fatto sentire, portando al tutto esaurito dei biglietti per la Curva "Massimo Capraro" e i Distinti "Giorgio Tosatti".

Con la Curva "Capraro" e i Distinti esauriti, restano ancora disponibili biglietti per gli altri settori dello stadio.

In particolare, sono disponibili i posti nelle tribune centrale inferiore e superiore, con prezzi che variano dai 22,00 € ai 55,00 €.

Per chi preferisce una vista laterale, la Tribuna Est offre biglietti tra 15,50 € e 38,50 €, mentre la Tribuna Ovest "Bruno Cuteri" ha ancora pochi posti disponibili.

Per chi intende seguire la squadra ospite, i biglietti per la Curva Est sono ancora disponibili al prezzo fisso di 16,50 €.

Modalità di Acquisto dei Biglietti

I tifosi che non hanno ancora acquistato il proprio biglietto sono invitati a farlo tramite le seguenti modalità:





- Online: sul sito ufficiale Ticketone.



- Rivendite Autorizzate: disponibili su tutto il territorio locale e nazionale.



- Botteghino dello Stadio: sabato 24 agosto dalle 10:00 alle 18:00 e domenica 25 agosto dalle 12:30 fino all'inizio della partita.

Consigli Utili

Per evitare lunghe code al botteghino il giorno della partita, la società consiglia vivamente di acquistare i biglietti tramite i punti vendita autorizzati o online, utilizzando l'opzione "Web Home Ticket" sul sito TICKETONE.IT.

Con il tutto esaurito in alcuni settori, si prevede un'atmosfera elettrizzante al "Ceravolo" per sostenere il Catanzaro in questa importante sfida contro la Juve Stabia.