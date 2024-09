Catanzaro. Lavori su rete idrica Sorical i dettagli

Catanzaro. Lavori su rete idrica Sorical - Interrotta erogazione serbatoi Siano Chalet, Madonna Dei Cieli e Materdomini

CATANZARO - A causa di una riparazione sulla rete idrica gestita da Sorical è stata interrotta l'adduzione ai serbatoi.

Le squadre stanno lavorando per il ripristino del servizio.

Al fine di ridurre il più possibile i disagi e consentire l'erogazione immediata, una volta terminato l’intervento, verranno chiusi i serbatoi Siano Chalet, Madonna dei Cieli e Materdomini a servizio di: Siano Chalet, via dei Tulipani, via della Lacina, parte di località Santo Janni e Signorello, zona stadio, San Leonardo, Via Mario Greco, via Crispi, via Milano, via Pascali, via Cortese,

quartiere Materdomini, via Campanella, Sant'Antonio e zone limitrofe.

La graduale normalizzazione è prevista nell’arco della serata.