Catanzaro-Pisa, Mister Caserta: "Prestazione straordinaria, meritavamo di più” (Video)

Catanzaro - Grande spettacolo al "Ceravolo" nella sfida tra Catanzaro e Pisa, conclusasi con un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai giallorossi.

Mister Fabio Caserta, nel consueto post-gara, ha analizzato con lucidità e passione una prestazione corale della sua squadra che ha messo in difficoltà la seconda forza del campionato.

"Abbiamo fatto una grande partita", ha esordito Caserta, sottolineando come il Catanzaro abbia saputo interpretare al meglio sia la fase offensiva che quella difensiva.

Nonostante la qualità e l’organizzazione del Pisa, i giallorossi hanno dominato per ampi tratti, creando numerose occasioni da rete e concedendo pochissimo agli avversari, eccezion fatta per qualche calcio piazzato.

Il valore dell'avversario e la crescita del gruppo

"Il Pisa non è secondo in classifica per caso," ha riconosciuto Caserta. "Ha un allenatore di grande livello e una squadra ben strutturata, ma oggi il Catanzaro ha dimostrato di essere all'altezza, annullando il divario di punti che ci separa in classifica."

Particolare elogio è stato riservato alla solidità difensiva della squadra, capace di limitare il temibile attacco pisano a un solo tiro nello specchio in tutta la gara.

"La fase difensiva non è solo merito della linea arretrata," ha spiegato Caserta. "Il lavoro di filtro del centrocampo e il sacrificio degli attaccanti sono fondamentali. Quando tutta la squadra lavora così, è difficile per chiunque metterci in difficoltà."

I singoli protagonisti

Alla domanda sui singoli, Caserta ha speso parole di apprezzamento per Brignola, Pittarello e il neo-arrivato Quagliata. "Brignola ha fatto un lavoro incredibile, soprattutto in fase difensiva, contro un avversario tosto come il Pisa. Pittarello si è sacrificato tanto e ha avuto una grande occasione, peccato per la mancata precisione. Quanto a Quagliata, arrivato solo ieri, si è fatto trovare pronto e ha dimostrato grande qualità."

Non poteva mancare un commento su Pietro Iemmello, spesso al centro dell'attenzione per le sue prestazioni. "È normale aspettarsi sempre tanto da lui," ha detto Caserta. "Anche quando gioca una partita normale, sembra sottotono solo perché ci ha abituato a grandi giocate. Oggi, però, mi ha impressionato per il sacrificio in fase di non possesso: è un leader riconosciuto, e il suo atteggiamento stimola tutta la squadra."

Un futuro da playoff?

Alla domanda sulla possibilità di centrare i playoff, Caserta è rimasto prudente. "Il campionato è lungo e difficile. La priorità è consolidare la categoria e mantenere questa continuità di prestazioni. Certo, se alla fine dovessimo essere lì, faremo di tutto per giocarci le nostre carte."

Uno sguardo avanti

Con questa prestazione, il Catanzaro ha dimostrato di poter competere con le migliori squadre della Serie B. La sfida contro il Pisa è stata un'ulteriore conferma della crescita del gruppo, che ora guarda con fiducia alla prossima gara. "Ricarichiamo le energie e da martedì prepareremo un'altra partita complicata," ha concluso Caserta, consapevole delle difficoltà che il campionato riserva, ma determinato a continuare sulla strada intrapresa.

