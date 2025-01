Catanzaro-Pisa, Mister Inzaghi: "Pronti a infrangere il tabù e giocare la nostra partita" (Video)

Catanzaro-Pisa, Mister Inzaghi in conferenza pre-partita: "Tabù da infrangere e grande rispetto per il Catanzaro"





In vista della sfida di Serie B tra Catanzaro e Pisa, l’allenatore dei toscani, Filippo Inzaghi, ha incontrato la stampa per analizzare la partita e rispondere alle domande sul momento della squadra. Il match, attesissimo da entrambe le tifoserie, si preannuncia equilibrato e intenso, con il Catanzaro che vanta una sola sconfitta nelle ultime 15 partite, ma affronta un Pisa in ottima forma.





Una sfida difficile, ma con fiducia

"Ogni gara in Serie B è complicatissima, e questa non farà eccezione," ha dichiarato Inzaghi. "Il Catanzaro ha perso solo tre partite, proprio come noi, ma ha ottenuto molti pareggi. È una squadra consolidata, con un bravo allenatore come Fabio Caserta, che propone un calcio di qualità. Sarà una partita insidiosa, ma veniamo da tre prestazioni eccellenti, l’ultima contro la Carrarese, e affrontiamo questa sfida con fiducia."





Inzaghi non ha nascosto il rispetto per i calabresi, sottolineando l’importanza di giocatori come Pietro Iemmello, uno degli attaccanti più prolifici della categoria, e il dato impressionante sul possesso palla del Catanzaro, tra i migliori della Serie B.





Le condizioni della rosa

Quanto alla disponibilità dei giocatori, il tecnico ha confermato l’assenza di Vignato, ancora in fase di recupero, mentre il resto della rosa è in buone condizioni. "Domani avremo l’ultimo allenamento per definire la formazione. I nuovi arrivati stanno facendo bene, ma bisogna gestirli con pazienza."





Riguardo ai rumors di mercato, Inzaghi ha mantenuto un profilo basso, commentando l’interesse per Solbakken, centrocampista dello Sparta Praga: "È un giocatore che seguiamo, ma finché non c’è ufficialità, preferisco concentrarmi sul campo."





Il tabù Catanzaro

Il Pisa non vince a Catanzaro dal 1982, un dato che il tecnico non ignora ma affronta con serenità: "Quest’anno abbiamo già infranto molti tabù, speriamo di farlo anche domenica. Il nostro obiettivo è giocare come sappiamo, senza cambiare per gli altri, ma imponendo il nostro gioco."





Analisi tattica e possibili scelte

Inzaghi ha evidenziato la forza del suo centrocampo, con Marin, Piccinini, Lund e Abigar che si contendono due maglie da titolare: "Ho l’imbarazzo della scelta. Tutti stanno bene e potranno darci una mano durante il girone di ritorno, che sarà ancora più complicato."





Per quanto riguarda l’attacco, il caso Bonfanti è ancora aperto, con il giocatore che sta valutando offerte di mercato. "Abbiamo un dialogo aperto con lui, ma non sarà della partita."





Un campionato ancora tutto da giocare

Concludendo, Inzaghi ha invitato la squadra a mantenere alta la concentrazione: "Ogni partita è un esame e un’opportunità di crescita. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e determinazione, consapevoli della nostra forza."





La sfida tra Catanzaro e Pisa promette emozioni e spettacolo. Per entrambe le squadre, sarà un banco di prova fondamentale in ottica playoff, con l’obiettivo di consolidare le rispettive posizioni in classifica.