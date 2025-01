Serie B, Catanzaro-Pisa: Quagliata è arruolabile, Mister Caserta prepara la sfida (Video)

Mister Caserta prepara il Catanzaro alla sfida contro il Pisa: un confronto a viso aperto

Alla vigilia di Catanzaro-Pisa, il tecnico Fabio Caserta analizza una sfida cruciale per il campionato. Reduce dal pareggio contro il Südtirol, il Catanzaro si prepara ad affrontare un avversario completamente diverso, ma altrettanto temibile. "Il Pisa è una squadra che lotta per vincere il campionato e che ha un'identità precisa grazie al lavoro del mister avversario," ha dichiarato Caserta.

Un avversario ostico, ma il Catanzaro è pronto

Nonostante le difficoltà causate dalle condizioni climatiche degli ultimi giorni, la squadra giallorossa si è allenata con determinazione. Caserta sottolinea l’importanza di concentrarsi sul proprio gioco, indipendentemente dalle qualità dell’avversario: “Il Pisa è una squadra aggressiva e con individualità tecniche diverse rispetto al Südtirol. Noi, però, sappiamo di esprimerci al meglio contro squadre che giocano a viso aperto”.

La sfida contro il Pisa si preannuncia diversa rispetto a quella dell’andata, terminata 0-0. “Mi aspetto una partita aperta, con entrambe le squadre che cercheranno i tre punti. Il Pisa non verrà qui per accontentarsi del pareggio, ma per proseguire il suo cammino importante in classifica”.

Sfide tattiche e rotazioni di rosa

Il mister ha anche affrontato il tema delle scelte tecniche e degli infortuni. Quagliata sarà disponibile dopo il recente arrivo, mentre le condizioni di Buso e Pittarello verranno valutate fino all'ultimo momento. Caserta non si sbilancia sulle formazioni, ma ribadisce: "Chiunque scenderà in campo darà il massimo. Sappiamo che ogni interprete può fare la differenza".

Riguardo al mercato, il tecnico mantiene un approccio pragmatico: "Preferisco concentrarmi sul campo. La società sta lavorando bene per sfoltire la rosa, una necessità per avere un gruppo più gestibile e motivato”.

Un esame di maturità per il Catanzaro

La gara contro il Pisa rappresenta un'opportunità per misurare le ambizioni del Catanzaro. Sebbene Caserta non voglia parlare di “esame di laurea”, riconosce che una vittoria potrebbe avere un impatto significativo: “Non si tratta di dimostrare qualcosa contro le squadre di vertice, ma di crescere mentalmente e caratterialmente. Questo match può darci consapevolezza del nostro valore”.

Un gruppo compatto e motivato

Caserta ha anche elogiato lo spirito di squadra, soffermandosi sull'importanza dei giocatori meno utilizzati: “Voglio ringraziare chi, come Dini, lavora duramente senza mai scendere in campo. Questi ragazzi sono fondamentali per l'equilibrio del gruppo”.

Con la consueta umiltà e determinazione, il Catanzaro si prepara ad accogliere il Pisa in una sfida che promette spettacolo e intensità. I tifosi giallorossi si aspettano una grande prestazione per continuare a sognare in grande.

Leggi anche

Catanzaro-Pisa, Mister Inzaghi: "Pronti a infrangere il tabù e giocare la nostra partita" (Video)